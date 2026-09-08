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Trent Alexander-Arnold yeniden Premier League'e mi dönüyor? Eski Liverpool yıldızının değerlendireceği ‘tek’ transfer olarak, Real Madrid bekine Serie A'da gelecekte bir İtalyan görevi gündeme gelirken gösteriliyor
Alexander-Arnold, Liverpool ile her şeyi kazandı
Çocukluk kulübüyle yollarını ayırmak altyapıdan yetişen Liverpoollu oyuncu için zordu, ancak kendi memleketinde neredeyse her şeyi başardıktan sonra, yerleşik profesyonel konfor alanının çok dışında yeni bir başlangıç aradı.
Alexander-Arnold, Liverpool'la iki Premier League şampiyonluğu, FA Cup, League Cup, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Community Shield kazandı. Ayrıca 2020'de PFA Yılın Genç Oyuncusu seçildi ve İngiltere ile büyük uluslararası turnuvalarda boy gösterdi.
İspanya'ya gitme kararı alındı; sözleşmesinin sonuna yaklaşırken İngiltere'den takım arkadaşı Jude Bellingham ile aynı takımda buluştu. Serbest oyuncu statüsüne hiç ulaşmadı, çünkü Real anlaşmayı hızlandırmak için küçük bir bonservis bedeli ödemeyi kabul etti ve 2025-26 sezonu çok sayıda zorluk barındırıyordu.
Alexander-Arnold'un Blancos'ta ne kadar kalacağına dair bazı sorular soruldu, çünkü artık Denzel Dumfries ile rekabet ediyor ve eski Chelsea, Manchester United ve Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözetiminde çalışıyor.
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Alexander-Arnold Premier League'e geri dönebilir mi?
27 yaşında ve en üst seviyede hâlâ önünde oynayacağı çok futbol var. Bunun büyük bölümü İspanya’nın başkentinde talepkâr bir taraftar kitlesine kendini kanıtlayarak mı geçecek, yoksa yeniden memleketine dönüş yolu mu tutulabilir?
Bu iki ihtimalin birden gerçekleşip gerçekleşemeyeceği sorulduğunda, Gambler Media adına konuşan bir diğer Merseyside yerlisi Warnock, GOAL'e şunları söyledi: “Evet, gayet mümkün. Bence Trent’le ilgili mesele şu: Oyununda mutlaka sürate dayanmak zorunda değil. Topla birlikte pasları seçebilecek o yeteneğe sahip.
“Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde gerçekten merkez orta saha pozisyonuna geçip orada oynadığını görür müsünüz, bilmiyorum. Bence onu dinlediğinizde ve şu anda gördüğünüzde, oldukça mutlu görünüyor.
“Bence Real Madrid’de forma için savaşması gerekeceğinin farkında ve bu zor olacak. Ama kendi yeteneğine güvenecektir. Kariyeri boyunca hep şüphe duyanlar oldu ki, oynadığı seviye düşünüldüğünde bu inanılmaz.”
Warnock, gelecekteki transferlerle ilgili olarak da şunları ekledi: “Onun geri döndüğünü görebileceğim tek durumun Liverpool’un onun için yeniden devreye girmesi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası onu başka bir takımda oynarken pek göremiyorum.
“Ama bence Trent, muhtemelen başka bir yere de gidebilecek insanlardan biri; belki İtalya’ya ya da buna benzer bir yere. Sanırım o, hayatta kendini sınamak ve farklı yerlere taşınmak isteyen karakterde biri.”
Anfield'e dönüş neden zor olabilir
Liverpool'un bir başka eski yıldızı Danny Murphy, yaz aylarında GOAL'e, Alexander-Arnold'un önümüzdeki transfer dönemlerinde olası bir dönüşü sorulduğunda şöyle demişti: “Birkaç nedenden dolayı onu Anfield'a geri dönerken görsem çok şaşırırım. Bunlardan biri taraftarlar. Ayrıldığı koşullar göz önüne alındığında, buna çok da sıcak bakacaklarından emin değilim. Ayrıca kazandığı para da var. Şu anda Premier League'de ona bu ücreti kimin ödeyeceğinden emin değilim. Harika bir oyuncu olsa da Madrid'de inanılmaz paralar kazanıyor; tabii bonservissiz gitmesinin de etkisi var.
“Bence bir süre orada kalacak. Sanırım bir sezon daha devam edecek, nasıl gideceğini görecek ve sonra durumunu değerlendirecek. Henüz geri döneceğini düşünmüyorum. Belki bir noktada tabii ki, çünkü yaşlı değil. Premier League, onu belki geri getirebilecek ekonomik güce sahip ama şu anda bunun olacağını sanmıyorum.”
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Alexander-Arnold'un Madrid'deki sözleşmesi 2031'e kadar sürüyor
Alexander-Arnold'un Madrid'deki sözleşmesinin bitmesine hâlâ beş yıldan biraz daha az bir süre var ve bu şartlar onu 2031'e kadar kulüpte tutuyor. Yakın zamanda bir başka transfer yapacağına dair herhangi bir işaret vermedi.
Bu ligde başardığı her şey göz önüne alındığında, bir noktada onu yeniden Premier League'de görmek çok da şaşırtıcı olmaz, ancak günümüz oyuncuları kanatlarını açmayı sürdürmeye hazır ve bu zihniyet, geri dönüş yoluna girmeden önce onu evinden daha da uzağa götürebilir.
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