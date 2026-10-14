Getty Images Sport
Çeviri:
“Tribündeydim!” Iago Aspas'tan duygu dolu Avrupa gecesi öncesi Juventus'a uyarı
Juventus, Avrupa'da tarihî bir başarısızlık yaşadığı yere dönüyor
Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Balaidos'ta Celta Vigo ile karşılaşacak. İtalyan ekibi, Avrupa kupalarındaki en unutulmaz elenişlerinden birini yaşadığı stadyuma geri dönecek. İki kulüp en son 1999/2000 UEFA Kupası son 16 turunda karşılaşmış, Celta ilk maçtaki 1-0'lık yenilgiyi İspanya'da Juventus'u 4-0 mağlup ederek telafi etmişti.
İlk maçında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup eden Juventus, perşembe günkü karşılaşmaya çok daha iyi bir form grafiğiyle çıkacak.
Celta'nın deneyimli oyuncusu Iago Aspas, Juventus'un Vigo'ya gelişinin özel anıları canlandırdığını kabul etti.
- Getty Images Sport
Aspas, 2000'de Celta'nın Juventus'u darmadağın edişini izlediğini hatırlıyor
Maç öncesinde gazetecilere konuşan Aspas, çocukken Celta'nın Juventus karşısındaki ünlü galibiyetini Balaidos tribünlerinden izlediğini açıkladı. Aspas, "Bu harika ve çok özel bir maç ama lig aşamasındaki sekiz maçtan sadece biri," dedi.
"O gün Balaidos'ta tribündeydim. Şimdi sahada olmak bu maçı benim için daha da özel kılıyor."
"Üçer puan kazanmaya başlamalı ve taraftarlara sevinmeleri için bir neden vermeliyiz."
Juventus'u topa sahip olma üstünlüğü bakımından belirgin bir tezat bekliyor
Juventus, Celta'nın 1. maç haftasında paslarının yüzde 92'sini isabetli tamamlamasını sağlayan taktik düzene karşı çözüm bulmak zorunda. Bu oran, turnuvadaki en yüksek pas isabet oranıydı. Fiorentina'nın eski savunmacısı Marcos Alonso da Celta'nın kadrosunda yer alıyor ancak Juventus'a karşı daha önce çıktığı beş maçta hiç kazanamadı.
Juventus, ev sahibinin savunmasını aşmak için orta sahadaki kontrolüne ve Randal Kolo Muani'nin gol yollarındaki etkili formuna güveniyor.
Juventus, bu sezon ilk kez üst üste iki Avrupa Ligi galibiyeti almayı hedefliyor.
- AgenciaLOF
Lig aşaması yarışında kritik puanlar için mücadele
Celta, Avrupa kupalarındaki son üç maçını kaybetmiş olsa da Avrupa kupaları sezonlarının açılışında evinde oynadığı dokuz maçta yenilmemiş olması Juventus için önemli bir sınav oluşturuyor.
Juventus, İspanya’dan olumlu bir sonuçla dönmesi hâlinde eleme aşamasına doğrudan katılma yolunda güçlü konumunu koruyacak.
Karşılaşma perşembe gecesi Balaidos’ta başlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun