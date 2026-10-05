Buna, 2026 Dünya Kupası planlarında 27 yaşındaki hücumcu beki düşünmeyen teknik direktör Thomas Tuchel de dahil. Alexander-Arnold'ın bir İngiltere teknik adamı tarafından göz ardı edilmesi ilk kez yaşanmıyor; son sekiz yılda sadece 35 kez A milli formayı giydi.

İleriye dönük yetenekleri hiçbir zaman tartışma konusu olmadı; Anfield'da Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşarken etkileyici bir asist sayısına ulaştı. Ancak savunmadaki sözde zaaflarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Alexander-Arnold, İngiltere ve İspanya futbolundaki kariyeri boyunca, rakiplerini kontrol altında tutma becerisi konusunda sorularla karşı karşıya kaldı; özellikle de onu geri adım atmaya zorlayan rakiplere karşı. Yine de topa sahip olma konusunda sık sık üstünlük kuran ve hücum gücüyle övünen takımlarda forma giyme şansına sahip oldu.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, zırhındaki o küçük gedik bir ölçüde görmezden gelinebilir mi? Pas yelpazesi ve kanatlardan yaptığı servislerle herhangi bir takıma sunabilecekleri düşünüldüğünde, İngiltere onun takıma katabileceği özelliklerden daha fazla yararlanmaya çalışmamalı mı?