Francisco Trincao, Milan'a transfer olmayacak. Ruben Amorim'in Sporting Lizbon'da çalıştırdığı ve Rossoneri'de yeniden bir araya gelmek istediği Portekizli oyuncu, aslında Al Ahli'ye transfer olmaya giderek daha da yaklaşıyor; kulüp, bedelsiz olarak ayrılan Ryad Mahrez'in yerine onu seçti.
Getty Images Sport
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Trincao için Milan yok: Al Ahli’ye bir adım kaldı. Transferin rakamları ve ayrıntıları
RAKAMLAR
Sporting Lizbon ve Al Ahli, Trincao için görüşmelerin son aşamasına geldi. Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Arap kulübü bu ofansif kanat oyuncusunu yaklaşık 50 milyon karşılığında transfer etmeye çok yakın. Oyuncunun kendisi de transfer konusunda olumlu yaklaşıyor ve transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
MİLAN YOK
1999 doğumlu oyuncu, Amorim’in yönettiği Milan’ın hedeflerindendi; Amorim, onu Sporting Lizbon’da çalıştırmış ve bu takımla Portekiz şampiyonluğunu da kazanmıştı.
Rossoneri ile adı anılmıştı, ancak şu anda Al Ahli'ye transferi gerçekleşmek üzere.
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