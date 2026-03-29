Tudor artık Tottenham'ın teknik direktörü değil: resmi açıklama. Şimdi sıra Dyche mi, yoksa De Zerbi mi?

Bu haber birkaç gündür ortalıkta dolaşıyordu, ancak artık resmiyet kazandı. Igor Tudor’un Tottenham’ın teknik direktörlüğünde Premier Lig’deki macerası erken sona erdi.
Hırvat teknik direktör, Juventus'tan sonra bu sezon ikinci kez, sadece 7 maç ve bir aydan biraz fazla süren görevinin ardından Spurs'un başına geçmekten vazgeçti.
Tudor, Thomas Frank'tan devraldığı kötü puan durumu (soyunma odası yönetimindeki zorlukların yanı sıra) nedeniyle bedel ödüyor ve Tottenham, West Ham'ın bulunduğu üçüncü sıradan sadece bir puan farkla, küme düşmeme mücadelesinin tam ortasında bulunuyor.