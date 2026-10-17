Mark Pain
Çeviri:
“Tüm duyular tetikte!” Michael Carrick, Manchester United’ın yıldızlarını Elland Road’un ateşli atmosferine hazırlıyor
Carrick, United'ı Elland Road'daki yüksek tansiyonlu sınava hazırlıyor
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, takımının ezeli rakibi Leeds United'a konuk olacağı maçta kendisini bekleyen özel zorluğa dikkat çekti. Manchester United, Premier League'de yeniden galibiyet almak amacıyla Pennine Dağları'nı aşarak deplasmana gidiyor.
United'ın karşısında, ülke içindeki maçlara etkileyici bir başlangıç yaptıktan sonra istikrar yakalayan Daniel Farke'ın tehlikeli takımı var.
Carrick, her oyuncunun Yorkshire'daki düşmanca atmosfere saygı duyması ve bu ortamı benimsemesi gerektiğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, ‘özel’ rekabette yüksek mücadele gücü istiyor
Elland Road'da kendilerini nelerin beklediğine değinen Carrick, maçı karakter açısından nihai bir sınav olarak nitelendirdi. Carrick, “Elland Road'a gitmek özel bir maç demek. Kesinlikle heyecanla beklediğimiz bir maç; orası insanın içindeki her şeyi ortaya çıkarıyor” dedi.
“Bütün duyularınız harekete geçiyor. Gürültü, atmosfer, yoğunluk, her şey var. Bu yüzden maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
“Kulüpler ve bölgeler arasında büyük bir rekabet ve köklü bir geçmiş var. Bu tür maçları özel kılan da bu. O geçmişi benimsemek gerekiyor.”
Carrick, Shaw, Mainoo ve Sesko'nun fiziksel durumları hakkında son bilgileri paylaştı
Carrick, fiziksel sorunlar yaşayan birkaç kilit ismin durumuyla ilgili bilgi verirken kesin dönüş tarihleri konusunda temkinli konuştu. İki oyuncunun oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda, “Luke [Shaw] ve Kobbie [Mainoo] için duruma bakacağız,” dedi.
“Ben [Sesko] hâlâ birkaç kontrolden geçiyor. Dönüş takvimine ilişkin bilgi vermeden önce durumun netleşmesini istiyoruz.”
“Onun dönüşüne biraz daha zaman var. Daha fazla bilgi edindiğimizde sizi haberdar edeceğiz.”
- Getty Images Sport
Manchester United, Yorkshire'da kritik üç puanı hedefliyor
Hafta içi Avrupa’da yaşadığı hayal kırıklığının ardından toparlanmak isteyen United’da Carrick, tamamen kulübü için iyi bir sonuç almaya odaklanmış durumda.
Daniel Farke’nin Leeds’i, bu sezon gücünü şimdiden kanıtladı ve kendi sahasında zorlu bir rakip olacak.
United, duygularını ve mücadelesindeki yoğunluğu sahaya yansıtarak pazar günü Premier League’de kritik üç puanı kazanmayı hedefliyor.
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