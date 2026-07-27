Üstelik bunu tam iki kez yaptı: 25 yaşındaki Danimarkalı Albert Grönbaek, geçen ocak ayında başlayan kiralık döneminin ardından Stade Reims’ten bonservisiyle geldi ve 4,7 milyon avroya mal oldu. Kulüp, Fransa’dan ayrıca Martin Adeline’i de kadrosuna kattı. Genç yaş kategorilerinde Paris Saint-Germain’de oynayan 22 yaşındaki futbolcu, Ligue 1’e yükselen ESTAC Troyes’ten 4 milyon avro karşılığında HSV’ye transfer edildi.

Teknik direktör Merlin Polzin, Fransa U20 Milli Takımı formasını sekiz kez giyen oyuncu için, "Orta sahada her bölgede oynayabilen, yüksek yoğunluğa sahip ve buna rağmen derinlik de sunan bu genci heyecanla bekliyorum. Sadece hızıyla değil, koşma ve hareket etme isteğiyle de öne çıkıyor" dedi. Adeline, geçen sezon 2. Lig’de 36 resmi maçta attığı 11 gol ve yaptığı 13 asistle (kimsede daha fazla asist yoktu!) dikkat çekmişti. Ligue 2’de yılın oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.

Polzin sözlerini, "Bizde henüz olmayan bir özelliğe sahip. Bu yoğunluk ve ikili mücadele isteği. Kendini sadece futbol oynama arzusuyla değil, sıkı çalışmayla da tanımlaması" diyerek sürdürdü. Bu cümleler, Adeline’in kişiliğine de uyarlanabilir. Çünkü HSV, onunla birlikte Bundesliga’nın muhtemelen en sıra dışı profesyonelini kadrosuna kattı.