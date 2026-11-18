‘Triple Espresso’, Emma Hayes’in Dünya Kupası elemeleri kadrosunda; Naomi Girma ve Emily Sonnett sakatlıkları nedeniyle yok
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‘Triple Espresso’nun hücumda rakipleri var
Hayes’in Trinity Rodman, Sophia Wilson ve Mallory Swanson’ı birlikte ilk 11’de başlattığı son maçta Swanson, Brezilya karşısında Olimpiyat altınını getiren golü atmıştı. Hayes, üçünü de ABD’nin 23 kişilik CONCACAF Kadınlar Şampiyonası kadrosuna aldı. ABD, 27 Kasım’da El Salvador’u yenerse 2027 Dünya Kupası için Brezilya’ya gidecek.
Paris’ten bu yana üç forvetin birden yer aldığı üçüncü ABD kadrosu bu. Ashley Sanchez de ilk 11’de başlamak için güçlü bir performans ortaya koydu. North Carolina Courage forveti, 20 golle NWSL Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ekim ayında Wilson ile ne kadar iyi anlaşabildiklerini de Hayes’e gösterdi: İspanya karşısında iki farklı geriden başlatılan geri dönüşte Wilson, Sanchez’in golünün asistini yaptı. Swanson ise oyuna sonradan girerek 86. dakikada skoru 2-2’ye getiren golü attı.
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Kadronun tamamı
KALECİLER: Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 12), Mandy McGlynn (Utah Royals FC, 6), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, İngiltere; 8)
SAVUNMACILAR: Tierna Davidson (Gotham FC; 72/3), Kate Del Fava (Utah Royals FC; 1/0), Emily Fox (Arsenal FC, İngiltere; 80/1), Avery Patterson (Houston Dash; 15/1), Tara Rudd (Washington Spirit; 12/0), Evelyn Shores (Angel City FC; 0/0), Gisele Thompson (Angel City FC; 12/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC; 9/1)
ORTA SAHALAR: Croix Bethune (Kansas City Current; 7/1), Sam Coffey (Manchester City, İngiltere: 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC; 180/40), Claire Hutton (Bay FC; 22/1), Rose Lavelle (Gotham FC; 124/29), Lily Yohannes (OL Lyonnes, Fransa; 22/1)
FORVETLER: Michelle Cooper (Kansas City Current; 16/1), Trinity Rodman (Washington Spirit; 59/13), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 30/4), Mallory Swanson (Chicago Stars; 105/39), Alyssa Thompson (Chelsea FC, İngiltere; 34/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC; 65/25)
- IMAGO / ZUMA Press Wire
Diğer açıklamalar ve sosyal medyadaki tepkiler
Hayes, elemelerde en deneyimli iki stoperinden yoksun olacak. ABD formasıyla son maçına nisanda çıkan Girma, iyileşme sürecini sürdürmek için Chelsea’de kalacak. Bu sezonun başlarında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Chelsea adına Real Sociedad’a karşı gol atmıştı. Sonnett ise sol dizindeki patellar tendon yırtığını onarmak için temmuzda geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecinde.
Tierna Davidson ve Kennedy Wesley, ekim ayında İspanya’ya karşı oynanan iki hazırlık maçında da stoperde birlikte ilk 11’de başladı. Böylece Hayes’in Teksas’ta yeniden tercih edebileceği bir ikili ortaya çıktı. Angel City savunmacısı Evelyn Shores, kadroda A millî takım formasını henüz giymemiş tek oyuncu.
Orta sahada Manchester City’den Sam Coffey, haziran ve ekim aylarındaki millî takım dönemlerini kaçırdıktan sonra kadroya dönüyor. Lindsey Heaps, 180 millî maçla kadronun en deneyimli ismi. Heaps, bu kadroda yer alıp ABD’nin 2022’de Jamaika’yı 5-0 yendiği eleme maçında da oynayan yedi oyuncudan biri. O maçta Wilson iki gol atmış, Swanson ise son golde Rodman’a asist yapmıştı.
- IMAGO / ZUMA Press Wire
Sırada ne var?
ABD, Hayes yönetimindeki ilk CONCACAF turnuvasına 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberliklik derecesiyle giriyor. El Salvador maçının başlama saati, 27 Kasım’da Doğu Saati ile 20.30; karşılaşma Teksas eyaletinin Mansfield kentindeki Texas Health Mansfield Stadyumu’nda oynanacak. Dört çeyrek final galibinin tamamı doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. ABD kaybederse 2 Aralık’ta bir baraj maçı oynayacak; bu maçı kazanması, FIFA’nın kıtalararası play-off’larına katılmasını sağlayacak.
Hayes, “Takımımız için gelişim ve öğrenme açısından harika bir yıl oldu. Uzun süredir odağımız Dünya Kupası’na katılmaktı ve şimdi o an geldi,” dedi.
Turnuva ayrıca 2028 Los Angeles Olimpiyatları için üç katılım hakkı veriyor. ABD, ev sahibi olarak zaten katılma hakkını elde ettiğinden ilk üçte bitirirse dördüncü sıradaki takım da Olimpiyatlar’a gidecek.
Hayes, “Oyuncularımızdan hem bireysel olarak hem de takım halinde tavizsiz bir istikrar görmek istiyorum. Ayrıca her iki ceza sahasında da üst düzey olmamızı istiyorum,” dedi. “Bunu başarabilirsek bu performansların bizi standartlarımıza ve hedeflerimize ulaştıracağına inanıyorum. Bu, benim ilk CONCACAF turnuvam; oyuncularımızın birçoğu için de öyle. Hepimiz bu deneyimi sabırsızlıkla bekliyoruz.”
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