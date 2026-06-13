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Tüm dünya nefesini tutarken... "Suudi Maradona" nasıl ki "Yüzyılın Golü" unvanını kıl payı kaçırdı?

FEATURES
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
M. Pochettino
Belçika
Belçika
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD
Arjantin
Belçika

Dünya Kupası'nda unutulmaz bir tarihi an

Dünya Kupası tarihinde, turnuva kayıtlarında sadece birer rakam olarak kalan goller olduğu gibi, sahiplerine karşı dünyanın bakış açısını değiştirdiği için on yıllar boyunca hatırlanan goller de vardır.

Arjantinli Diego Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye attığı efsanevi gol, taraftarların hafızasında özel bir yere sahipken, sadece sekiz yıl sonra gelen başka bir gol, dünyayı Asya'dan gelen bir Suudi oyuncunun karşısında hayrete düşürdü.

O oyuncu Saeed Al-Owairan'dı ve o gol, 1994 Dünya Kupası'nda Belçika'nın kalesine atılmıştı. Bu gol, sahibine "Arap Maradona" unvanını kazandırdı ve tarihin en ünlü futbol anlarından birinin önünü kesmek üzereydi.

  • FBL-US-WC1994-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Tarihi bir gol

    Suudi Arabistan milli takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımı olan 1994 ABD Dünya Kupası finallerine, çoğu taraftarın mütevazı beklentileri eşliğinde katıldı.

    Yeşiller, ilk maçında Hollanda'ya 1-2 yenildikten sonra, eleme umutlarını sürdürmek için Belçika karşısında olumlu bir sonuç almak zorunda kaldı.

    O anda, maçın 5. dakikasında Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz anlarından birinin yaşanacağını kimse tahmin edemezdi.

    29 Haziran 1994'te Suudi Arabistan ile Belçika arasında oynanan maçın 5. dakikasında, Saeed Al-Owairan kendi yarı sahasında topu aldı.

    O andan sonra olacakların, futbol tarihine uzun yıllar boyunca kazınacağını gösteren hiçbir işaret yoktu.

    Al-Owairan, orta daire yakınlarında topu aldı ve büyük bir hızla koşarak Belçikalı oyuncuları tek tek geçtikten sonra, onu durdurmak için yapılan çaresiz girişimlerin arasında ceza sahasına doğru yol aldı.

    70 metreden fazla süren bu olağanüstü yolculuk sırasında Suudi yıldız, birkaç savunma oyuncusunu ekarte etti ve ardından topu sakin bir şekilde Belçika kalesine gönderdi. Bu an, futbol tarihinin en güzel gollerinden biri olarak anılacak gibi görünüyordu.

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  • Dünya izlemek için durduğunda

    Bu gol sadece Suudiler için önemli değildi; ertesi gün hemen dünya basınının gündemine oturdu.

    Avrupa ve Amerikan gazeteleri, o zamanlar çoğu kişi için adı duyulmamış olan Suudi forvet hakkında geniş yer ayırırken, Maradona'nın İngiltere'ye attığı efsanevi golle karşılaştırmalar hızla ortaya çıkmaya başladı.

    Benzerlik, izleyicileri hayrete düşürecek kadar açıktı: sahanın ortasından uzun bir koşu, arka arkaya yapılan çalımlar, baskı altında topu tutma konusunda şaşırtıcı bir yetenek ve ardından görevi başarıyla tamamlayan son vuruş.

    İşte buradan "Arapların Maradona'sı" lakabı doğdu ve bu lakap, günümüze kadar Saeed Al-Owairan'a yapıştı.



  • WC94-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Sadece bir hedeften daha fazlası

    Bu golün gerçek değeri sadece estetik açıdan değildi; zira bu gol sayesinde Suudi Arabistan milli takımı, Belçika'ya karşı 1-0'lık tarihi bir galibiyet elde ederek ikinci tura yükselme umutlarını canlı tuttu.

    Bir sonraki maçta, Yeşiller Fas'ı 2-1 yenerek 6 puan topladı ve Hollanda, Belçika ve Fas'ı geride bırakarak grubunun lideri oldu.

    Böylece Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası'nda bir grubu lider bitiren ilk Asya-Arap takımı oldu ve tarihindeki en büyük başarıyı elde ederek son 16'ya yükseldi; bu başarı, bugüne kadar tekrarlanmadı.

  • Belgian defender Philippe Albert (4) tries to blocAFP

    Maradona ile doğrudan rekabet

    Yıllar geçse de Al-Owairan'ın golü dünya hafızasından silinmedi. 2002 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası tarihinin en güzel golünü seçmek için bir anket düzenlediğinde, Saeed Al-Owairan'ın golü en önde gelen adaylar arasında yer aldı.

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    Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol büyük bir farkla birinci olsa da, Suudi yıldızın golü, turnuvanın en güzel golleri konuşulduğunda sürekli olarak bahsedilen seçkinler listesinde yer almaya devam etti.

    Ayrıca birçok uluslararası spor kurumu, bu golü Dünya Kupası finallerinde atılan en iyi bireysel goller arasında seçti.

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