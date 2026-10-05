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Trent Alexander-Arnold, Real Madrid ve İngiltere'nin sağ beki olarak "gerçekten çok kötü bir savunmacı değil"; eleştirmenleri, bariz "güçlü yönlerini" görmezden gelmekle suçlanıyor
2026 Dünya Kupası görevi için göz ardı edildi
Buna, 2026 Dünya Kupası planlarında 27 yaşındaki hücumcu beki düşünmeyen teknik direktör Thomas Tuchel de dahil. Alexander-Arnold'ın bir İngiltere teknik adamı tarafından göz ardı edilmesi ilk kez yaşanmıyor; son sekiz yılda sadece 35 kez A milli formayı giydi.
İleriye dönük yetenekleri hiçbir zaman tartışma konusu olmadı; Anfield'da Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşarken etkileyici bir asist sayısına ulaştı. Ancak savunmadaki sözde zaaflarına ilişkin tartışmalar sürüyor.
Alexander-Arnold, İngiltere ve İspanya futbolundaki kariyeri boyunca, rakiplerini kontrol altında tutma becerisi konusunda sorularla karşı karşıya kaldı; özellikle de onu geri adım atmaya zorlayan rakiplere karşı. Yine de topa sahip olma konusunda sık sık üstünlük kuran ve hücum gücüyle övünen takımlarda forma giyme şansına sahip oldu.
Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, zırhındaki o küçük gedik bir ölçüde görmezden gelinebilir mi? Pas yelpazesi ve kanatlardan yaptığı servislerle herhangi bir takıma sunabilecekleri düşünüldüğünde, İngiltere onun takıma katabileceği özelliklerden daha fazla yararlanmaya çalışmamalı mı?
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Alexander-Arnold, İngiltere'nin değişmez isimlerinden biri olmalı mı?
Bu soru Stubbs'a yöneltildiğinde, Gambler Media iş birliği kapsamında konuşan Kirkby doğumlu eski stoper, GOAL'e şunları söyledi: “Bence Trent Alexander-Arnold fantastik bir oyuncu. Bazen de insanların güçlü yönlerine bakmak yerine zayıf yönlerine bakıyoruz.
“Ve bazen o zaman takımı da buna göre şekillendirmeye çalışmanız gerekir; Trent Alexander-Arnold'u bu takıma nasıl sokabiliriz diye düşünmelisiniz. Çünkü hücumda bize verdikleri, savunmada verebildiklerinden daha ağır basıyor.
“Ve bakın, bazen Trent'in oyunundan sanki gerçekten çok kötü bir savunmacıymış gibi söz ediyoruz. O gerçekten çok kötü bir savunmacı değil. Sadece hücumdaki kadar iyi değil.
“İşte teknik direktör bu yüzden büyük paralar kazanıyor. Bir çözüm bulmak zorunda. Ama bana göre, gördüklerimden yola çıkarak, Trent Alexander-Arnold takımda olmadığında İngiltere daha zayıf bir takım gibi görünüyor.”
Profesyonelliği nedeniyle övgü aldı
Alexander-Arnold, İngiltere kadrosunda zaman zaman ilk 11'de yer alıp zaman zaman dışında kalmaktan hiçbir zaman şikâyet etmedi; odağı her zaman kulüp seviyesinde, seçilme iddiasını görmezden gelinmesini imkânsız kılacak performanslar ortaya koymaya kilitlendi.
Real Madrid'de Jose Mourinho yönetiminde takdire şayan bir performans sergiliyor; Santiago Bernabeu'da zorlu bir ilk sezonu geride bıraktı ve İngiltere'nin Prag'da Çekya'yı UEFA Uluslar Ligi'nde 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Hırvatistan'a karşı alınan 7-0'lık ezici galibiyette yeniden yedek kulübesi görevi onu bekliyordu, ancak Alexander-Arnold'ın profesyonelliği övgü topladı; onu en büyük sahnede bir kez daha kendini gösterme fırsatı bulurken görmekten memnuniyet duyanlar bunu özellikle vurguladı.
Eski İngiltere ve Liverpool yıldızı Emile Heskey kısa süre önce GOAL'e şunları söyledi: “Sadece işine odaklanmaya devam ettiği için hak ettiği övgüyü ona vermek gerekir.
“Benim de sanırım üç ya da dört yıl boyunca İngiltere kadrosunda hiç yer almadığım bir dönem olmuştu ama biliyordum ki başımı eğip çalışmaya devam edersem bir noktada geri dönecektim. Bence Trent de tam olarak aynısını yaptı.
“Çıkıp hiçbir şey söylemedi, sadece işine baktı ve bunu yorulmadan yaptı. Yeniden kadroya girmek için kendi yolunu açtığını gösteriyor.”
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Sağ bekte forma rekabeti çok çetin geçiyor
Tuchel, Alexander-Arnold'a meydan okumayı sürdürdü; kendisine, gelen her milli takım davetini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiği açık biçimde hatırlatıldı. Bu da antrenmanlarda ve rekabetçi maçlarda etkileyici olmayı gerektiriyor.
Hücuma sık çıkan sağ beke salı günü daha fazla süre gelebilir; İngiltere, Wembley'de Çekya karşısında yeniden sahaya çıkacak. Ancak forma rekabeti oldukça çetin ve Reece James, Tino Livramento ile Djed Spence gibi isimler de bir noktada yeniden hesaplara dahil olmayı bekleyecektir.
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