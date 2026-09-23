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Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Tresoldi’nin tercihi: “İtalya mı Almanya mı? Yüzde 50’ye 50”. Mancini ve Klopp ne düşünüyor?

N. Tresoldi
İtalya
Almanya

2004 doğumlu İtalyan-Alman futbolcu, A milli takım tercihini henüz yapmadı

"İtalya mı Almanya mı? Bunu düşünüyorum ve yüzde 50’ye 50 durumdayım, iki ülke de benim için çok şey ifade ediyor". Gazzetta.it'in aktardığına göre bu, Nicolò Tresoldi'nin değerlendirmesi. 2004 doğumlu, Cagliari’de doğan, sonradan Alman vatandaşlığı alan İtalyan Brugge orta sahası, A Milli Takım konusundaki kararını bir yıl erteledi: Önceliği, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile süreci yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası finallerine kadar tamamlamak.


Geçtiğimiz günlerde Almanya Teknik Direktörü Klopp şöyle açıklamıştı: "Onun burada olmaması, Almanya’yı temsil etmeme kararı aldığı anlamına gelmiyor" dedi ve ekledi: "Ya da İtalya’yı temsil etmek istemediği anlamına da gelmiyor. Gençler üzerinde hiçbir baskı kurmak istemiyoruz. Bu, günümüz gençleri için hassas bir konu ve zamanlamayı zorlamadan vereceği her karara saygı duyacağız. Ona projemizin sunduğu perspektifleri göstermek istiyoruz. Karar vermek için zaman ayırmak istiyorsa, bunu yapması doğru olur".

  • Tresoldi, Klopp yerine şöyle konuştu: "Benimle teknik direktörden çok bir baba gibi konuşuyor, çok anlayışlı. Güzel konuşmalarımız oldu. Ona durumumu anlattım. Harika bir insan. Sadece karar vermeme yardım etmek istedi, pozisyonumu anladı ve beni rahatlattı. Klopp, benim için kapının her zaman açık olacağını söyledi".


    Ve son olarak, Tresoldi'nin İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini hakkındaki düşüncesi: "Onunla da benzer görüşmeler oldu. İtalya'dan da ilgi olması normal. Ama Mancini'ye, Klopp'a söylediğim şeyin aynısını söyledim. Mancini, İtalya için oynamam durumunda mutlu olurdu. Güzel bir konuşmaydı".

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