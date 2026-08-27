Villa, Martinez’in bugün olduğu oyuncu olmasına, yani iki kez FIFA En İyi Erkek Kaleci ödülünü kazanmasına yardımcı oldu, ancak oyuncu belli ki bir manzara değişikliği yaşamaya kararlı. Bu bir bakıma şaşırtıcı tavır hakkında konuşan eski Villa teknik direktörü Bruce, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi Free Bets’in katkılarıyla GOAL’e şunları söyledi: “Evet, bu garip bir durum. Sürekli olarak zorluyor gibi görünüyor, peki ayrılıp kime gidecek? Kim bilir?

“Bence orada bununla ilgili kesinlikle bir şey olacak. Bu ona çok büyük bir vitrin sağladı. Hull’da olduğum dönemde baş gözlemcim Stan Ternent’in, Arsenal’deyken bana ondan söz ettiğini ve gidip onu alıp alamayacağımızı söylediğini hatırlıyorum; o dönemde bu bizim fiyat aralığımızın epey dışındaydı. Ama yıllar önce dikkatimi ona çekmişti.

“Arsenal’de bulundu, muhteşemdi, ama her ne sebeple olursa olsun, ister kişisel nedenler ister yeni bir meydan okuma istemesi olsun, oradaki süresinin dolduğu görünüyor. Uzaktan bakınca da Aston Villa’daki süresinin dolmuş olduğu anlaşılıyor.”