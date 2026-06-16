Böylece Kongo’nun başkenti Kinşasa’daki Patrice Lumumba heykelini taklit ediyor. Lumumba, Afrika bağımsızlık hareketinin öncülerinden biriydi ve 1960 yılında bağımsız Kongo’nun ilk başbakanı oldu; ancak eski sömürge gücü Belçika ile ABD’nin etkisiyle önce görevden alındı, ardından 1961’de öldürüldü. Bu sadık taraftarın takma adı olan Lumumba Vea, “Lumumba yaşıyor” anlamına geliyor.

Aslında 49 yaşındaki bu adamın adı Michel Kuka Mboladinga. Ancak gerçek Lumumba’ya oldukça benziyor ve bu nedenle bu fiziksel benzerliğini kazançlı bir şekilde kullanmayı hayatının amacı haline getirmiş. “Hareketsiz duruyorum çünkü bunun takıma duygusal bir güç kattığına inanıyorum,” dedi geçenlerde Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda. “Lumumba hayatını ülkemiz için feda etti. Buna kıyasla benim yaptığım şey çok küçük bir çaba.”