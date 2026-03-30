Kulüpler bu dönemde ilk temaslar ve yoklamalarla yaz transfer dönemine yönelik stratejilerini planlamaya başlarken, milli takımlar arasında bir transfer dedikodusunun merkezinde bir oyuncu var. Söz konusu isim, Club Brugge ve Almanya U21 Milli Takımı’nda forma giyen 2004 doğumlu forvet Nicolò Tresoldi. Şimdilik. Çünkü oyuncu üç pasaporta sahip ve A milli takımda bir maç oynamadığı sürece fikrini değiştirebilir: Cagliari'de doğan oyuncu, 13 yaşında Almanya'nın Hannover kentine taşındı ve 2022'de Alman vatandaşlığı aldı; ancak üç pasaportundan biri, annesinin kökenleri nedeniyle Arjantin pasaportu.
Tresoldi, milli takım oyuncuları (ve sadece onlar değil) arasında transfer piyasasının odağında: Arjantin ile temaslar, böylece İtalya ve Almanya'yı geride bırakıyor
ARJANTİN'İN HIZLI HAREKETİ
Şu ana kadar hep Almanya'nın genç milli takımlarında oynadı – U19'dan başlayıp bugün U21'de as forvet olarak forma giyiyor – ancak Alman Bild gazetesi, Arjantin Futbol Federasyonu'nun oyuncuyu vatandaşlığa kabul ettirmek amacıyla kendisi ve ailesiyle ön görüşmeler yaptığını bildiriyor. Böylece Arjantin, geçmişte çifte pasaportlu diğer gençlerde olduğu gibi, İtalya'dan önce davranabilir; Almanya'da ise Nagelsmann'ın Tresoldi'ye henüz bir şans vermeden milli takımın köklü oyuncularına güvenme eğilimini hoş karşılamayanlar var.
TRESOLDI VE TRANSFER PİYASASI: YAZIN NEREYE GİDEBİLİR?
Bir yandan forvet, ulusal düzeyde üçlü bir rekabetin merkezinde yer alırken, diğer yandan "gerçek" transfer piyasası da var. Brugge'de 50'ye yakın maçta 17 gol ve 5 asistle öne çıkan 2004 doğumlu oyuncu, hayallerindeki kulüp olan Milan ile defalarca anıldı; ancak bugüne kadar Rossoneri bu yönde hiçbir adım atmadı (son yıllarda De Ketelaere ve Jashari transferlerini tamamladılar). Ocak transfer döneminde Arsenal ve Lazio ile de adı anılmıştı, yaz aylarında başka kulüpler de devreye girebilir.