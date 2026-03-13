Tudor: "Durumun bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim." Tottenham, bir yedek bulmak için aktif olarak çalışıyor

Hırvat teknik direktör lafı dolandırmadı: "Bardak yarı dolu mu, yarı boş mu? Burada dolu hiçbir şey yok, ama boş olan pek çok şey var. Buraya geldiğimde sorunların bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. Bazıları teknik direktörün değişmesiyle tüm sorunların çözüleceğini düşünüyor. Bu beni güldürüyor, çünkü gerçek tamamen farklı."