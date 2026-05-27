Çeviri:
Triple Espresso yeniden bir araya geliyor: Mal Swanson, Trinity Rodman ve Sophia Wilson, Brezilya maçları için ABD Kadın Milli Takımı kadrosuna seçildi
Yeniden bir araya geldiler
Geçtiğimiz iki yılın büyük bir bölümünde, ABD Kadın Milli Takımı’nda sadece tek bir “espresso” seçeneği vardı; Trinity Rodman forvet hattını tek başına sürüklerken, Sophia Wilson ve Mallory Swanson hamilelik süreçleri nedeniyle kadrodan uzaklaşmış ve daha sonra kız bebeklerin annesi olmuşlardı. Şimdi ise Hayes, bu üç oyuncuyu birden geri kazanıyor – hem de çok önemli bir zamanda.
Üçlü, 2024 Olimpiyatları'nda toplam 10 gol ve 5 asist kaydetti; Swanson ise final maçında galibiyet golünü attı. Ancak bu sadece nostaljiyle ilgili değil. Dünya Kupası elemeleri yaklaşırken Hayes, bu yeniden bir araya gelmenin daha büyük bir sürecin parçası olduğunu açıkça belirtti.
Hayes, "Trinity ve iki futbolcu annemizin aynı kadroda yer alması, hem saha içinde hem de saha dışında takımımız için harika bir şey," dedi. "Ancak, Dünya Kupası elemelerine hazırlanmanın önemini ve bu süreçte grubun bir araya gelmesi gerektiğini biliyoruz. Oyuncular arasında bağlar kurmamız gerekiyor ve elemeler öncesinde zaman kısıtlı olduğundan her dakika çok değerli."
Kadronun geri kalanı, Hayes'in her zamanki formülünü takip ediyor: kendini kanıtlamış tecrübeli oyuncularla daha genç ve daha az deneyimli yeteneklerin karışımı. Lindsey Heaps, Rose Lavelle ve Emily Sonnett tecrübeli oyuncular olarak kadroda yer alırken, Riley Jackson ile Alyssa ve Gisele Thompson kardeşler genç enerjiyi katıyor. Üç oyuncu sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı: Chelsea'nin stoperi Naomi Girma, San Diego Wave'in forveti Cat Macario ve Manchester City'nin orta saha oyuncusu Sam Coffey.
Bu kadro, eleme maçları başladığında Hayes’in güvenebileceği kadroya daha çok benzemeye başlıyor. Tierna Davidson kadroya geri dönerken, kadrodaki dört oyuncu şimdiden 100 milli maça ulaştı: Heaps 176 maçla başı çekiyor, onu 120 maçla Lavelle, 116 maçla Sonnett ve 103 maçla Swanson takip ediyor.
Thompson kardeşlerden Triple Espresso'nun dönüşüne ve gerçek derinliğe sahip bir savunma hattına kadar, USWNT, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma biletini almaya çalışacak kadroyu oluşturmaya bir adım daha yaklaştı.
Tam kadro
KALECİLER: Claudia Dickey (Seattle Reign FC), Mandy McGlynn (Utah Royals), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
SAVUNMACILAR: Tierna Davidson (Gotham FC), Emily Fox (Arsenal FC), Avery Patterson (Houston Dash), Lilly Reale (Gotham FC), Tara Rudd (Washington Spirit), Emily Sonnett (Gotham FC), Gisele Thompson (Angel City FC), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC)
ORTA SAHA OYUNCULARI: Croix Bethune (Kansas City Current), Lindsey Heaps (OL Lyonnes), Claire Hutton (Bay FC), Riley Jackson (North Carolina Courage), Rose Lavelle (Gotham FC), Olivia Moultrie (Portland Thorns FC), Jaedyn Shaw (Gotham FC), Lily Yohannes (OL Lyonnes)
FORVETLER: Michelle Cooper (Kansas City Current), Trinity Rodman (Washington Spirit), Emma Sears (Racing Louisville FC; 19/6), Ally Sentnor (Kansas City Current), Mallory Swanson (Chicago Stars), Alyssa Thompson (Chelsea FC), Sophia Wilson (Portland Thorns FC)
Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor
ABD, FIFA Dünya Sıralamasında ikinci sırada yer alırken Brezilya altıncı sırada bulunuyor. Bu maçlar, 2027’de Brezilya’da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılma biletini almayı hedefleyen ABD Kadın Milli Takımı için önemli birer sınav niteliğinde olacak. ABD ve Brezilya bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi, ancak bu maçların sadece altısı Brezilya topraklarında oynandı. ABD Kadın Milli Takımı ve Brezilya'nın Haziran ayında oynayacağı iki hazırlık maçının sahaları, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın da ev sahipliği yapacak sahalar olacak.
Hayes, "Bu gezi, oyuncularımıza Brezilya'yı, kültürünü, stadyumlarını ve tutkulu taraftarlarını deneyimleme ve özellikle de Dünya Kupası ev sahibi ile oynama fırsatı sunuyor" dedi. "Kadınlar uluslararası futbolunda Brezilya'da Brezilya ile karşılaşmak kadar zorlu bir mücadele azdır, bu yüzden bu deneyimin getireceği değerli dersler için heyecanlıyız."
Sırada ne var?
ABD Kadın Milli Takımı, 6 Haziran'da São Paulo'daki Neo Química Arena'da Brezilya ile ilk maçını oynayacak ve ardından 9 Haziran'da Fortaleza'daki Arena Castelão'da ikinci maçına çıkacak. Hayes, her iki maç için de 23 kişilik kadro açıklayacak; bu, 2014 yılından bu yana ABD'nin Brezilya'da Brezilya ile ilk kez karşılaşması olacak.