"İtalya mı Almanya mı? Bunu düşünüyorum ve yüzde 50’ye 50 durumdayım, iki ülke de benim için çok şey ifade ediyor". Gazzetta.it'in aktardığına göre bu, Nicolò Tresoldi'nin değerlendirmesi. 2004 doğumlu, Cagliari’de doğan, sonradan Alman vatandaşlığı alan İtalyan Brugge orta sahası, A Milli Takım konusundaki kararını bir yıl erteledi: Önceliği, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile süreci yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası finallerine kadar tamamlamak.





Geçtiğimiz günlerde Almanya Teknik Direktörü Klopp şöyle açıklamıştı: "Onun burada olmaması, Almanya’yı temsil etmeme kararı aldığı anlamına gelmiyor" dedi ve ekledi: "Ya da İtalya’yı temsil etmek istemediği anlamına da gelmiyor. Gençler üzerinde hiçbir baskı kurmak istemiyoruz. Bu, günümüz gençleri için hassas bir konu ve zamanlamayı zorlamadan vereceği her karara saygı duyacağız. Ona projemizin sunduğu perspektifleri göstermek istiyoruz. Karar vermek için zaman ayırmak istiyorsa, bunu yapması doğru olur".