“Benim ilk ve en önemli referans noktam Pippo Inzaghi oldu. Sonra büyüdükçe Luis Suárez'e büyük hayranlık duymaya başladım. Bugün ise Robert Lewandowski ve Harry Kane'i çok dikkatle izliyorum.”

Tresoldi, röportaj sırasında Leao, Milan'ın 10 numarası ve Milan'ın olası satışı hakkında da konuştu: “Onunla bir kez San Siro'da karşılaştım. Ondan söz ettiğimizde çok büyük bir oyuncudan bahsediyoruz: Leão, Leão'dur. Taraftar olarak hatırladığım ilk Serie A şampiyonluğunun başrol oyuncusuydu. Bazı sorunlar ve bazı sakatlıklar yaşadı ama tek önemli olan şey, birkaç yıl önceki seviyesine dönmesi. Onu satar mıydım? Kesinlikle hayır.”