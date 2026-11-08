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FBL-NOR-ELITE-TROMSO-BODO/GLIMTAFP
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Tromso-Bodo/Glimt maçında korku: Deplasman tribününün bir bölümü çöktü, bir taraftar hastaneye kaldırıldı

Tromsoe - Bodoe/Glimt
Tromsoe
Bodoe/Glimt
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Norveç'te korku dolu anlar yaşandı. Tromsø ile Bodø/Glimt arasındaki Eliteserien maçı, 40 dakikalık oyunun ardından Alfheim Stadı'nda kalenin arkasındaki deplasman tribününün bir bölümünün çökmesi nedeniyle durduruldu. Bodø/Glimt'in basın ilişkileri sorumlusu Simen Pedersen, "Beş kişi düştü, biri hastaneye kaldırıldı" dedi. Pedersen, ambulansla acilen hastaneye götürülen taraftarın bilincinin açık olduğunu belirtti.

  • NE OLDU

    "Her zamanki gibi şarkı söyleyip zıplıyorduk. Sonra zemin aniden çöktü ve önümüzdeki sıra ikiye ayrıldı. En az iki kişinin düştüğünü gördüm" diye anlattı bir taraftar VG gazetesine.

  • Şampiyonluk yarışında

    Polis soruşturma başlattı. Deplasman taraftarları önce tribünden tahliye edildi, ardından Tromsø'ye ayrılan yan tribüne yerleştirildi. Saat 16.00'da yeniden başlayan maçı Bodo/Glimt, Ola Brynhildsen'in iki golüyle 2-0 kazandı. Ligin bitimine dört hafta kala Bodo, Viking ile aynı puanda: 62.

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Gelecek maçlar
MOL

MOL

Premier Lig - Eliteserien

20 Kas 2026

BOD

BOD

TRO

TRO

Premier Lig - Eliteserien

21 Kas 2026

VIK

VIK