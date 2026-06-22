Tuchel yıkıyor ve yeniden inşa ediyor… İngiltere, Southgate’in mirasından nasıl kurtuldu?

Yıllardır İngiltere milli takımı, ikna edici sonuçlarla keyifli bir oyun tarzını bir araya getiren ideal denklemi aramaya devam ediyor. Gareth Southgate, milli takımı dünya sahnesine geri döndürmeyi ve büyük turnuvalarda ilerleyen aşamalara taşımayı başarmış olsa da, Thomas Tuchel'in teknik direktörlük koltuğuna gelmesi, başarıya ulaşma konusunda tamamen farklı fikirleri de beraberinde getirdi.

İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki Hırvatistan’a karşı oynadığı ve 4-2’lik heyecan verici bir galibiyetle sonuçlanan açılış maçı, taraftarlara bu dönüşümün özellikleri hakkında net bir fikir verdi. İngiltere, taraftarların Southgate döneminde alıştıkları takıma kıyasla daha cesur, daha direkt ve riske girmeye daha istekli görünüyordu.

Her ne kadar bir teknik direktörlük projesine ilişkin nihai değerlendirme, kazanılan şampiyonluklar ve sonuçlarla bağlantılı olsa da, teknik direktörler arasındaki karşılaştırma, oyun felsefesi, oyuncu seçimi ve büyük maçlarla başa çıkma mekanizmaları açısından temel farklılıkları ortaya koyuyor, diye bildirdi “BBC”.