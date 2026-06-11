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Trent'in başı dertte mi?! Alexander-Arnold, Jose Mourinho'nun "defans oyuncularının savunma yapmasını sevdiğini" belirtti; Denzel Dumfries'in ise Real Madrid'de ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor
Mourinho'nun dönüşü savunmada büyük bir değişiklik yarattı
Sky Sports’un haberine göre, Portekizli teknik direktör Çarşamba öğleden sonra Lizbon’dan Madrid’e giderek İspanyol devine dönüşünü kesinleştirdi ve Temmuz ayında resmen başlayacak olan sözleşmesi öncesinde doğrudan antrenman sahasına gitti. Defansın yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırmak için Bernabeu yöneticileri, Liverpool'un stoper oyuncusu Ibrahima Konate'nin yanı sıra Inter'in savunma oyuncusu Denzel Dumfries'i de uygun bir fiyata transfer etmeyi hedefliyor. Bu transfer hamlesi, Alexander-Arnold'un karışık bir ilk sezonunun ardından geldi. Alexander-Arnold'un tekrarlayan kas sakatlıkları ve bunun sonucunda İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması, kulübü güvenilir alternatifler aramaya zorladı.
- Getty Images Sport
Hasselbaink taktiksel bir ikilemi ortaya koyuyor
10bet'e konuşan 1999 Premier Lig Altın Ayakkabı ödülü sahibi, teknik direktör değişikliğinin hücumcu bek için dinamikleri nasıl tamamen değiştirdiğini vurguladı. Dumfries'in Alexander-Arnold'un yerine ilk tercih edilen bek olup olamayacağı sorulduğunda Hasselbaink şöyle dedi: “Eğer teknik direktör Jose Mourinho olursa, Dumfries'in şansı büyük olasılıkla çok yüksek olacaktır çünkü Mourinho, defans oyuncularının öncelikle savunma yapmasını sever.
"Hepimiz Trent'in kalitesini biliyoruz, ancak Trent'in kalitesi ileriye gitmektir. Yani bir bakıma, eğer Mourinho gelirse, Dumfries'in oldukça fazla süre alacağını düşünüyorum. Ancak diğer yandan, bu Mourinho için büyük bir lüks çünkü tamamen farklı iki tür sağ bek oyuncusu var ve farklı taktiksel yönlere gidebilir.
"Bu yüzden hala Trent'in çok fazla süre alacağını düşünüyorum. Ama evet, rekabet var ve bu büyük bir kulüpte normal bir durum."
Premier Lig'e dönüş yok
Dani Carvajal'ın 30 Haziran'da ayrılmasıyla birlikte, 27 yaşındaki oyuncunun sağ kanadı sağlamlaştırması yönündeki baskı, tüm gözlerin üzerinde olması nedeniyle daha da artacak. Bu zorlu duruma rağmen Hasselbaink, Premier Lig'e dönüşün henüz erken olacağını vurguluyor.
Defans oyuncusunun geleceği hakkında konuşan Hasselbaink, şunları ekledi: “Hayır, bence dönmemeli. Bence sebat etmeli ve mücadele etmeli. İngiltere için - şu anda milli takım kadrosunda olmadığını biliyorum - ama milli takımın kendisi için, İngiliz oyuncuların yurtdışında oynaması çok iyi bir şey. Artık Kane var, Gordon var, Rashford var, Trent var. Bence bu İngiltere'ye sadece fayda sağlayacaktır.
"Trent için ise, işlerin Liverpool'daki kadar kolay olmaması karakteri açısından iyi bir şey. Oyununda başka bir yönünü göstermesi gerekiyor ve evet, baskı altında - farklı bir tür baskı.”
- Getty Images Sport
Rehabilitasyon dolu bir yaz bizi bekliyor
Madrid yetkilileri, Dünya Kupası başlamadan önce hem Dumfries’i hem de Konate’yi kadroya katmak istiyor; böylece Mourinho, kadrosunu erkenden şekillendirebilecek. Takım arkadaşları turnuvaya doğru yola çıkarken, Alexander-Arnold ise uzun süredir devam eden fiziksel sorunlarını aşmak için kritik bir yaz dönemi geçirecek. Defans oyuncusu, kulübün Ağustos ayında başlayacak zorlu lig mücadelesi öncesinde, yeni teknik direktörü daha disiplinli ve defansif bir role uyum sağlayabileceğine ikna etmek için hazırlık dönemini iyi değerlendirmeli.