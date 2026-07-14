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Staff Writer

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Trevor Noah’ın The Late Run programına katılmasından Street Soccer’a: House of GOAL’un 2. haftasındaki en önemli etkinliklerin tümü

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Analysis
Dünya Kupası

GOAL’un en önemli yaz futbol etkinliği, son haftasında kahkahalar, futbol ve bolca eğlence sunuyor

NEW YORK -- House of GOAL, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer. Kuzey Amerika’da hiçbir yerde kimse böyle tam anlamıyla sürükleyici bir deneyim sunmamıştır. Futbol, her zaman sahada olanlardan çok daha fazlasını ifade etmiştir: moda, müzik, kültür, filmler, televizyon, yemek ve taraftarları bir araya getiren sohbetler.

Şimdiye kadar çok az kişi bu konuyla tam anlamıyla yüzleşip bunu daha geniş bir kitleye ulaştırabildi.

House of GOAL her şeye değiniyor: moda, sanat, stil, filmler, yemek, komedi ve bu güzel oyunun etrafındaki kültür. 3 Temmuz'dan Dünya Kupası finali günü olan 19 Temmuz'a kadar sürecek olan ve Brooklyn'in kalbi Industry City'de düzenlenen bu futbol festivali, Dünya Kupası'nın - ve genel olarak futbolun - ne anlama geldiğini mükemmel bir şekilde özetliyor. Evet, gündüz programlarına giriş tamamen ücretsiz.

House of GOAL etkinliklerinin tam programına buradan ulaşabilirsiniz. İşte etkinliğin 2. haftasında kaçırılmaması gerekenler....

  • Trevor NoahGetty

    Ünlü konuk: Trevor Noah

    Peki, en büyük isimle başlayalım. GOAL’da, NFL Onur Listesi üyesi Ochocinco ve olağanüstü içerik yaratıcısı Raheemovic’in başrollerini paylaştığı “The Late Run” adlı bir programımız var. Bu ikili, son altı ay boyunca futbol, moda, yaşam tarzı ve komedi dünyasından pek çok ünlüyü konuk etti (aralarına bir iki güreşçi de katılmıştı).

    Ve bu hafta, muhtemelen şimdiye kadarki en büyük konuklarını ağırlayacaklar. Küresel komedi süperstarı ve The Daily Show’un eski sunucusu Trevor Noah’ı sahneye davet edecekler. Kendisi, tüm yazını Dünya Kupası maçlarını canlı olarak izleyerek geçiren, kendini açıkça futbol hayranı olarak tanımlayan bir isim. Çarşamba akşamı saat 19.00’da yayınlanacak özel bölümde her zamanki esprili sohbetiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

    • Reklam
  • Mark NormandGetty

    Komedi: Mark Normand izleyicileri güldürüyor

    Futbol, kendi başına var olan bir şey değildir. Özellikle son zamanlarda pek çok kişi, futbol ile komedi arasındaki kesişim noktasını keşfetmiştir. Dürüst olalım, bu spor komiktir. Ve biz de bunun nedenini göstermeyi seviyoruz. Geçen hafta, efsanevi komedyen Godfrey, House of GOAL’a bolca kahkaha getirdi; hem kendi orijinal esprilerini sergiledi hem de Dünya Kupası üzerine doğaçlama yaptı. Harikaydı.

    Ve bu hafta daha da iyi olabilir. The Tonight Show ve The Late Show’un düzenli konuklarından Mark Normand, Dünya Kupası’na olan sevgisinden sık sık bahseden zeki yazar ve komedyen Fortune Feimster ile birlikte çift programda sahneye çıkacak.

  • The RondoHouse of GOAL

    Orijinal podcast’ler: Rondo Boys yoluna devam ediyor, SoccerGirl salonu dolduruyor

    Bir de orijinal içerikler var. “The Rondo”, GOAL’un amiral gemisi niteliğindeki podcast’i ve giderek daha da güçleniyor. Programın sunucuları Raheemovic, Tom Hindle ve Corbin Mills, yaz boyunca programı turneye çıkardılar ve canlı seyirci önünde muhteşem performanslar sergilediler. Büyük final bu Cumartesi gerçekleşecek. Cumartesi öğleden sonra, özel konuk Ryan Tolmich’i ağırlayarak programı muhteşem bir şekilde sonlandıracaklar.

    SoccerGirl de sahneye çıkacak. Kızlar bu yaz şimdiden ortalığı kasıp kavurdu ve Salı akşamı Fortune Feimster ile Koç Jackie’yi ağırlayarak bir başka muhteşem etkinlik düzenleyecek.

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  • messiGetty Images

    Oyunlar: Futbol bilgisi testleri, bilgilerinizi sınar

    Kim futbol bilgisini sergilemeyi sevmez ki? Futbol bilgi yarışmasının ilk turu büyük bir başarıya imza attı ve bu güzel oyunun en zeki isimlerinden bazılarını House of GOAL’a bir araya getirdi. İyi haber mi? Yarışma geri dönüyor – Cuma günü saat 14.00’te ve final maçından hemen önce saat 13.00’te.

  • U.S. youth soccerGetty

    Oyun: Sokak futbolu, yeteneklerini sergilemeni sağlar

    Futbol olmadan bir futbol etkinliği ne anlam ifade eder ki? Geçen hafta sonu düzenlediğimiz yaratıcı oyun büyük bir başarıya imza attı; ayrıca sokak futbolu maçları da yerel halkın muazzam yeteneklerini sergilemelerine imkân tanıdı. Bu hafta da aynı şeyi tekrarlayacağız; çarşamba-cumartesi günleri son teknoloji ürünü sahalarımızda maçlar düzenlenecek.