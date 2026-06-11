Trent Alexander-Arnold Premier Lig'e geri mi dönüyor? Real Madrid'in eski Liverpool sağ bekine duyduğu pişmanlıkların ortasında 'şaşkınlık yaratan' transfer iddiası

Alexander-Arnold Liverpool'u özlüyor gibi görünse de, takım da onu özlüyordu. Jeremie Frimpong, Bayer Leverkusen'den yüksek bedelle transfer edildikten sonra sağ bek pozisyonunda ikna edici bir performans sergileyemedi; takımın genel sorunları ise ligi beşinci sırada bitirmesine ve Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden alınmasına yol açtı.

Bu zorlukları uzaktan izleyen ve İngiltere'nin Kuzey Amerika'daki büyük turnuvada kadroya almadığı Alexander-Arnold, bir hata yaptığını hissedecek mi? Bu soru eski Liverpool ve Three Lions yıldızı Murphy'ye yöneltildiğinde, NetBet'in izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence oyuncular her zaman böyle hissederler. Ben ayrıldığımda, 'ne yaptım ben?' diye düşündüğünüz anlar olur. Tabii ki bu normal, doğal bir şey.

“Henüz panik yapacağını sanmıyorum çünkü sadece bir sezon geçti. Eminim yeteneğine hala büyük bir inancı vardır. Ama evet, muhtemelen böyle anlar yaşamıştır. Tabii ki, futbolda yeni bir maceraya atıldığınızda, özellikle de işler mükemmel gitmediğinde, ‘oh’ diye düşündüğünüz anlar olur. Her şey yolunda gidiyorsa, bu anlar azalır. Ama eminim bu konuda uykusuz geceler geçirmiştir.

“Ama bunun üzerinde durmamalısın, üzerinde durursan yaptığın işteki performansını olumsuz etkiler. Bence sezonundan hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ama zamanı var ve kontratı var, bu yüzden kendini toparlayıp yaz aylarını kullanarak tamamen forma girip gelecek sezonun başlangıcına hazır olacağını düşünüyorum.”