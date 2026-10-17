Elland Road'da kendilerini nelerin beklediğine değinen Carrick, maçı karakter açısından nihai bir sınav olarak nitelendirdi. Carrick, “Elland Road'a gitmek özel bir maç demek. Kesinlikle heyecanla beklediğimiz bir maç; orası insanın içindeki her şeyi ortaya çıkarıyor” dedi.

“Bütün duyularınız harekete geçiyor. Gürültü, atmosfer, yoğunluk, her şey var. Bu yüzden maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

“Kulüpler ve bölgeler arasında büyük bir rekabet ve köklü bir geçmiş var. Bu tür maçları özel kılan da bu. O geçmişi benimsemek gerekiyor.”