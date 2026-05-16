Tüm gözler Premier Lig şampiyonluk yarışına çevrilmişken, Pep Guardiola, FA Cup finali kutlamaları sırasında Man City yıldızlarının "tek bir bira bile" içmesini yasakladı

City, Cumartesi günü Wembley'de Antoine Semenyo'nun cesur bir topuk vuruşu sayesinde Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Carabao Kupası'nın yanı sıra kupa dolabına bir kupa daha eklemiş olsa da Guardiola, başkentte maç sonrası kutlamalarla ilgili her türlü söylentiyi hemen kesip attı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncularının Londra'da bir partiye katılmalarına izin verilip verilmeyeceği sorulduğunda, Katalan teknik direktör yanıtında oldukça net oldu. "Eve. Bir bira bile içmeyeceğiz. Hayır, hayır, hayır - [kutlama için] vaktimiz yok," dedi Guardiola gazetecilere. "Chelsea'nin finale hazırlanmak için yedi günü vardı; bizim ise üç günümüz vardı ve dün tam bir kabustu. Şehirden buraya gelmek tam anlamıyla altı saat sürdü. Bu ülkede trenler biraz sorunlu. Altı saat!"



