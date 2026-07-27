Hem de tam iki kez: 25 yaşındaki Danimarkalı Albert Grönbaek, geçen ocak ayında başlayan kiralık döneminin ardından Stade Reims'ten bonservisiyle geldi ve 4,7 milyon euroya mal oldu. Fransa'dan yapılan bir diğer transfer de Martin Adeline oldu. Altyapıda Paris Saint-Germain'de oynayan 22 yaşındaki futbolcuyu HSV, Ligue 1'in yeni ekibi ESTAC Troyes'dan dört milyon euroya kadrosuna kattı.

"Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen, çok yüksek bir yoğunluğa sahip olan ve buna rağmen derine koşuları da olan bu genç için çok heyecanlıyım. Sadece hızıyla değil, koşma ve hareket etme isteğiyle de öne çıkıyor" diyen teknik direktör Merlin Polzin, Fransa U20 Milli Takımı'nda sekiz kez forma giyen oyuncu hakkında konuştu. Adeline, geçen yıl 2. Lig'de 36 resmi maçta attığı 11 gol ve yaptığı 13 asistle (kimse ondan fazla asist yapmadı!) dikkat çekmişti. Ligue 2'de yılın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

"Bizde henüz olmayan bir özelliği var. Bu yoğunluk ve ikili mücadele isteği. Kendini sadece futbol oynama arzusuyla değil, sıkı çalışmayla da tanımlaması" sözleriyle övgüsünü sürdüren Polzin'in bu cümleleri, Adeline'in kişiliğine de uyarlanabilir. Çünkü HSV, onunla birlikte muhtemelen Bundesliga'nın en sıra dışı profesyonelini kadrosuna kattı.