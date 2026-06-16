Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin en ünlü taraftarı, aslında konudan sapmanın vücut bulmuş hali. Lumumba Vea takımını desteklemiyor, şarkı söylemiyor, alkışlamıyor, zıplamıyor, rakibin attığı gollere sinirlenmiyor ve kendi takımının gollerine de sevinmiyor. Hayır, Lumumba Vea 90 dakika boyunca taraftar bloğunun ortasında, sağ kolunu havaya kaldırmış ve bakışları sabit bir şekilde, bir podyumun üzerinde hareketsiz durur.
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Tuhaf bir ritüel onu ünlü yaptı, bir Wolfsburglu ise onunla alay etti! Kongo’nun sadık taraftarı, başkanın yardımı sayesinde nihayet Dünya Kupası’na katılabilecek
Böylece Kongo’nun başkenti Kinşasa’daki Patrice Lumumba heykelini taklit ediyor. Lumumba, Afrika bağımsızlık hareketinin öncülerinden biriydi ve 1960 yılında bağımsız Kongo’nun ilk başbakanı oldu; ancak eski sömürgeci güç Belçika ve ABD’nin etkisiyle önce görevden alındı, ardından 1961’de öldürüldü. Bu sadık taraftarın takma adı olan Lumumba Vea, “Lumumba yaşıyor” anlamına geliyor.
Aslında 49 yaşındaki bu adamın adı Michel Kuka Mboladinga. Ancak gerçek Lumumba’ya oldukça benziyor ve bu nedenle bu fiziksel benzerliğini kazançlı bir şekilde kullanmayı hayatının amacı haline getirmiş. “Hareketsiz duruyorum çünkü bunun takıma duygusal bir güç kattığına inanıyorum,” dedi geçenlerde Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda. “Lumumba hayatını ülkemiz için feda etti. Buna kıyasla benim yaptığım şey çok küçük bir çaba.”
Lumumba Vea, Portekiz ile oynanacak ilk Dünya Kupası maçını kaçıracak
Lumumba Vea, takımına Dünya Kupası elemeleri yolunda (1974’ten bu yana ilk kez; o zamanlar eski adı Zaire ile) ve kışın düzenlenen Afrika Kupası’nda destek olmuştu. Ardından ülkesinde Ebola salgını patlak verdi ve bunun üzerine ABD, Kongolu taraftarlar için giriş yasağı ilan etti. Milli takım heyeti, Dünya Kupası öncesinde Belçika’da 21 günlük karantinaya girmek zorunda kaldı.
Oyuncular ve teknik ekip, Lumumba Vea’nın heyetine dahil edilmesi için baskı yaptıkları belirtiliyor. Federasyon Başkanı Véron Mosengo-Omba, “Mboladinga, dayanıklılık ve gururun ulusal bir sembolüdür” dedi ve milli takım oyuncularının “onu çok sevdiğini” ekledi.
Olay ulusal bir meseleye dönüştü; hatta Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi bile Lumumba Vea’nın lehine harekete geçti. Sonunda Lumumba Vea gerçekten de kafileye katıldı ve karantinaya girdi, ancak çok geç kalmıştı. Çarşamba günü Houston’da Portekiz ile oynanacak Kongo’nun ilk Dünya Kupası maçını kaçıracak, ancak Kolombiya ve Özbekistan ile oynanacak diğer iki grup maçı ile olası eleme maçlarında kadroda yer alması bekleniyor.
Wolfsburg’un forveti Mohamed Amoura, Lumumba Vea’yla alay etti
Son turnuva, Kongo ve Lumumba Vea için trajik bir şekilde sona erdi. Afrika Kupası’nda Orta Afrika Cumhuriyeti, uzatmaların ardından sekizinci finalde Cezayir’e yenildi; maçı belirleyen gol ancak 119. dakikada geldi. Lumumba Vea, bu nedenle 30 dakika daha sahada hareketsiz kalmak zorunda kaldı – ve üstüne üstlük, maçtan sonra alay konusu oldu.
VfL Wolfsburg forması giyen Cezayirli forvet Mohamed Amoura, sahada Lumumba Vea’nın pozunu taklit etti ve ardından yıkılan bir heykel gibi yere yığıldı. Daha sonra Amoura olay için özür diledi ve telafi olarak ona üzerinde “Lumumba” yazan bir Cezayir forması hediye etti. Bu arada Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Amoura’ya desteği karşılığında bir cip hediye etti.