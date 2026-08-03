Club Brugge ve Almanya Milli Takımı'nda mutlak başrol oyuncularından biri olan Nicolò Tresoldi, Milan taraftarlığı hakkında yeniden konuştu. Bu kez My Turnover Podcast'inde: "Milan'ı tutarak büyüdüm. Her şeyi büyükbabama borçluyum: O da Milan taraftarıydı ve Van Basten, Rijkaard ile Gullit'in golf hocasıydı. Bu kadar koyu bir taraftar olmamı ona borçluyum, onları her zaman takip ediyorum. Gelecekte onların işine yarar mıyım? Kim bilir, göreceğiz. Şimdilik çok büyük bir taraftar olarak kalıyorum ve Club Brugge'de mutluyum".
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Çeviri:
Tresoldi: "Milan taraftarı olarak büyüdüm, gelecekte ne olur bilinmez. Leao mu? Onu kesinlikle satmazdım, müthiş bir oyuncu"
Inzaghi ve Leao
“Benim ilk ve en önemli referans noktam Pippo Inzaghi oldu. Sonra büyüdükçe Luis Suárez'e büyük hayranlık duymaya başladım. Bugün ise Robert Lewandowski ve Harry Kane'i çok dikkatle izliyorum.”
Tresoldi, röportaj sırasında Leao, Milan'ın 10 numarası ve Milan'ın olası satışı hakkında da konuştu: “Onunla bir kez San Siro'da karşılaştım. Ondan söz ettiğimizde çok büyük bir oyuncudan bahsediyoruz: Leão, Leão'dur. Taraftar olarak hatırladığım ilk Serie A şampiyonluğunun başrol oyuncusuydu. Bazı sorunlar ve bazı sakatlıklar yaşadı ama tek önemli olan şey, birkaç yıl önceki seviyesine dönmesi. Onu satar mıydım? Kesinlikle hayır.”
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