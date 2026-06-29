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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Tüm dünyaya göster" - ABD Erkek Milli Takımı'nın parlayan yıldızı Alex Freeman, Pochettino'nun kendisine duyduğu güven, tarihe adını yazma çabası ve artık meşhur olan Dünya Kupası gol sevinci hakkında konuşuyor

Analysis
ABD
A. Freeman
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek

ÖZEL: GOAL, 21 yaşındaki yükselen yıldızla bir araya gelerek onun bu önemli anını, bu noktaya nasıl geldiğini ve daha fazlasını başarmak için hissettiği sorumluluğu konuştu

IRVINE, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Takımı’nın en genç oyuncusu sevinçle koşarak uzaklaşırken, takım arkadaşları onu yakalamak için ellerinden geleni yaptılar. Avustralya’ya karşı kazanılan maçın ardından birkaç oyuncu, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Alex Freeman’ı yakalayamayacaklarını bildiklerini itiraf etti. Elbette çok hızlıydı, ama aynı zamanda o kadar heyecanlanmış, o kadar coşmuş ve o anın tadını o kadar derinden yaşıyordu ki, hızını kesmek imkânsızdı.

ABD Erkek Milli Takımı’nın diğer 25 üyesi için şans eseri, saha sonunda bitti. Öyle olmasaydı, Freeman sonsuza kadar koşmaya devam edebilirdi.

İşte ilk Dünya Kupası golü insana bunu yapabilir. Freeman, Avustralya karşısında skoru 2-0’a getirdiğinde, o gol sadece hikayenin bir parçasıydı. Sonrasında yaşananlar da en az o kadar anlamlıydı: Kariyerinin en önemli anının heyecanıyla coşan genç bir savunma oyuncusu, tüm duygularını dışa vurmanın başka bir yolu olmadığı için koşuyordu.

Freeman neredeyse bir yıldır durmaksızın koşuyor, ama şimdi işleri kendi hayal edebileceğinden bile daha ileriye götürüyor. Dünya Kupası’nda bir gol mü? Bir buçuk yıl önce, sadece ilk kez MLS’de ilk 11’de yer almayı umuyordu. Freeman’ın kendisi bile tüm bunların olacağını öngöremezdi; öngörebilse bile, asla böyle görünmezdi.

Bu yüzden, Seattle’ın parlak güneşi altında o anda duygular onu tamamen sardı. Her şey gerçekti ve daha önce hissettiği hiçbir şeye benzemiyordu.

"Bence bu," diyor GOAL'a, "beni duygusal kabuğumdan biraz çıkarmamı sağlayan şeylerden biri. Duygusal bir insan olmadığımı biliyorum, ama bu, sonsuza kadar değer vereceğimi bildiğim ve hayatta bir kez karşına çıkan bir an. Bunu gerçekten başarabileceğimi bilmek, seni normalde olduğundan çok daha duygusal hale getiriyor.

"Sanırım bu, verecek daha çok şeyim olduğunu fark etmeme yardımcı oldu," diye devam ediyor, "Benim için mesele şu: ‘Önümüzdeki maçlara nasıl çıkıp bundan daha da iyisini yapabilirim?’ Bu mümkün mü? Bence benim için mümkün."

Geçtiğimiz yıl Amerikan futbolunun en önemli hikayelerinden biri olan yıldırım gibi yükselişi ile 21 yaşındaki bu savunma oyuncusu için sınır yok. 7 Haziran 2025’te ABD Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi. Maçtan önceki gece, sahaya çıktığında hiç belli etmediği bir heyecanla geçirdi. Üç yüz yetmiş yedi gün sonra, herkesin üstüne çıkarak yakın mesafeden kafayla gol attı ve Amerikan futbolunun en efsanevi atmosferlerinden birinde tarihi bir Dünya Kupası galibiyetini garantiledi.

Freeman, o 377 gün boyunca hiçbir an tamamen rahat hissetmedi. Bu Dünya Kupası serüveninde geriye kaç gün kalırsa kalsın, kesinlikle öyle hissetmeyecek. Ancak bir aidiyet duygusu var. Artık özgeçmişinde bir Dünya Kupası golü ve üzerinde düşüneceği hayatının en önemli anı olan Freeman, hedefine ulaştığını biliyor. Ayrıca daha fazlasının yolda olduğunu da biliyor.

“Buraya geldiğinde egon şişebilir ya da kendini fazla rahat hissedebilirsin,” diyor. “Benim için durum şu: Buraya geldim ve şimdi yapmam gereken bir iş var; bunun sadece bir başlangıç olduğunu bilmekten kendimle gurur duyuyorum. Takıma çağrılmam, ilk maçlar… Bunlar sadece bir başlangıçtı, değil mi? Bitiş çizgisi kupa ve hepimiz onu istiyoruz. O anı yakalamak için nasıl daha fazla çaba gösterebiliriz?

