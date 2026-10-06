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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Tresoldi: "Klopp ve Mancini ile konuştum ve 21 Yaş Altı için İtalya ile Almanya'ya hayır dedim. Bakalım ne olacak"

İtalya
Almanya
N. Tresoldi

Bruges’in İtalyan-Alman forveti, şimdilik geleceği için milli takım tercihi yapmak istemiyor

İtalya ile Almanya, Nicolò Tresoldi yeteneği için adeta çekişiyor. Cagliari doğumlu, ancak 2022'den bu yana Alman vatandaşı olan İtalyan-Alman forvet Belçika'da Club Brugge formasıyla parlamaya devam ediyor ve bu oldukça uzun aranın başında hem Roberto Mancini'nin hem de Jurgen Klopp'un davetine yanıt vermesi için çağrıldı.

Ancak iki milli takım teknik direktörü de forvetten "hayır, teşekkürler" yanıtını aldı. Oyuncu, RanSport'a yaptığı açıklamada, şimdilik ana motivasyonunun Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla mevcut durumu olduğunu doğruladı.


  • Klopp’a değil, ama gergindim

    "Klopp'a hayır mı dedim? Bunu gayet iyi anladı. Çok iyi bir fikir alışverişimiz oldu. Umarım iyi bir izlenim bırakmışımdır. O büyük bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan. Bu yüzden kendisine bu konuşma ve desteği için çok minnettarım. Son derece gergindim. Bunu hemen aileme söyledim, onlar da gergindi. Ama sonunda bu, sadece çok olumlu bir konuşmaydı"

  • Mancini de hayır

    "Roberto Mancini de benimle iletişime geçti. Benzer bir durumdu. Böylesine başarılı iki teknik direktörün benimle konuşmak için zaman ayırması benim için özel bir şey. Bu, doğru yolda olduğumu gösteriyor. Bunun için ikisine de çok minnettarım. Ne olacağını göreceğiz"

  • Ne Almanya'yı ne de İtalya'yı düşünüyorum

    "Benim odağım tamamen Ümit Milli Takım'da, Almanya ya da İtalya'da değil. Benim için her şey bu üç maç etrafında dönüyor. İkisini kazandık, bir maç kaldı. Kazanmak, gol atmak istiyorum, sonra ne olacağını göreceğiz"

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