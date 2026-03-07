Getty Images Sport
Çeviri:
"Trent'i transfer eden kişiye kızgın olun!" - Alexander-Arnold, Real Madrid galibiyetine rağmen savunmadaki dikkatsizliği nedeniyle İspanyol basını tarafından yerden yere vuruldu
Trent'in pahalı hatası
Anfield'dan yaz aylarında büyük yankı uyandıran transferinin ardından İspanya'nın en üst liginde sadece sekizinci kez ilk on birde yer alan İngiltere milli takım oyuncusu, Celta'nın beraberlik golünün başlıca sorumlusuydu. Aurelien Tchouameni, Arbeloa'nın takımına üstünlük sağladıktan sonra, Alexander-Arnold uzun bir topu kontrol edemedi ve Willot Swedberg'in onu geçip Borja Iglesias'a kolay bir gol fırsatı yaratmasına izin verdi.
İspanyol basını sert bir karar verdi
Bu hatanın sonuçları hemen ortaya çıktı ve önde gelen İspanyol gazetesi Marca, sağ bek oyuncusunun performansını sert bir şekilde eleştirdi. Gazete, 27 yaşındaki oyuncunun Celta'nın golüne yol açan kritik savunma aşamasında tamamen yetersiz kaldığını öne sürerek özellikle sert eleştirilerde bulundu.
Gazete maç raporunda, "Trent'in üzerinden atılan uzun bir top, Williot'un LaLiga'nın en az savunma bilincine sahip bekini ortaya çıkarması için yeterli oldu" diye yazdı.
Marca, sert bir analizde şöyle yazdı: "Alexander-Arnold'a şaşırmayın. O her zaman böyleydi. Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan hemen sonra kendisi de şöyle demişti: "Ona savunma yapmayı öğretemedim." Liverpool'u düzenli olarak izleyen herkes, Trent'in tam olarak bir savunma oyuncusu olmadığını bilir; onun gücü, ileriye çıkıp mükemmel paslarıyla topu dağıtmakta yatıyor. Peki ya savunma? Celta'nın ilk golüyle bir kez daha kanıtlandığı gibi, unutun gitsin. Tek soru, bunu bilmiyor mu yoksa sadece istemiyor mu?
"Yani, Real Madrid taraftarıysanız, İngiliz bekçinin savunma performansını beğenmiyorsanız ona kızmayın. Eğer birine kızacaksanız, onu transfer eden kişiye kızın."
Liverpool efsanesinin ikiliği
Bu eleştiri, Alexander-Arnold'un savunma bilinci ile elit düzeydeki hücum performansı arasındaki uzun süredir devam eden tartışmayı vurgulamaktadır. Onun ortaları ve görüş açısı dünya klasmanında olmaya devam etse de, İspanyol medyası, özellikle şampiyonluk yarışı bu kadar sıkı geçerken, Premier Lig'de zaman zaman sorun yaratan savunma zayıflığını daha az hoşgörülü bir tavırla karşılamaktadır.
Marca, onun bir goldeki önemini vurgulayarak şöyle dedi: "Trent, Celta Vigo'nun stoperlerinden daha hızlı olan Vinicius'a uzun bir pasla atağı başlattı. Şut anında Javi Rodríguez'in dengesi bozduğu için top direğe çarptı. Bir zamanlar bu tür hareketler golü engellediği için penaltı olarak değerlendirilirdi. Kuralın ruhu ve tüm bunlar. Tchouameni daha sonra uzak mesafeden tehditkar bir şut attı ve Radu'dan iyi bir kurtarış yaptı. Radu da kritik kurtarışlar yaptı. Bir sonraki pozisyonda, iyi uygulanan bir kornerde yapabileceği bir şey yoktu. Trent kısa vuruş yaptı, Arda döndü, ceza sahasının kenarına ortaladı ve Aurelien topu direğin içine yerleştirdi. 0-1."
Valverde'nin büyüsüyle kurtuluş
Sağ bek için şanslı olan şey, hatalarının Real Madrid'e kupa yarışında iki değerli puanı kaybetmesine neden olmamasıydı. Federico Valverde'nin 94. dakikada attığı dramatik galibiyet golü, Alexander-Arnold'un ortasıyla başlayan kale önündeki karambolün ardından geldi ve Los Blancos'un lig lideri Barcelona'nın bir puan gerisine yükselmesini sağladı.
Bu dar galibiyet, bugün Athletic Club ile karşılaşacak olan Hansi Flick'in takımına baskı yapmaya devam ediyor, ancak Alexander-Arnold için de sert bir uyarı niteliğinde. Galibiyet birçok kusuru gizlese de, "şaşkın" İngiliz oyuncu, Real Madrid'de her hatanın mükemmelliğe aç medya tarafından cerrahi bir hassasiyetle incelenip analiz edildiğini çabucak öğrendi.
