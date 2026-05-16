Getty Images Sport
Çeviri:
Tüm gözler Premier Lig şampiyonluk yarışına çevrilmişken, Pep Guardiola, FA Cup finali kutlamaları sırasında Man City yıldızlarının "tek bir bira bile" içmesini yasakladı
Wembley partileri için vaktim yok
City, Cumartesi günü Wembley'de Antoine Semenyo'nun cesur bir topuk vuruşu sayesinde Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Carabao Kupası'nın yanı sıra kupa dolabına bir kupa daha eklemiş olsa da Guardiola, başkentte maç sonrası kutlamalarla ilgili her türlü söylentiyi hemen kesip attı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncularının Londra'da bir partiye katılmalarına izin verilip verilmeyeceği sorulduğunda, Katalan teknik direktör yanıtında oldukça net oldu. "Eve. Bir bira bile içmeyeceğiz. Hayır, hayır, hayır - [kutlama için] vaktimiz yok," dedi Guardiola gazetecilere. "Chelsea'nin finale hazırlanmak için yedi günü vardı; bizim ise üç günümüz vardı ve dün tam bir kabustu. Şehirden buraya gelmek tam anlamıyla altı saat sürdü. Bu ülkede trenler biraz sorunlu. Altı saat!"
- Getty Images Sport
Şampiyonluk yarışı öncelikli
Guardiola'nın katı tutumunun ardında yatan neden, Premier Lig fikstürünün acımasızlığıdır. City, ligin bitmesine sadece iki maç kala lider Arsenal'in iki puan gerisinde bulunuyor. Salı akşamı Vitality Stadyumu'nda oynanacak maçın gölgesinde, bir kez daha şampiyonluk yolunda hiçbir hata yapmamak için büyük bir baskı altındalar.
Arsenal'in Pazartesi günü Burnley ile karşılaşması planlanıyor ve Gunners'ın galibiyeti, yarışın son güne kadar sürmesi için City'nin Bournemouth karşısında üç puanı alması gerektiği anlamına geliyor. Bu kadar çok şeyin söz konusu olduğu bir durumda Guardiola, oyuncularının fiziksel durumuyla ilgili hiçbir risk almıyor ve iyileşmeleri için derhal Manchester'a dönmeleri konusunda ısrarcı davranıyor.
Büyük kutlama planları askıya alındı
Şimdilik kutlamalar askıya alınmış olsa da Guardiola, kulübün sezon sonu için resmi kutlamalar planladığını doğruladı. Plan, sezonun sona ermesinin ardından hem erkek hem de kadın takımlarının başarılarını birleştirerek Manchester sokaklarında ortak bir geçit töreni düzenlemek.
Guardiola, "Önümüzdeki Pazartesi, Aston Villa maçından sonra kadın takımıyla birlikte kutlama yapacağız. Kulüp bana, her iki takımla da kutlama yapmamız gerektiği için Manchester'da bir geçit töreni düzenleneceğini söyledi" diye açıkladı.
- AFP
Guardiola’nın eşsiz mirası
City, bu sezon hem FA Kupası’nı hem de Carabao Kupası’nı kazanarak Guardiola yönetimindeki istikrarlı başarı dönemine yeni bir sayfa ekledi.
Bu başarı, Guardiola'nın İngiltere'deki olağanüstü mirasını daha da güçlendirdi. Katalan teknik adam, İngiliz futbol tarihinde iki kez iç saha kupa dublesini tamamlayan ilk teknik direktör oldu. Daha önce 2018-19 sezonunda bu başarıyı elde eden Guardiola, artık Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger gibi diğer büyük teknik direktörlerin bile ulaşamadığı bir kategoride tek başına duruyor. Bu iki isim de bir sezondan fazla süreyle iç saha kupa dublesini kazanmayı başaramamıştı.