"Sadece alçakgönüllü kalmakla kalmayıp, aynı zamanda cesaretimi kaybetmemekten de kendimle gurur duyuyorum. Yapabileceklerime ve takımın gelecekte başarabileceklerine inanıyorum."

Freeman, bu geleceğin kilit parçalarından biri ve eğer bu daha önce net değilse de, bir yıldır süren çıkışının zirveye ulaştığı son birkaç hafta içinde netleşti.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gol hissi

    Freeman’ın da söylediği gibi, duygularını bastıramadı. Topun ağlara çarptığını gördüğünde ilk heyecan yaşadı; ardından, bir anlığına onu koşmaya iten ama hemen geri çağrıldığı bir “gol” anonsu geldi. Sonra, üçüncü seferde, her şey gerçek oldu. Hakem mikrofona geçti ve Freeman’ın o kadar çok duymak istediği haberi doğruladı: gol geçerliydi. Skor tahtası değişirken o da koşmaya başladı. ABD 2-0 Avustralya.

    O değişiklik, ıstırap dolu anların ardından geldi, diyor. Saat 42:57'yi gösterirken top kafasından sekip ağlara gitti. Ancak saat 44:54'ü gösterdiğinde hakemin orta daireyi işaret etmesiyle gol onaylandı.

    “Benim için, golün oldukça dışarıda olduğunu düşünmüştüm,” diyor şimdi gülerek, “çünkü kafayı vurduğumda çok açık bir pozisyondaydım. Dışarıda kaldığımı sandım, sonra bir kez aldatıldım, iki kez aldatıldım ve üçüncü seferde, o ‘Gol!’ der gibi bir hareket yaptığında arkama baktım ve tüm yedek kulübesi benimle birlikte kutlama yapıyordu. Sanırım bu, her şeyi çok gerçeküstü hale getirdi ve o anı benim için daha da güzel kıldı.”

    O kutlama, şu ana kadar Dünya Kupası’nın en unutulmaz görüntülerinden biri oldu. Freeman’ın takım arkadaşları onu kovalarken sprint yaptığı sayısız fotoğraf var. Onu yakalamaları biraz zaman aldı, ama sonunda yakaladılar ve karşı köşe bayrağının yanında etrafını sardılar.

    "Onu yakalamaya hazırdık," dedi ABD Milli Takımı kanat oyuncusu Alex Zendejas, "ama o çok hızlı."

    Chris Richards ise şunları ekledi: "Bunu hak ettiğini biliyorum... Onun adına çok mutlu oldum. Oraya gidip kutladık ve boynuna birkaç kez tokat attık."

    Freeman, o boyun vuruşlarının buna değdiğini söyledi. USMNT’nin en genç oyuncusu olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz yılı takımda kendine bir yer bulmaya çalışarak geçirdi. Bu, 13 Dünya Kupası tecrübesine sahip oyuncudan oluşan ve en az son 10 yılda kurulmuş sayısız mevcut ilişkiye sahip bir takım. Freeman ise bu takımın sadece bir yıldır bir parçası. Takım arkadaşlarının böyle tepki vermesi? Bu onun için her şey demekti.

    "Bence bu kutlama, benim neler yaşadığımı ve bu arkadaşların tüm bu süre boyunca bana ne kadar destek olduklarını gösteriyor," diyor. “Benim için sahada yanımda olan insanlara ne kadar minnettar olsam azdır. Bunu hissetmek, her gün onları görmek ve onlarla antrenman yapmak, her an hemen önümde bu destek sistemine sahip olmak… Bence bu insana gerçekten harika bir his veriyor.

    "Sanırım bu yüzden buradaki her birini, hem oyuncuları hem de teknik ekibi seviyorum."

    Bu sevgi karşılıklı. Freeman, takıma katıldığından beri, bir yıl önce ilk kez kadroya çağrıldığında etkileyebilmek için çaresizce çabaladığı koçunun sevgisini ve hayranlığını kazandı.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pochettino'nun desteği

    Geçen yaz ABD Milli Takımı, Gold Cup öncesi bir hazırlık maçında Türkiye ile karşılaştığında, Freeman’a bir gün önce ilk on birde yer alacağı söylendi. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bu, dünyanın en iyi genç oyuncularından ikisi olan Arda Güler ve Kenan Yıldız ile mücadele edeceği anlamına geliyordu. Aynı zamanda, etkilemek için can attığı ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino tarafından “ateşin ortasına” atıldığı anlamına da geliyordu.

    Bir yıl sonra, Pochettino üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra podyumda oturuyor. Freeman'a yönelik övgüsü gizemli değil; son derece kapsamlı.

