Tudor artık Tottenham'ın teknik direktörü değil: resmi açıklama. Şimdi sıra Dyche mi, yoksa De Zerbi mi?

Spurs'un resmi kanalları aracılığıyla yayınlanan resmi açıklama şu şekildedir:





"Teknik direktör Igor Tudor'un karşılıklı anlaşma sonucu kulüpten ayrılmasına karar verildiğini teyit edebiliriz. Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de kaleci antrenörü ve kondisyon antrenörü görevlerinden ayrıldılar. Son altı hafta boyunca yorulmak bilmeden çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekkür ederiz.

Ayrıca, Igor'un yakın zamanda yaşadığı kaybın acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi iletiyoruz. Yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili gelişmeleri zamanı geldiğinde paylaşacağız."