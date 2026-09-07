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Trent Alexander-Arnold, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere'de oynayacak mı? Eski Liverpool ve İngiltere savunmacısından net değerlendirme
Alexander-Arnold, İngiltere formasıyla son maçına ne zaman çıktı?
Sir Gareth Southgate, Euro 2024 planlarında Alexander-Arnold'a yer buldu; hücuma çıkmayı seven bek bu turnuvada dört maçta forma giydi ve İsviçre ile oynanan çeyrek final penaltı atışlarında baskı altında hata yapmayarak penaltısını gole çevirdi.
2025'te İspanya'ya gitmeden önce Liverpool ile Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan oyuncu, o tarihten bu yana ülkesi adına yalnızca bir kez forma giydi. Tuchel, Haziran 2025'te Andorra ile oynanan Dünya Kupası elemesinde ona kulübeden oyuna girme şansı verdi. O günden bu yana milli takımda gözden düşmüş durumda.
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Alexander-Arnold İngiltere formasıyla kaç maça çıktı?
2018'de, Anfield'daki etkileyici çıkışının ardından A Milli Takım'daki ilk maçına çıkan Alexander-Arnold'un, şu ana kadar adının yanında 34'ten fazla milli maç olması beklenirdi. Ancak düzenli olarak göz ardı edildi; kazandığı avantajı, elde ettiği hızla kaybetti.
Sağ bek bölgesindeki rekabet yıllar içinde son derece sert oldu; Kyle Walker ve Kieran Trippier gibi isimler bu mevkide öne çıkarken, şu anda bu derinlik sıralamasında Reece James, Tino Livramento, Djed Spence ve Ben White yer alıyor. Gerektiğinde Ezri Konsa da stoperden o bölgeye kayabiliyor.
Madrid'deki dönemi boyunca istikrarın bir sorun olması nedeniyle, Alexander-Arnold ön sıraya yeniden geçmekte zorlanabilir. Sahip olduğu yetenek ve takıma sunabileceği katkı düşünüldüğünde, bu biraz şaşırtıcı bir durum.
Alexander-Arnold, Tuchel yönetiminde yeniden İngiltere forması giyebilecek mi?
Tuchel döneminde yeniden çağrılıp çağrılmayacağı sorulan, iki kez milli olmuş sol bek Warnock, Gambler Media iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Şu an için hayır demeniz gerekir, ki bunu gerçekten inanılmaz buluyorum.
“Çünkü onu her izlediğimde, savunma zaafları var, bunu hepimiz biliyoruz, ama hücumda size kattıkları açısından, yanında stoper olarak oynuyorsanız ona neredeyse, ‘merak etme, arkandaki boşluğu ben kapatırım, iki kişilik iş yaparım, bunu yapmaktan memnun olurum’ dersiniz.
“Liverpool'u izlediğimde Fabinho'nun ya da [Jordan] Henderson'ın sağ tarafta onu çok sık kolladığını görürdüm, çünkü takım adına hücumda yaratabileceği farkı biliyorlardı. Bu sezon Real Madrid formasıyla oynadığı maçlara baktığınızda bile, sahaya girdikten sonra pas menzilinin ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz; onlar, kimsenin bulamayacağı koşuları onun bulabileceğini biliyor. Eşi benzeri olmayan bir pas menzili var.
“Onun adına gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona üzülüyorum, çünkü nihayetinde bu bir görüş oyunu. O seviyedeyken, kadroya çağrılmanızı engelleyen en üstteki tek adamın bakış açısı her şeyi belirliyor; mesele tamamen onun görüşü ve olayları nasıl gördüğü.
“Dünya Kupası'nda ona ihtiyacımız olur muydu? Fark yaratabilir miydi? Muhtemelen. Ama bu, Thomas Tuchel'in büyük bir kararıydı ve onunla yaşayacak. Sonucunun ne olacağını asla bilemeyeceğiz, çünkü neredeyse finale çıkıyorlardı. Trent için zor bir durum, çünkü neredeyse sağ bekle orta saha arasında hibrit bir pozisyonda.”
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Uluslar Ligi: İngiltere bir sonraki maçını ne zaman oynayacak?
Bu çok yönlülük Alexander-Arnold’ın lehine işleyebilir, ancak savunmadan çıkıp orta sahaya geçme konusunda yalnız değil. Chelsea kaptanı James de sağ taraftan aynısını yapabiliyor; Myles Lewis-Skelly ve Nico O’Reilly de sol bekte görev aldıktan sonra sırasıyla Arsenal ve Manchester City’de benzer bir rol üstleniyor.
Tuchel, gelecekteki kadroları oluştururken kulüp performansını göz ardı etmeyecek; bu da seçilme kapısının elinin altındaki herkes için açık kalması gerektiği anlamına geliyor. İngiltere, eylül sonu/ekim başı döneminde yeniden sahaya çıkacak ve son UEFA Uluslar Ligi kampanyasına İspanya, Çekya ve Hırvatistan’a karşı başlayacak.
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