    "Onun geçirdiği evrimi açıklamak zor," dedi Pochettino. "O çok alçakgönüllü bir adam. İnanılmaz bir profile sahip. Öğrenmeye hevesli ve her zaman dinliyor. Sadece antrenörlük yapmakla kalmayıp, onunla birlikte olmaktan gerçekten keyif aldığınız bir oyuncu. Bana göre, kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olma potansiyeline sahip muhteşem bir oyuncu."

    Bunu duyduğu anda, Freeman’ın babası, eski NFL geniş alıcı oyuncusu Antonio, gözyaşlarına boğuldu.

    "Dünyada mı? Dalga mı geçiyorsun?" diye FOX'a konuştu. "Green Bay'in en iyi alıcısı olabilirdim. Ama asla dünyanın en iyilerinden biri olarak görülmezdim."

    Peki, fullback'in kendisi bu sözlere nasıl tepki gösterdi? Bir gülümsemeyle. Hâlâ potansiyelden bahsediyoruz, diyor, ve daha yapılacak çok iş var.

    "Eğer beni bu şekilde görüyorsa, şimdi bunu sahada göstermem gerekiyor," diyor. "Benim en iyilerden biri olabileceğimi düşündüğünü bilirken, sahaya çıkıp bunu sadece ona değil, tüm dünyaya da göstermem gerek, değil mi?"

    Freeman, bu inancın kısa sürede hem bir meydan okuma hem de bir motivasyon kaynağı haline geldiğini açıklıyor.

    "O zaman benim için önemli olan, sahaya çıkıp her gün daha iyi olabilmek ve [Pochettino’nun] beni de zorlayacağını bilerek bunu yapmaya çalışacağım. Onun bahsettiği türden bir oyuncu olabilirim ve umarım olurum da. Ancak bu özgüvene sahip olmak ve teknik direktörün sana olan güvenini hissetmek, seni onun için oynamak istemeye itiyor.

    "Bu, daha fazlasını yapabileceğini fark etmeni sağlıyor. Ona inanıyorsun, çünkü uzun süredir bu işin içinde ve pek çok farklı oyuncu görmüş. Çok sayıda kaliteli oyuncu ve uzun süredir o yüksek seviyede olan oyuncular görmüş."

    Freeman, o seviyenin nasıl bir şey olduğunu hâlâ öğreniyor. Şu anda 20 milli maça çıkmış durumda, ancak uluslararası futbolda hâlâ çok, çok yeni. Kulüp düzeyinde ise, MLS’de sadece bir tam sezon profesyonel deneyimi var ve Ocak ayında İspanya’ya büyük bir transfer yaptıktan sonra Villarreal formasıyla sadece dokuz maça çıktı. 21 yaşındaki savunma oyuncusu hâlâ gelişme aşamasında. Her şeyin henüz devam ettiğini söylüyor.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Büyümek

    Freeman 16 yaşındayken evden ayrıldı. Inter Miami tarafından reddedilince, profesyonel kariyerine başlangıç yapma umuduyla Orlando’ya gitmeye karar verdi. Ardından, bu yılın Ocak ayında, bu kez Villarreal’e gitmek üzere tekrar ayrıldı. Bu seferki durum farklıydı. Özellikle düzenli olarak forma giyemediği ilk iki ay boyunca, Freeman’ın tek başına geçirdiği çok zaman oldu. Ayrıca düşünmek için de bolca vakti vardı.

    "Bu durum insanı yıpratıyor. Sanırım o dönemler, sadece daha iyi bir adam olmakla kalmayıp, kendi başıma daha güçlü bir insan olabilmek için kendimi yeniden inşa etmem gereken anlardan biriydi," diyor. "Her şeyi tek başıma atlatmam gerektiğini biliyordum ve destek almam gerekse bile, İspanya’dayken onlar benden çok, çok uzaktaydı. Bana nasıl yardım edebilirdi ki? Gerçekte, onlardan gelen tek şey bir Facetime görüşmesiydi.

    “Özellikle futbolda, tüm dünya sizinle mücadele ediyor ve rekabet dünyası çok geniş. Benim için, insanların bilmesini istediğim en önemli şeylerden biri de bu: Asla kolay değil, ama istediğinizi elde etmek için çabalamaya devam etmelisiniz; çünkü işler asla kolaylaşmayacak, ancak kesinlikle giderek daha az zor hale gelebilir.”

    Bu deneyimler onun kişisel olarak gelişmesine yardımcı olurken, bir oyuncu olarak da parlamasını sağladı. Sahneye çıktığında, tam anlamıyla hücumcu bir bekti. Oscar Pareja’nın onu sahaya sürmek için bu kadar uzun süre beklemesinin nedeni de buydu. Hücum içgüdüleri ve fiziksel yetenekleri vardı, ancak Orlando City’deki Freeman’ın savunma konusunda hâlâ öğrenmesi gereken çok şey vardı.

