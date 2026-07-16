Trevoh Chalobah, Cesc Fabregas ile yeniden bir araya gelecek; Como, Chelsea’nin savunma oyuncusunu transfer etmek için Crystal Palace ve Inter’i geride bıraktı

Como’nun agresif transfer hamlesi, Chelsea altyapısından yetişen Chalobah ile anlaşmaya yaklaşırken yavaşlama belirtisi göstermiyor. Fabregas’ın liderliğindeki İtalyan ekibi, geçen sezon Serie A’da dördüncü olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde ettikleri tarihi başarının ardından, savunma hattını sağlamlaştırmak için dikkatlerini bu çok yönlü defans oyuncusuna çevirdi.

Bu transfer, 27 yaşındaki oyuncuyu geleceğinin Stadio Giuseppe Sinigaglia’da olduğuna ikna etmeyi başaran Lariani için önemli bir başarı niteliğinde. Sky Sport Italia’ya göre, Stamford Bridge’den ayrılmasına dair haftalarca süren spekülasyonların ardından, bonuslar dahil 35 milyon avroluk bir anlaşma artık çok yakın.

Chalobah, 2018 yılında Chelsea'nin A takımına yükselmiş ve bu sayede Fabregas ile bir yıl boyunca birlikte çalışma fırsatı bulmuştu (her ne kadar resmi bir maçta birlikte oynamamış olsalar da). İkili şimdi İtalya'da yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.







