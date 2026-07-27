Hamburger SV'de hareketli günler yaşanıyor. Ocak 2017'de Andre Hahn transferi için Borussia Mönchengladbach'a altı milyon euro ödendiğinden bu yana, bu yaz olduğu kadar bir yeni transfer için bu denli yüksek bir meblağ harcanmamıştı.
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Tüm futbolcu klişelerini yerle bir ediyor! HSV, Bundesliga'nın en sıra dışı profesyonelini kadrosuna kattı
Üstelik bunu tam iki kez yaptı: 25 yaşındaki Danimarkalı Albert Grönbaek, geçen ocak ayında başlayan kiralık döneminin ardından Stade Reims’ten bonservisiyle geldi ve 4,7 milyon avroya mal oldu. Kulüp, Fransa’dan ayrıca Martin Adeline’i de kadrosuna kattı. Genç yaş kategorilerinde Paris Saint-Germain’de oynayan 22 yaşındaki futbolcu, Ligue 1’e yükselen ESTAC Troyes’ten 4 milyon avro karşılığında HSV’ye transfer edildi.
Teknik direktör Merlin Polzin, Fransa U20 Milli Takımı formasını sekiz kez giyen oyuncu için, "Orta sahada her bölgede oynayabilen, yüksek yoğunluğa sahip ve buna rağmen derinlik de sunan bu genci heyecanla bekliyorum. Sadece hızıyla değil, koşma ve hareket etme isteğiyle de öne çıkıyor" dedi. Adeline, geçen sezon 2. Lig’de 36 resmi maçta attığı 11 gol ve yaptığı 13 asistle (kimsede daha fazla asist yoktu!) dikkat çekmişti. Ligue 2’de yılın oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.
Polzin sözlerini, "Bizde henüz olmayan bir özelliğe sahip. Bu yoğunluk ve ikili mücadele isteği. Kendini sadece futbol oynama arzusuyla değil, sıkı çalışmayla da tanımlaması" diyerek sürdürdü. Bu cümleler, Adeline’in kişiliğine de uyarlanabilir. Çünkü HSV, onunla birlikte Bundesliga’nın muhtemelen en sıra dışı profesyonelini kadrosuna kattı.
- AFP
Martin Adeline, eski kulübü Troyes'ta tiyatro dersi aldı
Tek çocuk olarak büyüyen Adeline, genellikle futbolcu çevrelerinde rastlanmayan ilgi alanlarına sahip. Fransız oyuncu; film, sanat sergileri ya da seyahatten keyif alıyor. Troyes'da tiyatro eğitimi aldı. Bir röportajında, "Doğam gereği çok meraklıyım. Bu tür aktivitelere olan ilgim kısmen aldığım terbiyeden kaynaklanıyor. Annem benimle sık sık seyahate çıktı ve farklı kültürleri ile manzaraları tanımama imkan sağladı" demişti.
Adeline bir zamanlar futbolcu olmanın en zor yanının yalnızlık olduğunu söylemişti. 2018'de 14 yaşındayken PSG'nin U17 takımına geçtiğinde, ilk aylarda çok zorlandı. Paris'teki yatılı okulda düzenli olarak banyosunda ağlıyor, futbolu bırakmayı düşünüyordu.
Bu deneyimler ile yıllar sonra Stade Reims'te yaşadığı ani son, onu futbolda en üst seviyeye çıkma arzusundan vazgeçirmedi. Ancak zamanla, sporun dışında da hayatını anlamla doldurmak için kendisinin bir şeyler yapması gerektiğini fark etti.
- AFP
Martin Adeline, "futbol balonundan kurtulmak" istiyor
"Henüz 21 yaşındayım ama bu, tüm kalbimi futbola verdiğim anlamına gelmiyor!" demişti geçen yıl. "Ufkumu genişletmek için diğer meslek alanlarından insanlarla fikir alışverişi yapmayı seviyorum. İçsel bir denge bulmaya, futbol balonundan uzaklaşmaya ve bir insan olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum."
Troyes'taki ilk sezonunun ardından Adeline, Haziran 2025'te futboldan uzak dönemi sırt çantalı seyahatlerle geçirme kararı aldı. Bunda, arkadaşlarının hâlâ üniversite eğitimleriyle meşgul olmaları ve tatillerini ağustos ayında planlamış olmaları da etkili oldu.
