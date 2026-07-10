Inter’in savunması için ilk tercih Trevoh Chalobah. Darmian, de Vrij ve Acerbi’yi kaybeden Nerazzurri, Martinez’in önündeki savunma hattını güçlendirmenin öncelik olması gerektiğinin farkında. Union Saint-Gilloise'den 25 milyon avroya Khalaili'nin transferi tamamlandıktan sonra, Marotta ve Ausilio'nun tüm dikkatlerinin şu anda, İngiltere milli takımıyla Amerika'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden (yarın Miami'deki çeyrek final maçında Norveç'e karşı sahaya çıkacak) Chelsea'li stoper üzerinde olması tesadüf değil. İyi haber ise, 1999 doğumlu Freetownlu oyuncunun Inter’i seçmiş olması ve şimdilik başka takımlardan bahsedilmesini istememesi. Menajer ekibi, Como, Fulham ve Crystal Palace’ın tekliflerini nazikçe geri çevirdi; Chelsea, Maxence Lacroix’nın Stamford Bridge’e transferini kolaylaştırmak için onu bu kulüplere seve seve satabilirdi.
Çeviri:
Trevoh Chalobah sadece Inter'i istiyor ve Como dahil tüm teklifleri reddediyor: Chelsea yüksek bir rakam istiyor, ancak görüşmeler devam ediyor
CHALOBAH SADECE INTER'İ İSTİYOR
Chalobah, Inter’e gitmek istiyor ve kulübe çoktan evet demiş durumda. Chelsea’de Xabi Alonso’nun teknik direktörlük koltuğunda oturduğu sürece kendisine yer olmadığını anladı; İtalya gibi gelenek ve tarihle dolu yeni bir ülkede, büyük bir Avrupa kulübünde kendini kanıtlama fikri onu cezbediyor. Şimdi Milano’dan sinyal bekliyor; orada durumu ve isteği çok iyi biliniyor. Inter şimdilik resmi bir teklif sunmadı, ancak Blues’un talebini çok iyi biliyor; kulüp, Chalobah için 40 milyon euro istiyor. Bu rakam şimdilik çok yüksek, ancak menajer ekibiyle temaslar devam ediyor ve Dünya Kupası’nın ardından durum değerlendirilerek ortak bir strateji belirlenecek.
CHALOBAH’A ALTERNATİFLER
Chalobah, Inter’in ilk tercihi, ancak tek seçenek olamaz. Marotta ve Ausilio’nun listesinde, 15 Temmuz’a kadar geçerli 28 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunan ve Juventus’un da büyük ilgisini çeken Bologna’dan Lucumì ile Udinese’den Solet de yer alıyor; oysa Real Madrid’deki macerasının ardından sözleşmesi sona eren ve menajerleri tarafından teklif edilen David Alaba, şu anda pek ilgi çekmiyor.
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