    Şimdi bu yolculuğun o kısmını hatırlamak zor. ABD Milli Takımı’nda Freeman, benzersiz bir rolde görevlendirildi. Kısmen sağ bek, kısmen de üçüncü stoper. Artık savunma açısından ondan çok şey bekleniyor ve şu ana kadar birkaç büyük sınavı başarıyla geçti. Senegal, Almanya, Paraguay ve Avustralya – hepsi de Freeman’ı konfor alanından çıkmaya zorlayan zorlu rakiplerdi.

    O hücum içgüdüleri, ileriye doğru koşular, savunma hattını aşan paslar ve tabii ki gol ile hâlâ devam ediyor. Ancak farkı yaratan şey savunma tarafı.

    "Tabii ki bu bir zihniyet meselesi, değil mi? Sahadaki en iyi oyuncu olduğunuzu ve bu adamlarla başa çıkabileceğinizi bilerek sahaya çıkmalısınız," diyor. "Bence milli takımda bulunmam, Orlando ve Villarreal'de oynamam, bu anlar beni ben yapan şeyler oldu. Bir oyuncu olarak, bu adamlarla başa çıkabileceğimi biliyorum. Maça girdiğimde yüzde 100 performans gösterebilmeliyim; oynadığımda tüm mücadeleleri kazanmam gerektiğini bilmeliyim. Hücumda ve savunmada hazır olmalıyım ve tüm bunları genel oyunumun bir parçası haline getirmeliyim.

    "Benim için asıl soru şu: ‘Oyunumu nasıl günümüzde gördüğünüz gibi hücum ve savunma yapan bir bek haline getirebilirim?’ Sahada yüzde 100 performans gösterebilmek ve kendimi en iyi olarak görebilmek; bu tür bir özgüvenin beni daha iyi hale getireceğini bilmek."

    Hala önümüzde uzun bir yol var, ancak bu yaz sadece Freeman için değil, Amerikan futbolu için de bir adım ileriye doğru atılmış oldu.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Bütün ülke arkamda"

    Freeman da herkes gibi Dünya Kupası’nın büyüsüne kapıldı. Görüntüler, sesler, şarkılar, duygular… Tüm bunların tam ortasında yer aldığı için şanslı; üstelik onun durumunda, ABD Erkek Milli Takımı’nın en önemli anlarından birinin tam merkezinde.

    "Bence bu, hayal ettiğimden çok daha büyük ve daha iyi," diye sorulduğunda cevap veriyor. "Buraya geldiğinizde bir atmosfer hayal edersiniz, ama dünya ile futbol arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bilemezsiniz. Şimdi buraya geldiğinizde anlıyorsunuz ki, bu sadece dünya ile futbol arasındaki bir bağ değil; futbol dünyası ile etrafındaki insanlar arasındaki bir bağ.

    "Bence benim için o atmosferi görmek, kültürü görmek, maçlara destek vermek için gelen farklı insanları görmek, turnuvanın ne kadar büyük olduğunu fark etmeni sağlıyor. Buna katılabilmek gerçekten çok minnettarlık uyandıran bir deneyim."

    Freeman’ın daha büyük bir rol üstlenmesi gerekebilir. ABD, Çarşamba günü 32’li turda Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Takım, 2002’den bu yana ilk kez bir eleme turu maçını kazanmayı hedefliyor. Bir bakış açısı olarak, o galibiyet Freeman’ın doğmasından tam iki yıl önce gerçekleşmişti. İşte bu yüzden şu anda bu kadar büyük bir heyecan var: Amerikan futbolu çok uzun zamandır böyle bir anı bekliyordu.

    "Bence bu, size bir şeyler kanıtlamanız gerektiği hissini veriyor," diyor Freeman, "özellikle de daha önce de bir şeyler kanıtlamam gerekmişti. Şimdi ise her şeyi kavramak benim için daha da zor, ama baskıyla başa çıkmak [daha kolay], çünkü tüm ülkenin arkamda olduğunu biliyorum.

    "Bence her şeyi bir araya getiren şey buydu ve şunu fark ettim: ‘Vay canına, buradayım ve birçok çocuğun hayalini kurduğu bir şeyi yapabiliyorum’."

    Hayaller devam ediyor. Koşmak da öyle. Freeman, Dünya Kupası’nda zaten unutulmaz bir an yaşadı, ama daha fazlası da yolda olabilir.

    "İstediğimiz de bu," diyor, "ve benim için gol atabilmek ve elimden gelen her şekilde katkı sağlayabilmek, her şeyi çok daha duygusal ve çok daha muhteşem hale getirdi. Bu, düşünmesi bile zor olan şeylerden biri çünkü gelecekte tarihe geçmek için oynayacağımız daha fazla maç olduğunu biliyorum."

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