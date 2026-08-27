Getty/GOAL
Çeviri:
'Tuhaf bir durum' - Dünya Kupası kazanan kalecinin Chelsea ile anılmasının ardından Steve Bruce, Emi Martinez'in neden Aston Villa'dan ayrılmak için can attığına dair transfer iddialarına tepki gösterdi
- Getty
Dünya Kupası kazananı Martinez, 2025'te Man Utd ile anılmıştı
Martinez, 2024-25 sezonu sona erdiğinde Villa Park'a veda etmiş gibi görünüyordu. O aşamada gizemli Güney Amerikalı, Manchester United'a transferiyle yoğun şekilde anılıyordu. Tüm tarafların istekli olmasına rağmen herhangi bir anlaşma sağlanmadı.
Kalmak zorunda kalan Martinez, 2026'da Avrupa Ligi zaferinin tadını çıkardı. Ardından FIFA'nın amiral gemisi organizasyonu Kuzey Amerika'ya giderken Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte bir Dünya Kupası finalinde daha boy gösterdi.
Martinez neden Aston Villa'dan ayrılmak istiyor?
Villa, Martinez’in bugün olduğu oyuncu olmasına, yani iki kez FIFA En İyi Erkek Kaleci ödülünü kazanmasına yardımcı oldu, ancak oyuncu belli ki bir manzara değişikliği yaşamaya kararlı. Bu bir bakıma şaşırtıcı tavır hakkında konuşan eski Villa teknik direktörü Bruce, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi Free Bets’in katkılarıyla GOAL’e şunları söyledi: “Evet, bu garip bir durum. Sürekli olarak zorluyor gibi görünüyor, peki ayrılıp kime gidecek? Kim bilir?
“Bence orada bununla ilgili kesinlikle bir şey olacak. Bu ona çok büyük bir vitrin sağladı. Hull’da olduğum dönemde baş gözlemcim Stan Ternent’in, Arsenal’deyken bana ondan söz ettiğini ve gidip onu alıp alamayacağımızı söylediğini hatırlıyorum; o dönemde bu bizim fiyat aralığımızın epey dışındaydı. Ama yıllar önce dikkatimi ona çekmişti.
“Arsenal’de bulundu, muhteşemdi, ama her ne sebeple olursa olsun, ister kişisel nedenler ister yeni bir meydan okuma istemesi olsun, oradaki süresinin dolduğu görünüyor. Uzaktan bakınca da Aston Villa’daki süresinin dolmuş olduğu anlaşılıyor.”
- Getty
Martinez yeni bir başlangıç ve yeni bir meydan okuma istiyor gibi görünüyor
Eski Villa orta saha oyuncusu Ray Houghton, Martinez'e düzenli olarak ayrılık teklifleri gelmesi hakkında soru sorulduğunda kısa süre önce GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “Yurt dışından gelen oyuncuları pek sorgulamam çünkü farklı bir zihniyete sahipler.
“Brezilyalı çocuklar gibi. Mümkün olduğunca çok para kazanmak istiyorlar. Ailelerine bakmak istiyorlar ve sonra gidip hayatlarını yaşamak istiyorlar. Bunda yanlış bir şey göremiyorum.
“Önceliklerini istedikleri gibi belirlemişler ve onları başka türlü yargılayacak olan biz kimiz? Ben onlara böyle bakıyorum. Buraya geliyorlar, birkaç yıl sonra ayrılıyorlar, çeşitli ülkelerde oynuyorlar, çok para kazanıyorlar, sonra memleketlerindeki yakınlarına bakıyorlar ve ardından hayatlarının tadını çıkarıyorlar.
“Emi'nin neden ayrılmak istediğini bilmiyorum. Aston Villa için çok kilit bir oyuncu, çok kilit bir karakter oldu. Kesinlikle müthişti. Yaptığı bazı şeyler nedeniyle muhtemelen herkesin hoşuna giden biri değil ama ben onu seviyorum.
“O bir kazanan. Ben kazananları severim. Kazanmaya çalışan insanları severim ama ortada sanki bir gündem varmış gibi görünüyor. Bilmiyorum. Bence bunu bilen tek kişiler o, menajeri ve tabii ki kulüp.”
Chelsea, Sanchez'in yerine daha iyi bir seçenek olarak Martinez'i transfer etmeli mi?
Martinez bir dönem Serie A devi Juventus'un gündemindeydi, ancak şimdi onu Premier League'de tutacak bir hamleyle Chelsea'nin transfer radarına girmiş durumda. Chelsea'de Stamford Bridge'de İspanyol kaleci Robert Sanchez hakkında ciddi soru işaretleri oluşmuş durumda.
Bruce, Martinez'in batı Londra'ya gidip gidemeyeceği sorulduğunda şunları ekledi: “Ne yazık ki Sanchez en iyi başlangıcı yapamadı ve kaleci olduğunuzda bu, affı olmayan bir pozisyon. Ne yazık ki o mevkide hata yapamazsınız, aksi takdirde cezasını çekersiniz. O yüzden umalım da bunu tersine çevirebilsin.
“Çok ama çok iyi bir kaleci, genç oyuncu, ve hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı ama hâlâ olağanüstü bir kaleci. Onun yerini alıp almamak isteyip istemediklerine karar vermek Chelsea'ye kalmış.”
- Getty
Transfer dönemi: Yaz dönemi için son gün 1 Eylül'de sona eriyor
Sanchez, Chelsea'nin 2026-27 sezonunu komşusu Fulham karşısında aldığı 3-2'lik derbi galibiyetiyle açtığı maçta hiç de ikna edici değildi. Takviyeleri kadroya katma konusunda hâlâ zaman onların lehine.
Yaz transfer dönemi 1 Eylül'e kadar açık kalacak ve Brighton deplasmanında alınan hayal kırıklığı yaratan 4-0'lık yenilgide Villa adına forma giymeyen Martinez'in, bir başka son tarih gelmeden önce takım değiştirme ihtimali oldukça yüksek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun