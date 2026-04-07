Diaz test will decide Trent's England fateGetty
Thomas Hindle

Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'in Bayern Münih ile oynayacağı dev maçta enerjik Luis Diaz'ı kesinlikle durdurmak zorunda; aksi takdirde İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na katılma umutlarına veda edebilir

Bu, ancak Trent Alexander-Arnold'un yapabileceği türden bir pasdı. Liverpool, Aralık 2024'te Tottenham'ı aşmakta zorlanıyordu; Spurs, üst üste gelen baskılara rağmen 23 dakika boyunca direnişini sürdürmüştü. Ve sonra Alexander-Arnold, maçı bitiren pası attı. Sağ kanattan içeriye doğru kayarak ideal açıyı yakaladı ve iki stoperin arasından, tam da Luis Diaz'ın kafasına doğru bir orta gönderdi.

Golü attıktan sonra Diaz sevinçle sahadan uzaklaşırken Alexander-Arnold'u da kendisine katılmaya davet etti. O sezonun akıllarda kalan görüntülerinden biri, Diaz'ın Alexander-Arnold'un kramponlarını parlatıyormuş gibi yapmasıydı; Kolombiyalı oyuncu, takım arkadaşının asistinden o kadar heyecanlanmıştı ki.

Ne yazık ki birçok Liverpool taraftarı için bu bağ artık geçmişte kaldı. Yaklaşık 18 ay sonra, her iki oyuncu da başka takımlarda forma giyiyor. Alexander-Arnold, Real Madrid'de ilk 11'de yer alırken, Diaz ise Bayern Münih'te kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Aslında bu, farklı yönlere giden iki kariyerin hikayesidir. Alexander-Arnold, en iyi döneminde Liverpool'dan ayrıldı ve İspanya'nın başkentine adımını atar atmaz kariyerinde bir sıçrama yapacağını düşündü. Diaz ise Liverpool'dan ayrılırken kendini bir nevi kurtarma projesi gibi hissediyordu; ayrılmak isteyen bir oyuncuya bir şans verilmişti, ancak hala kanıtlaması gereken çok şey vardı.

Ancak tam tersi oldu. Alexander-Arnold, ister sakatlık sorunları ister taktiksel uyum sorunları nedeniyle olsun, zorluklar yaşadı. Diaz ise koşmak, oyun kurmak ve gol atmak için her zamankinden daha fazla alan buldu ve Bundesliga'yı olağanüstü kolaymış gibi gösteriyor. Salı günü ise ikili karşı karşıya gelecek.

Alexander-Arnold, Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline sadece Madrid'de kendisi hakkında kalan şüphelerle değil, aynı zamanda İngiltere milli takımındaki yeri konusunda da büyük bir belirsizlikle giriyor. Dolayısıyla, önümüzdeki sekiz gün içinde eski Liverpool takım arkadaşını durduramazsa, Thomas Tuchel'in kadrosunda Dünya Kupası için yerini geri kazanma umudu kesinlikle sona erecek.

    Anında oluşan bir uyum

    Diaz'ın 2022 Ocak ayında Merseyside'a gelişi, Liverpool'a yeni bir soluk getirdi. Sadio Mané'nin o sezonun sonunda kulüpten ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belliydi ve Diaz, Porto formasıyla sergilediği etkileyici performansların ardından Tottenham'ın transfer için harekete geçmeye hazır olduğu bir ortamda, Liverpool, Senegalli oyuncu Anfield'dan ayrılmadan önce Mané'nin yerini doldurma planını garantilemek için erken harekete geçti.

    "Yeni bir oyuncu geldiğinde, takıma nasıl uyum sağlayacağını, nasıl oynadığını, antrenmanlarda nasıl olduğunu, nasıl bir insan olduğunu görmek her zaman heyecan vericidir, ama o hemen uyum sağladı," dedi Alexander-Arnold, Reds'in kanat oyuncusu için 50 milyon avroya yakın bir meblağ ödediği iki hafta sonra Diaz hakkında.

    Diaz'ın Premier League'e adaptasyonu, itiraf etmek gerekirse, biraz zaman aldı, ancak Alexander-Arnold ile arasındaki uyum anında sağlandı. Sağ bek, Merseyside'da birlikte geçirdikleri üç sezon boyunca ona sadece üç kez asist yaptı, ancak yaratıcı uyumları başından beri belliydi. Jürgen Klopp'un Liverpool'u taktiksel olarak gelişirken sıkça görülen bir manzara, Alexander-Arnold'un içeriye doğru kayarak sol kanada uzun bir pas atması ve Diaz'ın bu pası heyecanla koşarak almasıydı.

    Ve tabii ki, ikili sahada büyük başarılara imza attı. Birlikte geçirdikleri üç buçuk sezon boyunca iki Lig Kupası, bir FA Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu kazandılar.

    Almanya'da başarılı olmak

    Bundesliga dışında genellikle büyük transfer harcamalarından kaçınan Bayern'in Temmuz ayında Diaz için 70 milyon euro ödemesi, bazı kesimlerde şaşkınlık yarattı. Jamal Musiala'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle Bayern'in hücum hattında kısa vadede doldurulması gereken bir boşluk vardı, ancak yine de Ocak ayında 29 yaşına girecek bir oyuncuya yapılan bu yatırım oldukça büyük bir hamle olarak algılandı.

    Ancak Vincent Kompany'nin bir vizyonu vardı ve şu ana kadar her şey tıkırında gitti. Harry Kane, Avrupa'nın en etkili golcüsü olmaya devam ederken, sahada serbestçe dolaşma, geriye çekilme ve pas verme özgürlüğüne sahip. Kane bunu yaptığında, Diaz müthiş hızını kullanarak arkasına koşuyor. Ancak takımlar düşük blok kurduğunda, Diaz yine de boşluk bulmak, orta yapmak ve takım arkadaşlarını pozisyona sokmak için gerekli beceriye sahip. Bu, Kane'in Ağustos ayında bile vurguladığı bir şeydi.

    "Lucho, biliyorsun, sadece birkaç hafta oldu ama aramızda anında bir bağ kurduğumuzu hissediyorum," dedi Kane, Diaz'ın RB Leipzig maçında kendisine iki asist yaptıktan sonra. "Bugün bana birkaç asist yaptı [ve] golünü de çok iyi bitirdi."

    Diaz o günden bu yana hızını hiç kesmedi. Şu anda tüm turnuvalarda 40 gol katkısı var ve 90 dakikada ortalama 1,08 gol katkısı yapıyor. Her ikisi de kariyerinin en iyi rakamları ve Liverpool'daki son sezonunda elde ettiği rakamın neredeyse iki katı.

    Başlangıçtaki zorluklar

    Bu arada Alexander-Arnold ise forma girme konusunda zorluklar yaşadı. Madrid, bu bek oyuncusunun Kulüpler Dünya Kupası’nda oynayabilmesi ve Xabi Alonso’nun taleplerine bir an önce uyum sağlayabilmesi için sözleşmesini erken feshetmek üzere 10 milyon euro ödedi. Ancak ABD’de geçirdiği pek de parlak olmayan bir yaz döneminin ardından Alexander-Arnold, Eylül ayı başında hamstring sakatlığı geçirdi ve bu sakatlık nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kaldı.

    Aralık ayında geçirdiği bir başka kas sakatlığı nedeniyle iki ay daha sahalardan uzak kaldı. Bu süre zarfında Alonso görevden alınmış ve yerine bir başka eski Liverpool sağ bekçisi olan Alvaro Arbeloa getirilmişti.

    Alexander-Arnold, taktiksel düzenlemeler konusunda selefinden daha az müdahaleci bir yaklaşım sergileyen Arbeloa'nın yönetiminde geç de olsa ayaklarını yere basmaya başladı. Arbeloa genç oyunculara güveniyor ve çoğunlukla en iyi oyuncularının işleri kendileri çözmesine izin veriyor; tıpkı Alonso'nun kısa görev süresinden önce Carlo Ancelotti'nin yaptığı gibi.

    Alexander-Arnold için bu, dünyanın en iyileriyle birlikte nasıl oynayacağını anında öğrenmek anlamına geliyor, ancak bunu yapabilmesi için düzenli olarak maçlara çıkması gerekiyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon La Liga'da sadece 754 dakika oynadı ve son iki maçında iki asist dahil olmak üzere toplam dört asist yapmış olsa da, hâlâ yeni bir kulübe alışmaya çalışan bir oyuncuya çok benziyor.

    Elbette bu çok doğal. Alexander-Arnold, geçen yaza kadar tüm profesyonel kariyerini Merseyside'da geçirdi ve orada iyi yağlanmış bir makinenin önemli bir dişlisiydi. Burada ise daha az koruma var ve Madrid'in futbolu daha doğaçlama. Alexander-Arnold henüz böyle bir ortama tam olarak uyum sağlayamadı.


    Savunma sorunları devam ediyor

    Alexander-Arnold için bu güven, bazı zayıflıklarını kabul etmek anlamına geliyor. Savunma konusundaki sorunları uzun süredir gündemde – ve belki de biraz abartılıyor. Alexander-Arnold görünüşte kötü bir savunmacı değil, ancak hem profesyonel hem de amatör yorumcular tarafından sürekli ele alınan oldukça bariz hataları var.

    Bazen Alexander-Arnold, hala tam olarak ne olduğu gibi görünüyor: bir orta saha oyuncusundan dönüştürülmüş, bir bek olmanın gerektirdiği savunma yoğunluğu konusunda klasik bir eğitim almamış bir oyuncu. Belki de sadece hücumda çok etkili olduğu için, diğer uçtaki sorunları bu kadar yakından inceleniyor.

    Ancak bu, onun hatalarının mazur görüleceği anlamına gelmez. Liverpool'da oynadığı dönemde, rakipler düzenli olarak Kırmızıların sağ kanadını istismar ederdi. Liverpool buna göre ayarlamalar yaptı; hem Klopp hem de Arne Slot yönetiminde, İngiliz oyuncunun arkasında her zaman onu desteklemek için bir orta saha oyuncusu bulunurdu. Elbette Alexander-Arnold savunma açısından bir zayıflıktı, ancak Liverpool, aslında onun markajına aldığı oyuncuyu çift adamla markaj altına alıyordu.

    Madrid ona aynı lüksü tanımıyordu ve bu durum birçok kez ortaya çıktı. Alexander-Arnold, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'den Jeremy Doku tarafından zor anlar yaşadı ve La Liga'da Celta Vigo karşısında birkaç feci hata yaptı. Cumartesi günü ise Mallorca karşısında son dakikalarda bir oyuncuyu takip edememesi, Los Blancos'un şampiyonluk umutlarına önemli bir darbe vuran utanç verici bir mağlubiyete yol açtı.

    İspanyol basını da buna göre acımasız davrandı; Marca, Celta'ya karşı alınan son mağlubiyette Alexander-Arnold'un savunmasını oldukça sert bir şekilde eleştirdi: "Liverpool'u düzenli olarak izleyen herkes, Trent'in tam olarak bir savunma canavarı olmadığını bilir; onun gücü, ileriye çıkıp mükemmel paslarıyla topu dağıtmakta yatıyor. Ama savunma mı? Unutun gitsin, Celta'nın ilk golüyle bir kez daha kanıtlandığı gibi. Tek soru, bunu bilmiyor mu yoksa sadece yapmak istemiyor mu? Dolayısıyla, Real Madrid taraftarıysanız, bu İngiliz bek oyuncusunun savunma performansını beğenmiyorsanız ona kızmayın. Kızacaksanız, onu transfer eden kişiye kızın."

    Dünya Kupası'nın kaderi bu maçta belli olacak

    Bu son hatalar, Alexander-Arnold'un Dünya Kupası katılımı açısından daha kötü bir zamanda gelemezdi. Tuchel, Mart ayında İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynadığı hazırlık maçlarında onu kadroya almadı; bu karar, taraftarlar ve medya arasında görüş ayrılıklarına yol açtı. Tuchel, Alexander-Arnold'un kadrosunda otomatik olarak yer alması gerektiği yönündeki öneriyi reddetti ve sağ bek oyuncuyu kadro dışında bırakmanın "zor" bir karar olduğunu kabul etti, ancak bunu "sportif" nedenlerle yaptığını vurguladı. Açıkça söylemek gerekirse, Tuchel eski Liverpool oyuncusunu takımı için ideal bir seçim olarak görmüyor.

    Bu karara kızanların çoğu, Madrid'i her hafta izlemiyor. İzleselerdi, Alexander-Arnold'un formunun pek iyi olmadığını görebilirlerdi. Belki de Alexander-Arnold'un tarafındakiler de Tuchel'in sistemine bakıp, daha iyi savunma özelliklerine sahip bir bek oyuncusunun, Alman teknik adamın futbol vizyonuna çok daha uygun olduğunu kabul edebilirler.

    Bu nedenle, Alexander-Arnold'un bu yaz kadroya geri dönmeye layık olduğunu kanıtlaması için zaman daralıyor. Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir eleme maçında dünyanın en formda kanat oyuncularından birine karşı iyi bir performans sergilemesi, onun lehine büyük bir adım olacaktır. Ancak, zayıf kalırsa, Tuche'nin planlarında yer alan diğer oyuncuların sakatlık yaşamaması durumunda, kadroya geri dönme umudu tamamen sona erebilir.

    Dostlardan düşmanlara

    Futbolun en üst düzey rekabetinin en kritik aşamasında, birebir mücadeleler her şey demektir. Bayern, şüphesiz Madrid’in sağ kanadını, kesinlikle açığa çıkarabilecekleri bir alan olarak belirlemiştir. Ve elbette buradaki büyük ironi, Diaz’da Alexander-Arnold’a karşı oynamak için belki de en donanımlı oyuncuya sahip olmalarıdır. Antrenmanlarda birbirlerine kaç kez karşılaştıklarını ancak tahmin edebiliriz; Alexander-Arnold'un etrafında nasıl koşup kaçacağını bilen biri varsa, o da 90 dakika boyunca onu marke edecek olan adamdır.

    "Diğer maçların daha az önemli olduğunu söylemek istemem, ancak bir maç etrafında bu kadar büyük bir heyecan varken ve bu kadar çok gözün üzerinde olduğunda, performans göstermen gerektiğini bilirsin. Böyle bir kulüpte oynadığında, kazanman beklenir," dedi Alexander-Arnold, Madrid'in Man City'yi elediği son 16 turu maçının ardından. Takım başarıları her zaman ön planda olmalı olsa da, bu hafta kendisi için ne kadar çok şeyin söz konusu olduğunun da gayet farkında.