Trincao için Milan yok: Al Ahli’ye bir adım kaldı. Transferin rakamları ve ayrıntıları

Sporting Lizbon ve Al Ahli, Trincao için görüşmelerin son aşamasına geldi. Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Arap kulübü bu ofansif kanat oyuncusunu yaklaşık 50 milyon karşılığında transfer etmeye çok yakın. Oyuncunun kendisi de transfer konusunda olumlu yaklaşıyor ve transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.