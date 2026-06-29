IRVINE, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Takımı’nın en genç oyuncusu sevinçle koşarak uzaklaşırken, takım arkadaşları onu yakalamak için ellerinden geleni yaptılar. Avustralya’ya karşı kazanılan maçın ardından birkaç oyuncu, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Alex Freeman’ı yakalayamayacaklarını bildiklerini itiraf etti. Elbette çok hızlıydı, ama aynı zamanda o kadar heyecanlanmış, o kadar coşmuş ve o anın tadını o kadar derinden yaşıyordu ki, hızını kesmek imkânsızdı.

ABD Erkek Milli Takımı’nın diğer 25 üyesi için şans eseri, saha sonunda bitti. Öyle olmasaydı, Freeman sonsuza kadar koşmaya devam edebilirdi.

İşte ilk Dünya Kupası golü insana bunu yapabilir. Freeman, Avustralya karşısında skoru 2-0’a getirdiğinde, o gol sadece hikayenin bir parçasıydı. Sonrasında yaşananlar da en az o kadar anlamlıydı: Kariyerinin en önemli anının heyecanıyla coşan genç bir savunma oyuncusu, tüm duygularını dışa vurmanın başka bir yolu olmadığı için koşuyordu.

Freeman neredeyse bir yıldır durmaksızın koşuyor, ama şimdi işleri kendi hayal edebileceğinden bile daha ileriye götürüyor. Dünya Kupası’nda bir gol mü? Bir buçuk yıl önce, sadece ilk kez MLS’de ilk 11’de yer almayı umuyordu. Freeman’ın kendisi bile tüm bunların olacağını öngöremezdi; öngörebilse bile, asla böyle görünmezdi.

Bu yüzden, Seattle’ın parlak güneşi altında o anda duygular onu tamamen sardı. Her şey gerçekti ve daha önce hissettiği hiçbir şeye benzemiyordu.

"Bence bu," diyor GOAL'a, "beni duygusal kabuğumdan biraz çıkarmamı sağlayan şeylerden biri. Duygusal bir insan olmadığımı biliyorum, ama bu, sonsuza kadar değer vereceğimi bildiğim ve hayatta bir kez karşına çıkan bir an. Bunu gerçekten başarabileceğimi bilmek, seni normalde olduğundan çok daha duygusal hale getiriyor.

"Sanırım bu, verecek daha çok şeyim olduğunu fark etmeme yardımcı oldu," diye devam ediyor, "Benim için mesele şu: ‘Önümüzdeki maçlara nasıl çıkıp bundan daha da iyisini yapabilirim?’ Bu mümkün mü? Bence benim için mümkün."

Geçtiğimiz yıl Amerikan futbolunun en önemli hikayelerinden biri olan yıldırım gibi yükselişi ile 21 yaşındaki bu savunma oyuncusu için sınır yok. 7 Haziran 2025’te ABD Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi. Maçtan önceki gece, sahaya çıktığında hiç belli etmediği bir heyecanla geçirdi. Üç yüz yetmiş yedi gün sonra, herkesin üstüne çıkarak yakın mesafeden kafayla gol attı ve Amerikan futbolunun en efsanevi atmosferlerinden birinde tarihi bir Dünya Kupası galibiyetini garantiledi.

Freeman, o 377 gün boyunca hiçbir an tamamen rahat hissetmedi. Bu Dünya Kupası serüveninde geriye kaç gün kalırsa kalsın, kesinlikle öyle hissetmeyecek. Ancak bir aidiyet duygusu var. Artık özgeçmişinde bir Dünya Kupası golü ve üzerinde düşüneceği hayatının en önemli anı olan Freeman, hedefine ulaştığını biliyor. Ayrıca daha fazlasının yolda olduğunu da biliyor.

“Buraya geldiğinde egon şişebilir ya da kendini fazla rahat hissedebilirsin,” diyor. “Benim için durum şu: Buraya geldim ve şimdi yapmam gereken bir iş var; bunun sadece bir başlangıç olduğunu bilmekten kendimle gurur duyuyorum. Takıma çağrılmam, ilk maçlar… Bunlar sadece bir başlangıçtı, değil mi? Bitiş çizgisi kupa ve hepimiz onu istiyoruz. O anı yakalamak için nasıl daha fazla çaba gösterebiliriz?

"Sadece alçakgönüllü kalmakla kalmayıp, aynı zamanda cesaretimi kaybetmemekten de kendimle gurur duyuyorum. Yapabileceklerime ve takımın gelecekte başarabileceklerine inanıyorum."

Freeman, bu geleceğin kilit parçalarından biri ve eğer bu daha önce net değilse de, bir yıldır süren çıkışının zirveye ulaştığı son birkaç hafta içinde netleşti.