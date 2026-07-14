Trevor Noah’ın The Late Run programına katılmasından Street Soccer’a: House of GOAL’un 2. haftasındaki en önemli etkinliklerin tümü

NEW YORK -- House of GOAL, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer. Kuzey Amerika’da hiçbir yerde kimse böyle tam anlamıyla sürükleyici bir deneyim sunmamıştır. Futbol, her zaman sahada olanlardan çok daha fazlasını ifade etmiştir: moda, müzik, kültür, filmler, televizyon, yemek ve taraftarları bir araya getiren sohbetler.

Şimdiye kadar çok az kişi bu konuyla tam anlamıyla yüzleşip bunu daha geniş bir kitleye ulaştırabildi.

House of GOAL her şeye değiniyor: moda, sanat, stil, filmler, yemek, komedi ve bu güzel oyunun etrafındaki kültür. 3 Temmuz'dan Dünya Kupası finali günü olan 19 Temmuz'a kadar sürecek olan ve Brooklyn'in kalbi Industry City'de düzenlenen bu futbol festivali, Dünya Kupası'nın - ve genel olarak futbolun - ne anlama geldiğini mükemmel bir şekilde özetliyor. Evet, gündüz programlarına giriş tamamen ücretsiz.

House of GOAL etkinliklerinin tam programına buradan ulaşabilirsiniz. İşte etkinliğin 2. haftasında kaçırılmaması gerekenler....