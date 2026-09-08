Çocukluk kulübüyle yollarını ayırmak altyapıdan yetişen Liverpoollu oyuncu için zordu, ancak kendi memleketinde neredeyse her şeyi başardıktan sonra, yerleşik profesyonel konfor alanının çok dışında yeni bir başlangıç aradı.

Alexander-Arnold, Liverpool'la iki Premier League şampiyonluğu, FA Cup, League Cup, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Community Shield kazandı. Ayrıca 2020'de PFA Yılın Genç Oyuncusu seçildi ve İngiltere ile büyük uluslararası turnuvalarda boy gösterdi.

İspanya'ya gitme kararı alındı; sözleşmesinin sonuna yaklaşırken İngiltere'den takım arkadaşı Jude Bellingham ile aynı takımda buluştu. Serbest oyuncu statüsüne hiç ulaşmadı, çünkü Real anlaşmayı hızlandırmak için küçük bir bonservis bedeli ödemeyi kabul etti ve 2025-26 sezonu çok sayıda zorluk barındırıyordu.

Alexander-Arnold'un Blancos'ta ne kadar kalacağına dair bazı sorular soruldu, çünkü artık Denzel Dumfries ile rekabet ediyor ve eski Chelsea, Manchester United ve Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözetiminde çalışıyor.