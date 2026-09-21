Suudi kaynaklı raporlar, forvet oyuncusu Musab el-Cuveyr'in "Körfez 27" turnuvasına katılacak Suudi Arabistan Millî Takımı kadrosundan çıkarılmasının ardındaki nedenleri ortaya koydu.
27. Arap Körfezi Kupası, Suudi Arabistan Krallığı'nın Cidde şehrinde, bu ayın 23 Eylül'ü ile önümüzdeki 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.
Suudi Arabistan Millî Takımı, birinci grupta Irak, Kuveyt ve Umman Sultanlığı ile yer alırken; ikinci grupta Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Yemen millî takımları rekabet ediyor.
Suudi Arabistan turnuvaya önümüzdeki çarşamba günü Kuveyt karşısında başlayacak.