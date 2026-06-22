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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL

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Tuchel yıkıyor ve yeniden inşa ediyor… İngiltere, Southgate’in mirasından nasıl kurtuldu?

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T. Tuchel
G. Southgate
İngiltere - Gana
İngiltere
Gana
Dünya Kupası
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Hesaplanmış bir macera mı, yoksa büyük bir risk mi?

Yıllardır İngiltere milli takımı, ikna edici sonuçlarla keyifli bir oyun tarzını bir araya getiren ideal denklemi aramaya devam ediyor. Gareth Southgate, milli takımı dünya sahnesine geri döndürmeyi ve büyük turnuvalarda ilerleyen aşamalara taşımayı başarmış olsa da, Thomas Tuchel'in teknik direktörlük koltuğuna gelmesi, başarıya ulaşma konusunda tamamen farklı fikirleri de beraberinde getirdi.

İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki Hırvatistan’a karşı oynadığı ve 4-2’lik heyecan verici bir galibiyetle sonuçlanan açılış maçı, taraftarlara bu dönüşümün özellikleri hakkında net bir fikir verdi. İngiltere, taraftarların Southgate döneminde alıştıkları takıma kıyasla daha cesur, daha direkt ve riske girmeye daha istekli görünüyordu.

Her ne kadar bir teknik direktörlük projesine ilişkin nihai değerlendirme, kazanılan şampiyonluklar ve sonuçlarla bağlantılı olsa da, teknik direktörler arasındaki karşılaştırma, oyun felsefesi, oyuncu seçimi ve büyük maçlarla başa çıkma mekanizmaları açısından temel farklılıkları ortaya koyuyor, diye bildirdi BBC”.

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    Önce oyuncu mu, yoksa sistem mi?

    Koçlar arasındaki en belirgin fark, belki de takımın oluşturulmasında izlenen yaklaşımdır. Southgate döneminde odak noktası, çoğunlukla milli takımda mevcut en iyi yeteneklerden yararlanmaktı. Bu, bazı oyuncuları en iyi performanslarını sergileyemeyecekleri pozisyonlarda veya rollerde oynatmayı gerektirse bile, İngiliz teknik direktör yıldızlara kadroda yer vermeyi tercih ediyordu.

    Örneğin 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Phil Foden’ı sol kanatta, Cole Palmer’ı hatlar arası ileri pozisyonlarda ve Trent Alexander-Arnold’u orta sahada oynarken gördük; oysa bu roller her zaman oyuncuların doğal özelliklerine en uygun olanlar değildi.

    Tuchel ise tam tersi bir yol izledi. Alman teknik direktör, önce istediği taktik sistemi belirledi, ardından isimleri veya medyadaki popülariteleri ne olursa olsun, bu rolleri titizlikle yerine getirebilecek oyuncuları seçti. Bu nedenle, Foden, Palmer ve Alexander-Arnold gibi öne çıkan isimleri Dünya Kupası kadrosundan çıkarmaktan çekinmedi ve kendi sistemine daha uygun gördüğü oyuncuları tercih etti.

    Morgan Rogers, bunun en belirgin örneklerinden biridir. Seçimi, şöhretine veya pazarlama değerine değil, Tuchel’in 10 numara pozisyonundaki bir oyuncudan beklediği taktiksel gereklilikleri yerine getirme yeteneğine dayanıyordu.

    Bu fark, birbirinden tamamen farklı iki felsefeyi ortaya koyuyor: Birincisi, sistemi yıldızlara uyarlamaya dayalı; ikincisi ise oyuncuları sisteme uygun olarak seçmeye dayalı.

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    Bireysel özgürlük ve toplumsal disiplin

    Southgate döneminde, saha içinde bireysel özgürlüğe daha fazla yer verildi. İngiliz teknik direktör, tecrübeli oyuncuların maçların zorlu anlarında çözümler bulabileceğine inanıyordu; bu nedenle onlara, koşulların gerektirdiği şekilde karar alabilmeleri için geniş bir hareket alanı tanıdı.

