Tresoldi: "Klopp ve Mancini ile konuştum ve 21 Yaş Altı için İtalya ile Almanya'ya hayır dedim. Bakalım ne olacak"

İtalya ile Almanya, Nicolò Tresoldi yeteneği için adeta çekişiyor. Cagliari doğumlu, ancak 2022'den bu yana Alman vatandaşı olan İtalyan-Alman forvet Belçika'da Club Brugge formasıyla parlamaya devam ediyor ve bu oldukça uzun aranın başında hem Roberto Mancini'nin hem de Jurgen Klopp'un davetine yanıt vermesi için çağrıldı.

Ancak iki milli takım teknik direktörü de forvetten "hayır, teşekkürler" yanıtını aldı. Oyuncu, RanSport'a yaptığı açıklamada, şimdilik ana motivasyonunun Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla mevcut durumu olduğunu doğruladı.



