24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Trent Alexander-Arnold England 2026 CzechiaGetty
Chris Burton
Çeviri:

Trent Alexander-Arnold, Real Madrid ve İngiltere'nin sağ beki olarak "gerçekten çok kötü bir savunmacı değil"; eleştirmenleri, bariz "güçlü yönlerini" görmezden gelmekle suçlanıyor

T. Alexander-Arnold
İngiltere
Real Madrid
İngiltere - Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A

Alan Stubbs, GOAL'a yaptığı açıklamada, bir başka Merseyside yerlisi ve eski İngiltere B milli takımı oyuncusu olarak Trent Alexander-Arnold'un “gerçekten çok kötü bir savunmacı olmadığını” söyledi. Real Madrid'in sağ bekinin eleştirmenleri ise onun bariz “güçlü yönlerini” görmezden gelmekle suçlandı. Eski Liverpool savunmacısı, milli takımındaki dışlanmışlığın ardından yeniden kadroya çağrıldı, ancak hâlâ değerini herkese kanıtlayabilmiş değil.

  • 2026 Dünya Kupası görevi için göz ardı edildi

    Buna, 2026 Dünya Kupası planlarında 27 yaşındaki hücumcu beki düşünmeyen teknik direktör Thomas Tuchel de dahil. Alexander-Arnold'ın bir İngiltere teknik adamı tarafından göz ardı edilmesi ilk kez yaşanmıyor; son sekiz yılda sadece 35 kez A milli formayı giydi.

    İleriye dönük yetenekleri hiçbir zaman tartışma konusu olmadı; Anfield'da Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşarken etkileyici bir asist sayısına ulaştı. Ancak savunmadaki sözde zaaflarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

    Alexander-Arnold, İngiltere ve İspanya futbolundaki kariyeri boyunca, rakiplerini kontrol altında tutma becerisi konusunda sorularla karşı karşıya kaldı; özellikle de onu geri adım atmaya zorlayan rakiplere karşı. Yine de topa sahip olma konusunda sık sık üstünlük kuran ve hücum gücüyle övünen takımlarda forma giyme şansına sahip oldu.

    Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, zırhındaki o küçük gedik bir ölçüde görmezden gelinebilir mi? Pas yelpazesi ve kanatlardan yaptığı servislerle herhangi bir takıma sunabilecekleri düşünüldüğünde, İngiltere onun takıma katabileceği özelliklerden daha fazla yararlanmaya çalışmamalı mı?

  • Trent Alexander-Arnold England 2026 CzechiaGetty

    Alexander-Arnold, İngiltere'nin değişmez isimlerinden biri olmalı mı?

    Bu soru Stubbs'a yöneltildiğinde, Gambler Media iş birliği kapsamında konuşan Kirkby doğumlu eski stoper, GOAL'e şunları söyledi: “Bence Trent Alexander-Arnold fantastik bir oyuncu. Bazen de insanların güçlü yönlerine bakmak yerine zayıf yönlerine bakıyoruz.

    “Ve bazen o zaman takımı da buna göre şekillendirmeye çalışmanız gerekir; Trent Alexander-Arnold'u bu takıma nasıl sokabiliriz diye düşünmelisiniz. Çünkü hücumda bize verdikleri, savunmada verebildiklerinden daha ağır basıyor.

    “Ve bakın, bazen Trent'in oyunundan sanki gerçekten çok kötü bir savunmacıymış gibi söz ediyoruz. O gerçekten çok kötü bir savunmacı değil. Sadece hücumdaki kadar iyi değil.

    “İşte teknik direktör bu yüzden büyük paralar kazanıyor. Bir çözüm bulmak zorunda. Ama bana göre, gördüklerimden yola çıkarak, Trent Alexander-Arnold takımda olmadığında İngiltere daha zayıf bir takım gibi görünüyor.”

  • Profesyonelliği nedeniyle övgü aldı

    Alexander-Arnold, İngiltere kadrosunda zaman zaman ilk 11'de yer alıp zaman zaman dışında kalmaktan hiçbir zaman şikâyet etmedi; odağı her zaman kulüp seviyesinde, seçilme iddiasını görmezden gelinmesini imkânsız kılacak performanslar ortaya koymaya kilitlendi.

    Real Madrid'de Jose Mourinho yönetiminde takdire şayan bir performans sergiliyor; Santiago Bernabeu'da zorlu bir ilk sezonu geride bıraktı ve İngiltere'nin Prag'da Çekya'yı UEFA Uluslar Ligi'nde 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

    Hırvatistan'a karşı alınan 7-0'lık ezici galibiyette yeniden yedek kulübesi görevi onu bekliyordu, ancak Alexander-Arnold'ın profesyonelliği övgü topladı; onu en büyük sahnede bir kez daha kendini gösterme fırsatı bulurken görmekten memnuniyet duyanlar bunu özellikle vurguladı.

    Eski İngiltere ve Liverpool yıldızı Emile Heskey kısa süre önce GOAL'e şunları söyledi: “Sadece işine odaklanmaya devam ettiği için hak ettiği övgüyü ona vermek gerekir.

    “Benim de sanırım üç ya da dört yıl boyunca İngiltere kadrosunda hiç yer almadığım bir dönem olmuştu ama biliyordum ki başımı eğip çalışmaya devam edersem bir noktada geri dönecektim. Bence Trent de tam olarak aynısını yaptı.

    “Çıkıp hiçbir şey söylemedi, sadece işine baktı ve bunu yorulmadan yaptı. Yeniden kadroya girmek için kendi yolunu açtığını gösteriyor.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Trent Alexander-Arnold England 2026 CzechiaGetty

    Sağ bekte forma rekabeti çok çetin geçiyor

    Tuchel, Alexander-Arnold'a meydan okumayı sürdürdü; kendisine, gelen her milli takım davetini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiği açık biçimde hatırlatıldı. Bu da antrenmanlarda ve rekabetçi maçlarda etkileyici olmayı gerektiriyor.

    Hücuma sık çıkan sağ beke salı günü daha fazla süre gelebilir; İngiltere, Wembley'de Çekya karşısında yeniden sahaya çıkacak. Ancak forma rekabeti oldukça çetin ve Reece James, Tino Livramento ile Djed Spence gibi isimler de bir noktada yeniden hesaplara dahil olmayı bekleyecektir.

UEFA Nations League A
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Çek Cumhuriyeti crest
Çek Cumhuriyeti
CZE