    Bu yaklaşım, Euro 2024'te Slovakya karşısında Jude Bellingham'ın muhteşem makas vuruşuyla attığı gol ya da zorlu maçlarda fark yaratan bazı bireysel performanslar gibi unutulmaz anlara imza attı.

    Buna karşılık, Tuchel’in versiyonu daha çok organize takım oyununa dayalı görünüyor. Hücum fikirleri doğaçlamaya bırakılmak yerine, oyuncuların sürekli antrenman yaptığı tekrarlanan hareketler ve oyun şemaları aracılığıyla önceden hazırlanıyor.

    Bu tarzın bireysel yaratıcılığa olan bağımlılığı azaltabileceği doğru, ancak takıma görevleri yerine getirirken daha fazla uyum ve netlik kazandırıyor.

    Mevcut milli takım, Foden veya Palmer gibi oyuncuların sahip olduğu bazı olağanüstü becerilerden yoksun olsa da, Tuchel, bireysel yeteneklerden çok takımın gücünün daha etkili olacağına güveniyor.

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    Oyunun hızlandırılması… Tuchel projesinin özü

    Tuchel’in projesindeki temel kavramlardan biri, sahanın ortasında oyun hızını artırmaktır. Son yıllarda takımlar savunma açısından daha organize hale geldi ve yavaş paslar ve uzun top hakimiyeti ile sıkı savunma bloklarını aşmak zorlaştı.

    Bu nedenle İngiltere teknik ekibi, savunma üçgeni ile hücum üçgeni arasındaki bölgede topu daha hızlı dolaştırarak bu sorunu aşmaya çalışıyor. Bu durum, Hırvatistan maçı sırasında açıkça görüldü.

    Kaleci Jordan Pickford, arkadan oyun kurma sürecinde topa onlarca kez dokunsa da amaç sadece topu elinde tutmak değil, rakibi ileriye çekip geride bıraktığı boşlukları değerlendirmekti.

    Hırvatistan ileriye çıkmayı başardığı anda, İngiltere forvetlerin ve kanat oyuncularının doğrudan hareketlerinden yararlanarak hücum bölgelerine çok hızlı bir şekilde geçiş yapıyordu. Bu tempo değişikliği, Southgate’in taktiğine kıyasla en belirgin farklardan birini oluşturuyor.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Southgate saldırıları nasıl kurguluyordu?

    Southgate uzun süreler boyunca daha sakin ve sabırlı bir taktiğe güvendi. İngiltere milli takımı, hatlar arasındaki uyumu koruyarak bir dizi kısa pasla topu kademeli olarak ilerletiyordu.

    Amaç, sıkı savunmaları aşmaya çalışmadan önce son üçte birlik bölgeye mümkün olduğunca fazla kontrol sağlayarak ulaşmaktı. Bu yaklaşım, geri çekilip derin savunma yapmayı tercih eden takımlar karşısında pek çok kez başarılı oldu.

    Ancak modern futboldaki sürekli gelişimle birlikte, bazı takımlar bu tür yavaş oyun kurmaya karşı daha etkili çözümler bulmaya başladı. Defans blokları daha cesur hale geldi ve organize yüksek pres uygulamaları da arttı.

    Bu koşullar altında İngiltere, özellikle oyuncular rakibin savunma düzenini kırmak için bireysel çözümler bulamadıklarında, zaman zaman gol fırsatları yaratmakta zorluklar yaşadı.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Doğaçlama yerine hazır çözümler

    Tuchel’in felsefesinin en önemli özelliklerinden biri, taktiksel sorunların önceden çözülmesi gerektiğidir. Alman teknik direktör, bireysel yaratıcılığın ortaya çıkmasını beklemek yerine, takımın maç sırasında karşılaşacağı çeşitli baskıları aşmasına yardımcı olacak bir dizi senaryo ve hareket hazırlamaya odaklanır.

