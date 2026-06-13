Dünya Kupası tarihinde, turnuva kayıtlarında sadece birer rakam olarak kalan goller olduğu gibi, sahiplerine karşı dünyanın bakış açısını değiştirdiği için on yıllar boyunca hatırlanan goller de vardır.

Arjantinli Diego Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye attığı efsanevi gol, taraftarların hafızasında özel bir yere sahipken, sadece sekiz yıl sonra gelen başka bir gol, dünyayı Asya'dan gelen bir Suudi oyuncunun karşısında hayrete düşürdü.

O oyuncu Saeed Al-Owairan'dı ve o gol, 1994 Dünya Kupası'nda Belçika'nın kalesine atılmıştı. Bu gol, sahibine "Arap Maradona" unvanını kazandırdı ve tarihin en ünlü futbol anlarından birinin önünü kesmek üzereydi.