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Tüm ayrıntılar: El-Cuveyr neden Suudi Arabistan kadrosundan çıkarıldı?

Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
M. Al-Juwayr
Suudi Arabistan
Kuveyt

Ömür boyu men: Denis'in kararı geçmiş olayları hatırlattı

Suudi kaynaklı raporlar, forvet oyuncusu Musab el-Cuveyr'in "Körfez 27" turnuvasına katılacak Suudi Arabistan Millî Takımı kadrosundan çıkarılmasının ardındaki nedenleri ortaya koydu.

27. Arap Körfezi Kupası, Suudi Arabistan Krallığı'nın Cidde şehrinde, bu ayın 23 Eylül'ü ile önümüzdeki 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Suudi Arabistan Millî Takımı, birinci grupta Irak, Kuveyt ve Umman Sultanlığı ile yer alırken; ikinci grupta Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Yemen millî takımları rekabet ediyor.

Suudi Arabistan turnuvaya önümüzdeki çarşamba günü Kuveyt karşısında başlayacak.

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  • Dışlama kararının tüm nedenleri

    Ayrıca Şarku'l Avsat gazetesi, Kadisiye kulübü oyuncusu El-Cuveyr'in kadro dışı bırakılmasının, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik heyetinin kendisiyle ilgili biriken notlarının ardından geldiğini doğruladı; bunların sonuncusu ise Yeşiller kamplarında yürürlükte olan talimatlara aykırı biçimde bir restorandan akşam yemeği siparişi vermesi olayıydı.

    Aynı gazeteye göre, oyuncuya karşı başka disiplin notları da tespit edildi ve bunların birikmesi, akşam yemeği siparişi olayına kadar varması, teknik direktör Georgios Donis ile milli takım menajeri Fahd el-Müfrec'in "oyuncunun teknik değerine rağmen" El-Cuveyr'i kadrodan çıkarma kararı almasına ve yerine Muhtar Ali'yi seçmesine yol açtı.

    Gazete, 39 uluslararası maça çıkıp bu maçlarda 6 gol atan ve 4 asist yapan 23 yaşındaki El-Cuveyr'in kadro dışı bırakılmasının "herhangi bir teknik boyutunun olmadığını" vurguladı.

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  • Geçmiş vakalar: ömür boyu men

    Gazete, önceki yıllarda Körfez Kupası turnuvalarıyla eş zamanlı olarak alınan benzer kararları hatırlattı ve 1970'teki ilk edisyonun bir dizi oyuncuya yönelik sert kararlara sahne olduğunu belirterek "Bunların en ağırı Nur Musa ve Said Gurab'ın ömür boyu men edilmesiydi; bunun yanı sıra bir dizi oyuncuyu kapsayan başka cezalar da vardı" ifadelerini kullandı.

    1992 yılındaki Körfez Kupası edisyonunda ise iki yıldız Yusuf es-Sünyan ve Fahd el-Hureyfi hakkında kararlar alındı; ilki turnuvanın kalan müsabakalarında yedek kulübesinde kalırken, ikincisi Suudi Arabistan kampından tamamen çıkarıldı.

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