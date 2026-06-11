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Trent Alexander-Arnold Premier Lig'e geri mi dönüyor? Real Madrid'in eski Liverpool sağ bekine duyduğu pişmanlıkların ortasında 'şaşkınlık yaratan' transfer iddiası
Alexander-Arnold'un İspanya'daki ilk sezonunda yaşadığı form ve kondisyon sorunları
2025'te Santiago Bernabéu'ya transfer olması, Alexander-Arnold'un oyununu bir üst seviyeye taşımasına yardımcı olacaktı. İki kez Premier Lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi ile ulusal kupa zaferlerini de kalesine yazdıran Merseyside doğumlu oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından profesyonel kariyerinde alıştığı rahatlık alanından çıktı.
Form ve kondisyon sorunları, 27 yaşındaki bek için Madrid'de hayatı zorlaştırırken, Blancos'un ikonik oyuncusu Dani Carvajal ile de kadroya girmek için kıyasıya bir rekabet içine girdi. İspanya'nın başkentindeki zorlu taraftar kitlesi, 2025-26 sezonunda La Liga'da sadece 21 maça çıkan bu oyuncuyu henüz benimsemedi.
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Alexander-Arnold, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girememekten dolayı pişmanlık duyacak mı?
Alexander-Arnold Liverpool'u özlüyor gibi görünse de, takım da onu özlüyordu. Jeremie Frimpong, Bayer Leverkusen'den yüksek bedelle transfer edildikten sonra sağ bek pozisyonunda ikna edici bir performans sergileyemedi; takımın genel sorunları ise ligi beşinci sırada bitirmesine ve Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden alınmasına yol açtı.
Bu zorlukları uzaktan izleyen ve İngiltere'nin Kuzey Amerika'daki büyük turnuvada kadroya almadığı Alexander-Arnold, bir hata yaptığını hissedecek mi? Bu soru eski Liverpool ve Three Lions yıldızı Murphy'ye yöneltildiğinde, NetBet'in izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence oyuncular her zaman böyle hissederler. Ben ayrıldığımda, 'ne yaptım ben?' diye düşündüğünüz anlar olur. Tabii ki bu normal, doğal bir şey.
“Henüz panik yapacağını sanmıyorum çünkü sadece bir sezon geçti. Eminim yeteneğine hala büyük bir inancı vardır. Ama evet, muhtemelen böyle anlar yaşamıştır. Tabii ki, futbolda yeni bir maceraya atıldığınızda, özellikle de işler mükemmel gitmediğinde, ‘oh’ diye düşündüğünüz anlar olur. Her şey yolunda gidiyorsa, bu anlar azalır. Ama eminim bu konuda uykusuz geceler geçirmiştir.
“Ama bunun üzerinde durmamalısın, üzerinde durursan yaptığın işteki performansını olumsuz etkiler. Bence sezonundan hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ama zamanı var ve kontratı var, bu yüzden kendini toparlayıp yaz aylarını kullanarak tamamen forma girip gelecek sezonun başlangıcına hazır olacağını düşünüyorum.”
Alexander-Arnold, Premier Lig'e geri dönebilir mi – belki de Liverpool'da?
Alexander-Arnold’un Premier Lig’de tekrar sahneye çıkıp çıkmayacağı ve Liverpool’a geri dönme şansı olup olmadığı sorulduğunda Murphy şunları ekledi: “Onu Anfield’da tekrar görmek beni birkaç nedenden dolayı hayrete düşürür. Bunlardan biri taraftarlar. Onun bıraktığı durumu göz önüne alırsak, taraftarların bundan pek memnun olacağını sanmıyorum. Ayrıca, kazandığı parayı düşünürsek, şu anda Premier Lig'de ona bu kadar para ödeyecek bir kulüp olduğunu sanmıyorum. Harika bir oyuncu olmasına rağmen, Madrid'de muazzam bir para kazanıyor - tabii ki bedelsiz transfer olacak.
“Bence bir süre orada kalacak. Bence bir sezon daha oynayacak, nasıl gideceğini görecek ve sonra durumunu değerlendirecek. Henüz geri döneceğini sanmıyorum. Tabii ki bir noktada dönebilir, çünkü yaşlı değil. Premier Lig'in onu transfer edecek kadar parası var, ama şu anda bunun olacağını sanmıyorum.”
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Real Madrid, Dumfries'i transfer etmeye ve Mourinho'yu teknik direktör olarak atamaya hazırlanıyor
Alexander-Arnold, Real Madrid'e katıldığında altı yıllık bir sözleşme imzaladı; bu da 2031 yazına kadar kulüple bağlı olduğu anlamına geliyor. Söz konusu anlaşmanın yerine getirilip getirilmeyeceği ise henüz belli değil.
Carvajal, Bernabeu'dan ayrıldı ve buradaki bir engel ortadan kalktı, ancak Blancos, Serie A devi Inter'den ayrılmaya hazırlanan Hollanda milli takım oyuncusu Denzel Dumfries ile bir anlaşma yaptı. Jose Mourinho ise Madrid'in teknik direktörü olarak ikinci dönemine başlamaya hazırlanıyor. Alexander-Arnold, "Galacticos"un evinde kendini kanıtlamak için çok daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak.