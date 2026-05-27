Triple Espresso yeniden bir araya geliyor: Mal Swanson, Trinity Rodman ve Sophia Wilson, Brezilya maçları için ABD Kadın Milli Takımı kadrosuna seçildi

Geçtiğimiz iki yılın büyük bir bölümünde, ABD Kadın Milli Takımı’nda sadece tek bir “espresso” seçeneği vardı; Trinity Rodman forvet hattını tek başına sürüklerken, Sophia Wilson ve Mallory Swanson hamilelik süreçleri nedeniyle kadrodan uzaklaşmış ve daha sonra kız bebeklerin annesi olmuşlardı. Şimdi ise Hayes, bu üç oyuncuyu birden geri kazanıyor – hem de çok önemli bir zamanda.

Üçlü, 2024 Olimpiyatları'nda toplam 10 gol ve 5 asist kaydetti; Swanson ise final maçında galibiyet golünü attı. Ancak bu sadece nostaljiyle ilgili değil. Dünya Kupası elemeleri yaklaşırken Hayes, bu yeniden bir araya gelmenin daha büyük bir sürecin parçası olduğunu açıkça belirtti.

Hayes, "Trinity ve iki futbolcu annemizin aynı kadroda yer alması, hem saha içinde hem de saha dışında takımımız için harika bir şey," dedi. "Ancak, Dünya Kupası elemelerine hazırlanmanın önemini ve bu süreçte grubun bir araya gelmesi gerektiğini biliyoruz. Oyuncular arasında bağlar kurmamız gerekiyor ve elemeler öncesinde zaman kısıtlı olduğundan her dakika çok değerli."

Kadronun geri kalanı, Hayes'in her zamanki formülünü takip ediyor: kendini kanıtlamış tecrübeli oyuncularla daha genç ve daha az deneyimli yeteneklerin karışımı. Lindsey Heaps, Rose Lavelle ve Emily Sonnett tecrübeli oyuncular olarak kadroda yer alırken, Riley Jackson ile Alyssa ve Gisele Thompson kardeşler genç enerjiyi katıyor. Üç oyuncu sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı: Chelsea'nin stoperi Naomi Girma, San Diego Wave'in forveti Cat Macario ve Manchester City'nin orta saha oyuncusu Sam Coffey.

Bu kadro, eleme maçları başladığında Hayes’in güvenebileceği kadroya daha çok benzemeye başlıyor. Tierna Davidson kadroya geri dönerken, kadrodaki dört oyuncu şimdiden 100 milli maça ulaştı: Heaps 176 maçla başı çekiyor, onu 120 maçla Lavelle, 116 maçla Sonnett ve 103 maçla Swanson takip ediyor.

Thompson kardeşlerden Triple Espresso'nun dönüşüne ve gerçek derinliğe sahip bir savunma hattına kadar, USWNT, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma biletini almaya çalışacak kadroyu oluşturmaya bir adım daha yaklaştı.