Igor Tudor, Tottenham'ın teknik direktörü olarak son kez basın toplantısında konuşmuş olabilir. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid deplasmanında 5-2'lik ağır bir yenilgiye uğrayan Spurs, maçın ilk çeyreğinde yedek kaleci Kinsky'nin hatalarıyla lekelenen bu mağlubiyetin ardından, Premier Lig'de küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde bulunan tehlikeli konumdan kurtulmak için Liverpool karşısında puan toplamak zorunda.
Tudor: "Durumun bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim." Tottenham, bir yedek bulmak için aktif olarak çalışıyor
BEYANNAME
Hırvat teknik direktör lafı dolandırmadı: "Bardak yarı dolu mu, yarı boş mu? Burada dolu hiçbir şey yok, ama boş olan pek çok şey var. Buraya geldiğimde sorunların bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. Bazıları teknik direktörün değişmesiyle tüm sorunların çözüleceğini düşünüyor. Bu beni güldürüyor, çünkü gerçek tamamen farklı."
BAŞKA BİR DEĞİŞİKLİK YOLDA
The Athletic'in haberine göre, Tottenham yönetimi, bu hafta sonu 15 Mart Pazar günü saat 17.30'da oynanacak Reds maçı sırasında işler kötüye giderse, takımın başına geçecek bir yedekteknik direktör bulmak için "aktif" bir şekilde çalışıyor.
