Hamburger SV’de hareketlilik var. Andre Hahn’ın Ocak 2017’deki transferinden bu yana, o dönemde Borussia Mönchengladbach’a altı milyon euro ödenmişti, kulüp bu yaz olduğu kadar bir yeni transfer için para harcamamıştı.
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Tüm futbolcu klişelerini yıkıyor! HSV, Bundesliga'nın en sıra dışı profesyonelini kadrosuna kattı
Hem de tam iki kez: 25 yaşındaki Danimarkalı Albert Grönbaek, geçen ocak ayında başlayan kiralık döneminin ardından Stade Reims'ten bonservisiyle geldi ve 4,7 milyon euroya mal oldu. Fransa'dan yapılan bir diğer transfer de Martin Adeline oldu. Altyapıda Paris Saint-Germain'de oynayan 22 yaşındaki futbolcuyu HSV, Ligue 1'in yeni ekibi ESTAC Troyes'dan dört milyon euroya kadrosuna kattı.
"Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen, çok yüksek bir yoğunluğa sahip olan ve buna rağmen derine koşuları da olan bu genç için çok heyecanlıyım. Sadece hızıyla değil, koşma ve hareket etme isteğiyle de öne çıkıyor" diyen teknik direktör Merlin Polzin, Fransa U20 Milli Takımı'nda sekiz kez forma giyen oyuncu hakkında konuştu. Adeline, geçen yıl 2. Lig'de 36 resmi maçta attığı 11 gol ve yaptığı 13 asistle (kimse ondan fazla asist yapmadı!) dikkat çekmişti. Ligue 2'de yılın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
"Bizde henüz olmayan bir özelliği var. Bu yoğunluk ve ikili mücadele isteği. Kendini sadece futbol oynama arzusuyla değil, sıkı çalışmayla da tanımlaması" sözleriyle övgüsünü sürdüren Polzin'in bu cümleleri, Adeline'in kişiliğine de uyarlanabilir. Çünkü HSV, onunla birlikte muhtemelen Bundesliga'nın en sıra dışı profesyonelini kadrosuna kattı.
- AFP
Martin Adeline, eski kulübü Troyes’ta tiyatro dersi aldı
Tek çocuk olarak büyüyen Adeline, genellikle futbol çevreleriyle bağdaştırılmayan ilgi alanlarına sahip. Fransız oyuncu; sinema, sanat sergileri ya da seyahat etmekten keyif alıyor. Troyes'da tiyatro eğitimi aldı. Bir röportajında, "Doğam gereği çok meraklıyım. Bu tür aktivitelere olan ilgim kısmen aldığım eğitimden kaynaklanıyor. Annem benimle sık sık seyahate çıkardı ve farklı kültürleri ile manzaraları tanımama imkan sağladı" demişti.
Adeline bir zamanlar, futbolcu olmanın en zor yanının yalnızlık olduğunu söylemişti. 2018'de 14 yaşındayken PSG'nin U17 takımına katıldığında, ilk aylarda büyük zorluk yaşadı. Paris'teki yatılı okulda düzenli olarak banyosunda ağlıyor, bırakmayı düşünüyordu.
Bu deneyimler ve yıllar sonra Stade Reims'te yaşadığı ani son, futbol anlamındaki en üst seviyeye çıkma hırsının kırılmasına yol açmasa da, zamanla sporun dışında kalan hayatını anlamla doldurmak için kendisinin de bir şeyler yapması gerektiğini fark etti.
- AFP
Martin Adeline, "futbol balonundan kurtulmak" istiyor
"Henüz sadece 21 yaşındayım ama bu, tüm kalbimi futbola verdiğim anlamına gelmiyor!" dedi geçen yıl. "Ufkumı genişletmek için başka meslek alanlarından insanlarla fikir alışverişinde bulunmayı seviyorum. İçsel bir denge bulmaya, futbol balonundan uzaklaşmaya ve bir insan olarak gelişmeye çalışıyorum."
Troyes'daki ilk sezonunun ardından Adeline, Haziran 2025'te futboldan uzak dönemi sırt çantasıyla seyahat ederek geçirme kararı aldı. Bir nedeni de arkadaşlarının hâlâ üniversite eğitimleriyle meşgul olması ve tatillerini ağustosta planlamış olmalarıydı.
