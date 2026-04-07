Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'in Bayern Münih ile oynayacağı dev maçta enerjik Luis Diaz'ı kesinlikle durdurmak zorunda; aksi takdirde İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na katılma umutlarına veda edebilir

Golü attıktan sonra Diaz sevinçle sahadan uzaklaşırken Alexander-Arnold'u da kendisine katılmaya davet etti. O sezonun akıllarda kalan görüntülerinden biri, Diaz'ın Alexander-Arnold'un kramponlarını parlatıyormuş gibi yapmasıydı; Kolombiyalı oyuncu, takım arkadaşının asistinden o kadar heyecanlanmıştı ki.

Ne yazık ki birçok Liverpool taraftarı için bu bağ artık geçmişte kaldı. Yaklaşık 18 ay sonra, her iki oyuncu da başka takımlarda forma giyiyor. Alexander-Arnold, Real Madrid'de ilk 11'de yer alırken, Diaz ise Bayern Münih'te kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Aslında bu, farklı yönlere giden iki kariyerin hikayesidir. Alexander-Arnold, en iyi döneminde Liverpool'dan ayrıldı ve İspanya'nın başkentine adımını atar atmaz kariyerinde bir sıçrama yapacağını düşündü. Diaz ise Liverpool'dan ayrılırken kendini bir nevi kurtarma projesi gibi hissediyordu; ayrılmak isteyen bir oyuncuya bir şans verilmişti, ancak hala kanıtlaması gereken çok şey vardı.

Ancak tam tersi oldu. Alexander-Arnold, ister sakatlık sorunları ister taktiksel uyum sorunları nedeniyle olsun, zorluklar yaşadı. Diaz ise koşmak, oyun kurmak ve gol atmak için her zamankinden daha fazla alan buldu ve Bundesliga'yı olağanüstü kolaymış gibi gösteriyor. Salı günü ise ikili karşı karşıya gelecek.

Alexander-Arnold, Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline sadece Madrid'de kendisi hakkında kalan şüphelerle değil, aynı zamanda İngiltere milli takımındaki yeri konusunda da büyük bir belirsizlikle giriyor. Dolayısıyla, önümüzdeki sekiz gün içinde eski Liverpool takım arkadaşını durduramazsa, Thomas Tuchel'in kadrosunda Dünya Kupası için yerini geri kazanma umudu kesinlikle sona erecek.