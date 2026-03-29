Tudor artık Tottenham'ın teknik direktörü değil: resmi açıklama. Şimdi sıra Dyche mi, yoksa De Zerbi mi?

Juventus'taki görevinin ardından, Hırvat teknik direktörün Tottenham'ın teknik direktörlüğündeki macerası da sona erdi.

Bu haber birkaç gündür ortalıkta dolaşıyordu, ancak artık resmiyet kazandı. Igor Tudor’un Tottenham’ın teknik direktörlüğünde Premier Lig’deki macerası erken sona erdi.


Hırvat teknik direktör, Juventus'tan sonra bu sezon ikinci kez, sadece 7 maç ve bir aydan biraz fazla süren görevinin ardından Spurs'un başına geçmekten vazgeçti.

Tudor, Thomas Frank'tan devraldığı kötü puan durumu (soyunma odası yönetimindeki zorlukların yanı sıra) nedeniyle bedel ödüyor ve Tottenham, West Ham'ın bulunduğu üçüncü sıradan sadece bir puan farkla, küme düşmeme mücadelesinin tam ortasında bulunuyor.



  • BASIN AÇIKLAMASI

    Spurs'un resmi kanalları aracılığıyla yayınlanan resmi açıklama şu şekildedir:


    "Teknik direktör Igor Tudor'un karşılıklı anlaşma sonucu kulüpten ayrılmasına karar verildiğini teyit edebiliriz. Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de kaleci antrenörü ve kondisyon antrenörü görevlerinden ayrıldılar. Son altı hafta boyunca yorulmak bilmeden çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekkür ederiz.

    Ayrıca, Igor'un yakın zamanda yaşadığı kaybın acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi iletiyoruz. Yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili gelişmeleri zamanı geldiğinde paylaşacağız."

  • DÜŞÜK PUAN ORTALAMASI

    Açıklamada, Tudor’a yaşadığı kayıp nedeniyle başsağlığı dilendiği belirtiliyor. Tottenham’ın Nottingham Forest’a karşı oynadığı ve kaybettiği son maçın ardından Tudor, babasının vefatı nedeniyle basın toplantısına katılmamıştı.


    Ne yazık ki Tudor için, 7 maçta 0,57 puan ortalaması, Liverpool'a karşı sadece bir beraberlik ve elenmeyle sonuçlanan Atletico Madrid'e karşı oynanan son 16 turu rövanş maçındaki önemsiz bir galibiyetle, ara vermeden çok önce kovulma söylentileri başlamıştı.

  • Dyche'nin ne anlamı var?

    Artık ligde kalma mücadelesinde teknik direktörün yerine geçecek isim arayışı resmen başladı. Roberto De Zerbi ile ilgili söylentiler, eski Marsilya teknik direktörüne güvenme fikrini eleştiren bir kısmı taraftarlar tarafından da frenlendi. Bugün göreve gelmeye en yakın isim, bu sezon Tottenham'ın ligde kalma mücadelesini verdiği Nottingham Forest'tan kovulan Sean Dyche gibi görünüyor.

