Cuma günü Tuchel, 55 kişilik geçici kadroyu yarıdan fazla azaltacak ve son açıklamasına doğru zaman daralırken, hâlâ belirsizlikle örtülü pek çok önemli karar var.
Elbette bu aşamada, teknik direktör 15 aylık görev süresi boyunca seçeneklerini değerlendirdikten sonra kararını vermiş olacak ve birçok oyuncu kadroda yer almayacağını öğrenirken, uluslararası düzeyde hiçbir oyuncunun büyük bir turnuva öncesinde almak istemeyeceği telefon görüşmelerini yapma sürecine başlamış olacak.
Hemen hemen her pozisyonda sınırda kalan isimler olacak ve ne olursa olsun, teknik direktörün taraftarlar ve medya arasında şiddetli tartışmalara yol açacağı kesin. Aşağıda, Tuchel 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıklamaya hazırlanırken, GOAL en önemli kadro kararlarını ele alıyor....