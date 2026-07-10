Trevoh Chalobah sadece Inter'i istiyor ve Como dahil tüm teklifleri reddediyor: Chelsea yüksek bir rakam istiyor, ancak görüşmeler devam ediyor

Chalobah, Inter’e gitmek istiyor ve kulübe çoktan evet demiş durumda. Chelsea’de Xabi Alonso’nun teknik direktörlük koltuğunda oturduğu sürece kendisine yer olmadığını anladı; İtalya gibi gelenek ve tarihle dolu yeni bir ülkede, büyük bir Avrupa kulübünde kendini kanıtlama fikri onu cezbediyor. Şimdi Milano’dan sinyal bekliyor; orada durumu ve isteği çok iyi biliniyor. Inter şimdilik resmi bir teklif sunmadı, ancak Blues’un talebini çok iyi biliyor; kulüp, Chalobah için 40 milyon euro istiyor. Bu rakam şimdilik çok yüksek, ancak menajer ekibiyle temaslar devam ediyor ve Dünya Kupası’nın ardından durum değerlendirilerek ortak bir strateji belirlenecek.