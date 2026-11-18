Hayes, elemelerde en deneyimli iki stoperinden yoksun olacak. ABD formasıyla son maçına nisanda çıkan Girma, iyileşme sürecini sürdürmek için Chelsea’de kalacak. Bu sezonun başlarında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Chelsea adına Real Sociedad’a karşı gol atmıştı. Sonnett ise sol dizindeki patellar tendon yırtığını onarmak için temmuzda geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecinde.

Tierna Davidson ve Kennedy Wesley, ekim ayında İspanya’ya karşı oynanan iki hazırlık maçında da stoperde birlikte ilk 11’de başladı. Böylece Hayes’in Teksas’ta yeniden tercih edebileceği bir ikili ortaya çıktı. Angel City savunmacısı Evelyn Shores, kadroda A millî takım formasını henüz giymemiş tek oyuncu.

Orta sahada Manchester City’den Sam Coffey, haziran ve ekim aylarındaki millî takım dönemlerini kaçırdıktan sonra kadroya dönüyor. Lindsey Heaps, 180 millî maçla kadronun en deneyimli ismi. Heaps, bu kadroda yer alıp ABD’nin 2022’de Jamaika’yı 5-0 yendiği eleme maçında da oynayan yedi oyuncudan biri. O maçta Wilson iki gol atmış, Swanson ise son golde Rodman’a asist yapmıştı.