    Hırvatistan karşısında, dikkatle planlanmış birçok hareket göze çarptı. Declan Rice zaman zaman sol kanada doğru hareket ederken, Harry Kane oyun kurmaya katılmak için derinlere çekiliyordu; aynı zamanda Jude Bellingham da son savunma hattına doğru ilerliyordu.

    Bu hareketler rastgele değildi; rakibin baskısını kırmayı ve hücum için yeni alanlar yaratmayı amaçlayan bütünsel bir sistemin parçasıydı. Bu hareketler başarılı olur olmaz, uzun paslar veya hızlı dikey paslar takımı doğrudan tehlikeli bölgelere taşıyordu.

    Southgate döneminde ise oyuncular, maç sırasında kendi çözümlerini bulma konusunda daha fazla özgürlüğe sahipti. Bu durum, milli takıma esneklik ve zaman zaman yaratıcılık kazandırsa da, aynı zamanda son derece disiplinli takımlar karşısında tökezlemeye daha yatkın hale getirdi.

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    Gerçekçiliğe Karşı Cesaret

    Her teknik direktörün tarzı, kişiliğini büyük ölçüde yansıtır. Southgate, doğası gereği pratik bir teknik direktördü. Hataları ve riskleri en aza indirmeye odaklandı ve oyunun her aşamasında dengeyi korumaya çalıştı.

    Bu nedenle, onun yönettiği milli takımlar en hücumcu takımlar arasında yer almazdı, ancak bunun karşılığında maçların kontrolünü nadiren kaybederdi.

    Bu yaklaşım, İngiltere’nin önemli sonuçlar elde etmesine ve iki Avrupa finallerine ulaşmasına yardımcı oldu; ancak özellikle takım skor olarak önde iken, ek goller aramak yerine üstünlüğünü korumak için geri çekildiğinde, aşırı temkinli olduğu için eleştirilere de maruz kaldı.

    Tuchel ise daha fazla risk almaya hazır görünüyor. Takımının hücum gücünü artıracaksa, rakibe bazı fırsatlar verme fikrini kabul ediyor. Ayrıca, önde olduğu durumlarda savunma seçeneklerine başvurmak yerine, yaptığı oyuncu değişiklikleri genellikle aynı hücum düzenini koruyor.

    Hırvatistan maçı sırasında bu yaklaşım açıkça ortaya çıktı. İngiltere milli takımı, Southgate’in takımlarına kıyasla savunma açısından daha açık görünüyordu, ancak aynı zamanda daha fazla gol fırsatı yaratma ve kaleye ulaşma konusunda daha etkiliydi.

  • England FIFA World Cup 2026 Squad AnnouncementGetty Images Sport

    Tuchel, İngiltere’yi zafere taşıyacak mı?

    Tuchel’in projesine ilişkin kesin yargılarda bulunmak için henüz erken, ancak ilk işaretler İngiltere milli takımının gerçek bir dönüşüm sürecinden geçtiğini doğruluyor.

    İngiltere, sabır, gerçekçilik ve bireysel kaliteye dayanan bir felsefeden, kolektif organizasyon, hazır taktiksel çözümler ve hızlı, doğrudan oyuna dayanan bir felsefeye geçiş yaptı.

    Her okulun avantajları ve dezavantajları vardır ve her teknik direktörün başarıya ulaşmak için kendine özgü bir yöntemi vardır. Southgate, İngiltere’ye istikrar kazandırdı ve onu şampiyonluk yarışına geri döndürdü; Tuchal ise şimdi takıma daha cesur ve hırslı bir kimlik kazandırmaya çalışıyor.

    Önümüzdeki turnuva maçlarının cevap vereceği en büyük soru ise şudur: Bu cesaret, İngiltere’yi sadece güçlü bir rakip olmaktan çıkarıp dünya şampiyonu yapmanın anahtarı olacak mı?

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