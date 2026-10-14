Maç öncesinde gazetecilere konuşan Aspas, çocukken Celta'nın Juventus karşısındaki ünlü galibiyetini Balaidos tribünlerinden izlediğini açıkladı. Aspas, "Bu harika ve çok özel bir maç ama lig aşamasındaki sekiz maçtan sadece biri," dedi.

"O gün Balaidos'ta tribündeydim. Şimdi sahada olmak bu maçı benim için daha da özel kılıyor."

"Üçer puan kazanmaya başlamalı ve taraftarlara sevinmeleri için bir neden vermeliyiz."