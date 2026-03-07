"Trent'i transfer eden kişiye kızgın olun!" - Alexander-Arnold, Real Madrid galibiyetine rağmen savunmadaki dikkatsizliği nedeniyle İspanyol basını tarafından yerden yere vuruldu

Bu hatanın sonuçları hemen ortaya çıktı ve önde gelen İspanyol gazetesi Marca, sağ bek oyuncusunun performansını sert bir şekilde eleştirdi. Gazete, 27 yaşındaki oyuncunun Celta'nın golüne yol açan kritik savunma aşamasında tamamen yetersiz kaldığını öne sürerek özellikle sert eleştirilerde bulundu.

Gazete maç raporunda, "Trent'in üzerinden atılan uzun bir top, Williot'un LaLiga'nın en az savunma bilincine sahip bekini ortaya çıkarması için yeterli oldu" diye yazdı.

Marca, sert bir analizde şöyle yazdı: "Alexander-Arnold'a şaşırmayın. O her zaman böyleydi. Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan hemen sonra kendisi de şöyle demişti: "Ona savunma yapmayı öğretemedim." Liverpool'u düzenli olarak izleyen herkes, Trent'in tam olarak bir savunma oyuncusu olmadığını bilir; onun gücü, ileriye çıkıp mükemmel paslarıyla topu dağıtmakta yatıyor. Peki ya savunma? Celta'nın ilk golüyle bir kez daha kanıtlandığı gibi, unutun gitsin. Tek soru, bunu bilmiyor mu yoksa sadece istemiyor mu?

"Yani, Real Madrid taraftarıysanız, İngiliz bekçinin savunma performansını beğenmiyorsanız ona kızmayın. Eğer birine kızacaksanız, onu transfer eden kişiye kızın."