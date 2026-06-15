İsveç'in Tunus'la oynadığı Dünya Kupası açılış maçını görmezden gelip, bunun yerine Donald Trump'ı onurlandırmak için Beyaz Saray önünde düzenlenen kafes dövüşlerini izlemesi, taraftarlar, uzmanlar ve oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı.
Çeviri:
"Trump ve kripto meraklıları daha cazip geldi": Zlatan Ibrahimovic, kafes dövüşleri için İsveç'in Dünya Kupası açılış maçını es geçti – ve sert eleştirilere maruz kaldı
"Zlatan Ibrahimovic'in İsveç hakkında ne söyleyeceğini çok merak ediyordum," dedi TV sunucusu Olof Lundh bir podcast'te. Ibrahimovic'in başka planları olduğunu fark ettiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
"Ya da UFC, Donald Trump, birkaç 'Crypto Bros' ve Beyaz Saray'daki diğerleriyle daha cazip bir teklifte bulunmuştur," diye Ibrahimovic'in kararının nedenleri üzerine kafa yoran Lundh.
- Getty Images Sport
Takımdan gelen eleştiri: "Oyuna öncelik vermesi gerekirdi"
"Ne isterse yapabilir. Bu onun hayatı," dedi İsveçli forvet Anthony Elanga, konuyla ilgili soruyu geçiştirerek. "Bugün kazandığımız için hepimiz mutluyuz ve umarım bir sonraki maça odaklanabiliriz."
Elanga'ya, İbrahimovic'in İsveç'in Hollanda veya Japonya ile oynayacağı bir sonraki maçlarda sahneye çıkmasını umup ummadığı soruldu: "Bu tamamen ona kalmış. Biz sadece yapabileceğimiz şeylere odaklanmalıyız."
Orta saha oyuncusu Jesper Karlström, eski yıldız forvetin kararından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi: "Bence bizim maçımıza öncelik vermesi gerekirdi," dedi 30 yaşındaki oyuncu, "ama bir sonraki maçta sahada olabilir."
- Getty Images
Zlatan, Zlatan'a özgü sözler söylüyor: "Ve bir de İsveç'te ben varım"
İbrahimoviç, İsveç'in Meksika'nın Monterrey kentinde 5-1'lik şaşırtıcı bir skorla kazandığı maç öncesinde, televizyondan vatandaşlarını turnuvaya hazırlamıştı. 44 yaşındaki oyuncu, "İsveç benim ülkem. En son ABD'ye geldiğimizde iyi bir performans sergilemiştik. Artık yeni bir teknik direktörümüz var" dedi. "Bu yüzden, Dünya Kupası'na katılmak için bazı sorunlar yaşamış olsak da, şimdi her şeyin yolunda gitmesini umuyorum. Ama en önemlisi şu: Buradayız ve harika yeteneklere sahibiz."
Açılış maçında oynamayacağına dair yaptığı son yorum pek hoş karşılanmamış olabilir: "Ve bir de İsveç'in benden yana bir avantajı var, ek güç her zaman iyidir. Hepinize başarılar diliyorum, çünkü sizler en iyilersiniz."
Mixed Martial Arts'ın en büyük organizatörü olan Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüş sporları şöleni, ABD Başkanı Trump'ın 80. doğum günü vesilesiyle birkaç günlüğüne başkanlık konutu bahçesine taşındı.
Ibrahimovic, organizatör tarafından yayınlanan bir videoda bunun "harika" olduğunu söyledi ve kendisi de Instagram'da gösteriden bazı kesitler paylaştı.
Dünya Kupası'nda, 62 golle İsveç'in "ebedi" golcü listesinin açık ara lideri olan Ibrahimovic, Amerikan kanalı Fox Sports'ta TV yorumcusu olarak görev yapıyor.