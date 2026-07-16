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Trevoh Chalobah, Cesc Fabregas ile yeniden bir araya gelecek; Como, Chelsea’nin savunma oyuncusunu transfer etmek için Crystal Palace ve Inter’i geride bıraktı
Fabregas hedefini yakaladı
Como’nun agresif transfer hamlesi, Chelsea altyapısından yetişen Chalobah ile anlaşmaya yaklaşırken yavaşlama belirtisi göstermiyor. Fabregas’ın liderliğindeki İtalyan ekibi, geçen sezon Serie A’da dördüncü olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde ettikleri tarihi başarının ardından, savunma hattını sağlamlaştırmak için dikkatlerini bu çok yönlü defans oyuncusuna çevirdi.
Bu transfer, 27 yaşındaki oyuncuyu geleceğinin Stadio Giuseppe Sinigaglia’da olduğuna ikna etmeyi başaran Lariani için önemli bir başarı niteliğinde. Sky Sport Italia’ya göre, Stamford Bridge’den ayrılmasına dair haftalarca süren spekülasyonların ardından, bonuslar dahil 35 milyon avroluk bir anlaşma artık çok yakın.
Chalobah, 2018 yılında Chelsea'nin A takımına yükselmiş ve bu sayede Fabregas ile bir yıl boyunca birlikte çalışma fırsatı bulmuştu (her ne kadar resmi bir maçta birlikte oynamamış olsalar da). İkili şimdi İtalya'da yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.
- AFP
Ağır siklet rakiplerini alt etmek
Chalobah için yaşanan rekabet, tek bir kulübün tek başına sürdürdüğü bir yarış olmaktan uzaktı; birçok köklü Avrupa kulübü de oyuncunun durumunu yakından takip ediyordu. Inter, uzun süredir bu İngiliz oyuncuyu takip ediyordu, ancak Nerazzurri, Blues yönetiminin belirlediği bedel karşısında sonunda geri adım attı ve bu da Como’nun devreye girmesine yol açtı.
Crystal Palace da, Chalobah’ın 2024-25 sezonunda Selhurst Park’ta geçirdiği kiralık döneminin ardından, bu savunma oyuncusunu Premier Lig’de tutmaya yönelik güçlü bir ilgi göstermişti. Chalobah, Chelsea’nin sezon ortasında onu geri çağırmasına kadar bu dönemde 14 maça çıkmış ve üç gol atmıştı. Ancak Lombardiya’daki proje daha ikna edici oldu. Como başkanı Mirwan Suwarso, kulübün stratejik bir yaklaşım sergilediğini kabul etti ve hatta harekete geçmeden önce piyasayı ölçmek amacıyla diğer İtalyan kulüp yöneticileriyle görüşmeler yaptıklarına dair ipucu verdi.
Suwarso, müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu
Transfer piyasasının yoğunluğundan bahseden Suwarso, şu anda 2028 yazına kadar Stamford Bridge ile sözleşmesi bulunan ve bir yıl uzatma opsiyonu da bulunan Chelsea oyuncusunu transfer etme sürecinde kulübün felsefesine dair nadir bir içgörü paylaştı. İngiliz yetenekler için yaşanan rekabeti tartışmak üzere rakip bir kulüp başkanıyla yaptığı telefon görüşmesini açıklayarak, kulübün Serie A’daki benzersiz iş yapma tarzını ortaya koydu.
Suwarso, “İngiliz bir oyuncu için başka bir İtalyan kulübüyle rekabet halinde olduğumuzu belirten haberler medyada yer aldı,” dedi. “Kendi kendime dedim ki, neden diğer kulübün başkanını arayıp ‘eğer onu istiyorsan al, biz geri çekiliriz. Ama onu alırsan, bana da sizinkilerden birini ver…’ demiyorum? O da bana ‘aradığın için teşekkürler, takdir ediyorum, sana haber vereceğiz’ dedi.”
- Getty Images Sport
Blues’un savunma oyuncusu için yeni bir dönem
Chalobah için İtalya'ya transfer, Batı Londra'da A takım kadrosunun kenarında kalmasının ardından yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Bu durum, geçen sezon Chelsea formasıyla tüm turnuvalarda 47 maça çıkıp üç gol atarak takımın ligde onuncu sırada bitirmesine katkıda bulunmasına rağmen, sahaya çıktığında gösterdiği istikrarlı performansa rağmen gerçekleşti.
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