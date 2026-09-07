Tuchel döneminde yeniden çağrılıp çağrılmayacağı sorulan, iki kez milli olmuş sol bek Warnock, Gambler Media iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Şu an için hayır demeniz gerekir, ki bunu gerçekten inanılmaz buluyorum.

“Çünkü onu her izlediğimde, savunma zaafları var, bunu hepimiz biliyoruz, ama hücumda size kattıkları açısından, yanında stoper olarak oynuyorsanız ona neredeyse, ‘merak etme, arkandaki boşluğu ben kapatırım, iki kişilik iş yaparım, bunu yapmaktan memnun olurum’ dersiniz.

“Liverpool'u izlediğimde Fabinho'nun ya da [Jordan] Henderson'ın sağ tarafta onu çok sık kolladığını görürdüm, çünkü takım adına hücumda yaratabileceği farkı biliyorlardı. Bu sezon Real Madrid formasıyla oynadığı maçlara baktığınızda bile, sahaya girdikten sonra pas menzilinin ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz; onlar, kimsenin bulamayacağı koşuları onun bulabileceğini biliyor. Eşi benzeri olmayan bir pas menzili var.

“Onun adına gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona üzülüyorum, çünkü nihayetinde bu bir görüş oyunu. O seviyedeyken, kadroya çağrılmanızı engelleyen en üstteki tek adamın bakış açısı her şeyi belirliyor; mesele tamamen onun görüşü ve olayları nasıl gördüğü.

“Dünya Kupası'nda ona ihtiyacımız olur muydu? Fark yaratabilir miydi? Muhtemelen. Ama bu, Thomas Tuchel'in büyük bir kararıydı ve onunla yaşayacak. Sonucunun ne olacağını asla bilemeyeceğiz, çünkü neredeyse finale çıkıyorlardı. Trent için zor bir durum, çünkü neredeyse sağ bekle orta saha arasında hibrit bir pozisyonda.”