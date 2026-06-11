10bet'e konuşan 1999 Premier Lig Altın Ayakkabı ödülü sahibi, teknik direktör değişikliğinin hücumcu bek için dinamikleri nasıl tamamen değiştirdiğini vurguladı. Dumfries'in Alexander-Arnold'un yerine ilk tercih edilen bek olup olamayacağı sorulduğunda Hasselbaink şöyle dedi: “Eğer teknik direktör Jose Mourinho olursa, Dumfries'in şansı büyük olasılıkla çok yüksek olacaktır çünkü Mourinho, defans oyuncularının öncelikle savunma yapmasını sever.

"Hepimiz Trent'in kalitesini biliyoruz, ancak Trent'in kalitesi ileriye gitmektir. Yani bir bakıma, eğer Mourinho gelirse, Dumfries'in oldukça fazla süre alacağını düşünüyorum. Ancak diğer yandan, bu Mourinho için büyük bir lüks çünkü tamamen farklı iki tür sağ bek oyuncusu var ve farklı taktiksel yönlere gidebilir.

"Bu yüzden hala Trent'in çok fazla süre alacağını düşünüyorum. Ama evet, rekabet var ve bu büyük bir kulüpte normal bir durum."