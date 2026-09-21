Ayrıca Şarku'l Avsat gazetesi, Kadisiye kulübü oyuncusu El-Cuveyr'in kadro dışı bırakılmasının, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik heyetinin kendisiyle ilgili biriken notlarının ardından geldiğini doğruladı; bunların sonuncusu ise Yeşiller kamplarında yürürlükte olan talimatlara aykırı biçimde bir restorandan akşam yemeği siparişi vermesi olayıydı.

Aynı gazeteye göre, oyuncuya karşı başka disiplin notları da tespit edildi ve bunların birikmesi, akşam yemeği siparişi olayına kadar varması, teknik direktör Georgios Donis ile milli takım menajeri Fahd el-Müfrec'in "oyuncunun teknik değerine rağmen" El-Cuveyr'i kadrodan çıkarma kararı almasına ve yerine Muhtar Ali'yi seçmesine yol açtı.

Gazete, 39 uluslararası maça çıkıp bu maçlarda 6 gol atan ve 4 asist yapan 23 yaşındaki El-Cuveyr'in kadro dışı bırakılmasının "herhangi bir teknik boyutunun olmadığını" vurguladı.