Bunun üzerine Adeline yola tek başına çıktı. "Öğrenci hayatını, amfilerde ders dinlemeyi kaçırmış olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyordum. Bu yüzden kendi kendime, 'Neden yurt dışında okula gitmeyeyim?' dedim. Bu, genç insanlarla tanışmanın güvenli bir yolu gibi görünüyordu" ifadelerini L'Equipe'e kullandı.
- AFP
Martin Adeline’in yolculukları: Sevilla’dan Dublin’e
Adeline, ardından Sevilla’ya giderek her gün 09.00 ile 13.00 arasında dil kurslarına katıldı. Sorun şuydu: Katılan genç kimse yoktu. “Buranın bir üniversite olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım. Oradaki en iyi arkadaşım 50 yaşında bir Almandı. Dost olduk ve birlikte şehri gezdik” diye anlattı Adeline.
Diğer öğrencilerle birlikte bir halı sahada maç yapma fırsatı da doğdu. Ancak Adeline, topla neden bu kadar iyi olduğunu söylemedi: “Bir kalıba sokulmak istemedim, yoksa insanın hakkında çarpık bir imaj oluşuyor.”
Sevilla’nın ardından rotası İrlanda’nın başkenti Dublin oldu; yanında sadece el bagajı, küçük bir sırt çantası ve dört kombin vardı. Adeline, klasik bir öğrenci yurduna yerleşti: Masa, yatak ve duş, hepsi buydu. “Tam olarak istediğim şey buydu. Kendi kendime, öğrencilerin hakkını vermek lazım, dedim” ifadelerini kullandı ve dil kurslarına devam etti.
- PsnewZ
Anne sayesinde yeniliklere açıklık
Adeline birkaç arkadaşlık kurdu, öğleden sonra ise sıra şehir turuna geldi. “Bu bir hazine avı gibiydi. Yoğun duygular paylaştık. Vedalaşırken neredeyse gözyaşlarına boğuluyorduk. Bize büyülü bir şey yaşamışız gibi geliyordu” diye hatırladı.
Sonraki rotası, bir çocukluk arkadaşıyla birlikte İrlanda’nın güneyinde çıktığı spontane bir road trip oldu. Ardından kısa süreliğine Troyes’a döndü, ancak çok geçmeden ABD’nin batısına doğru yola çıktı. Adeline burada 25 ile 37 yaşları arasındaki on kişiyle birlikte bir okul otobüsüyle bölgeyi dolaştı. Hepsinin kendisinden büyük olması “çok işime geldi” dedi. Çünkü: “Böylece kesinlikle derinlikli sohbetler yapacağımızı düşündüm.”
Yeni şeylere açık olmasını ve kendi konfor alanından çıkmasını annesine borçlu. Annesi parayı tüketim malları yerine seyahate harcamayı tercih ediyordu. Amaç, oğluyla birlikte her yıl üç seyahat yapmaktı. Adeline, “Avrupa başkentlerini gezdik ve yazın ABD’ye, Kanada’ya, Namibya’ya büyük bir yolculuk yaptık” dedi.
- PsnewZ
Martin Adeline, kariyerinde ilk kez Fransa dışında HSV’de forma giyiyor.
HSV'nin yeni transferinin ifade ettiği gibi, seyahatlerle bağlantılı "insani bağ arayışını" şimdi büyük olasılıkla Rothosen'deki yeni ortamında da sürdürecek. Adeline, kariyerinde ilk kez Fransa dışında forma giyecek. Annesi de ona Hamburg'a kadar eşlik ediyor.
Saha dışında edindiği deneyimlerin de katkısıyla uyum sürecini başarılı şekilde atlatacağından emin. "Her ortama uyum sağlayabileceğimi biliyorum; ister bir banliyöde olsun ister zenginlerin dünyasında", dedi.
Martin Adeline: Kariyer performans verileri
Dönem Takım Resmi maçlar Goller Asistler 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (kiralık) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (kiralık) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 2026'dan beri Hamburger SV
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