Bunun üzerine Adeline yola tek başına çıktı. "Öğrenci hayatını, amfilerde ders dinlemeyi kaçırdığım için hayal kırıklığı yaşıyordum. Sonra kendi kendime, 'Neden yurt dışında okula gitmeyeyim?' dedim. Bu, genç insanlarla tanışmak için güvenli bir yol gibi görünüyordu" ifadelerini L'Equipe'e kullandı.
- AFP
Martin Adeline’in yolculukları: Sevilla’dan Dublin’e
Adeline bunun ardından Sevilla'ya uçtu ve orada her gün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında dil kurslarına katıldı. Sorun şuydu: Katılan genç yoktu. Adeline, "Bunun bir üniversite olduğunu sanmıştım ama yanılmışım. Oradaki en iyi arkadaşım 50 yaşında bir Almandı. Arkadaş olduk ve şehri gezdik" dedi.
Diğer öğrencilerle birlikte bir halı sahada maç yapıldı. Ancak Adeline, topla bu kadar iyi olmasının nedenini söylemedi: "Bir kalıba sokulmak istemedim, yoksa insanın imajı çarpıtılıyor."
Sevilla'nın ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçti; yanında sadece el bagajı, küçük bir sırt çantası ve dört kıyafet vardı. Adeline klasik bir öğrenci yurduna yerleşti: masa, yatak ve duş, bundan fazlası yoktu. "Ben de tam olarak bunu istiyordum. Ve kendi kendime, öğrencilere şapka çıkarıyorum, dedim" ifadelerini kullanan Adeline, dil kurslarına devam etti.
- PsnewZ
Anne sayesinde yeniliklere açıklık
Adeline birkaç arkadaşlık kurdu, öğleden sonra ise sıra şehir gezisine geldi. "Hazine avı gibiydi. Yoğun duygular paylaştık. Vedalaşırken gözyaşlarımızı tutmakta zorlandık. Büyülü bir şey yaşadığımız hissine kapılmıştık" diye hatırladı.
Bir sonraki rotası, bir çocukluk arkadaşıyla birlikte İrlanda’nın güneyinde çıktığı spontane bir road trip oldu; ardından kısa süreliğine Troyes’ye döndü, çok geçmeden de ABD’nin batısına doğru yola çıktı. Adeline burada 25 ile 37 yaşları arasındaki on kişiyle bir okul otobüsünde bölgeyi gezdi. Hepsinin kendisinden daha büyük olması "çok işime geldi" dedi. Çünkü: "Böylece kesinlikle derinlikli sohbetler yapacağımızı düşündüm."
Yeni şeylere açık olmayı ve kendi konfor alanından çıkmayı annesine borçlu. Annesi parayı tüketim malları yerine seyahate harcamayı tercih ediyordu. Hedefi de oğluyla birlikte her yıl üç seyahat yapmaktı. "Avrupa başkentlerini ziyaret ediyorduk ve yazın da ABD’ye, Kanada’ya, Namibya’ya büyük bir seyahate çıkıyorduk" dedi Adeline.
- PsnewZ
Martin Adeline, kariyerinde ilk kez Fransa dışında HSV forması giyiyor.
HSV'nin yeni transferinin ifade ettiği gibi seyahatlerle bağlantılı "insani bağ kurma arayışını", şimdi büyük olasılıkla Rothosen'deki yeni ortamında da sürdürecek. Adeline, kariyerinde ilk kez Fransa dışında forma giyiyor. Annesi de ona Hamburg'a kadar eşlik ediyor.
Topladığı tecrübeler sayesinde, futbol sahasının dışında edindiği deneyimlerin de yardımıyla uyum sürecini başarıyla atlatacağından emin. "Her ortama uyum sağlayabileceğimi biliyorum; ister bir banliyöde olsun ister zenginlerin dünyasında", dedi.
Martin Adeline: Kariyer performans verileri
Dönem Takım Resmi maçlar Goller Asistler 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (kiralık) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (kiralık) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 2026'dan beri Hamburger SV
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