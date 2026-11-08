Norveç'te korku dolu anlar yaşandı. Tromsø ile Bodø/Glimt arasındaki Eliteserien maçı, 40 dakikalık oyunun ardından Alfheim Stadı'nda kalenin arkasındaki deplasman tribününün bir bölümünün çökmesi nedeniyle durduruldu. Bodø/Glimt'in basın ilişkileri sorumlusu Simen Pedersen, "Beş kişi düştü, biri hastaneye kaldırıldı" dedi. Pedersen, ambulansla acilen hastaneye götürülen taraftarın bilincinin açık olduğunu belirtti.
AFP
Çeviri:
Tromso-Bodo/Glimt maçında korku: Deplasman tribününün bir bölümü çöktü, bir taraftar hastaneye kaldırıldı
NE OLDU
"Her zamanki gibi şarkı söyleyip zıplıyorduk. Sonra zemin aniden çöktü ve önümüzdeki sıra ikiye ayrıldı. En az iki kişinin düştüğünü gördüm" diye anlattı bir taraftar VG gazetesine.
Şampiyonluk yarışında
Polis soruşturma başlattı. Deplasman taraftarları önce tribünden tahliye edildi, ardından Tromsø'ye ayrılan yan tribüne yerleştirildi. Saat 16.00'da yeniden başlayan maçı Bodo/Glimt, Ola Brynhildsen'in iki golüyle 2-0 kazandı. Ligin bitimine dört hafta kala Bodo, Viking ile aynı puanda: 62.
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