"Trump ve kripto meraklıları daha cazip geldi": Zlatan Ibrahimovic, kafes dövüşleri için İsveç'in Dünya Kupası açılış maçını es geçti – ve sert eleştirilere maruz kaldı

"Ne isterse yapabilir. Bu onun hayatı," dedi İsveçli forvet Anthony Elanga, konuyla ilgili soruyu geçiştirerek. "Bugün kazandığımız için hepimiz mutluyuz ve umarım bir sonraki maça odaklanabiliriz."

Elanga'ya, İbrahimovic'in İsveç'in Hollanda veya Japonya ile oynayacağı bir sonraki maçlarda sahneye çıkmasını umup ummadığı soruldu: "Bu tamamen ona kalmış. Biz sadece yapabileceğimiz şeylere odaklanmalıyız."

Orta saha oyuncusu Jesper Karlström, eski yıldız forvetin kararından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi: "Bence bizim maçımıza öncelik vermesi gerekirdi," dedi 30 yaşındaki oyuncu, "ama bir sonraki maçta sahada olabilir."