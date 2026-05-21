Goal.com
CanlıBiletler
England GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Trent Alexander-Arnold, Phil Foden ve Thomas Tuchel’in İngiltere Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce alması gereken en önemli yedi kadro kararı

Analysis
İngiltere
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
M. Gibbs-White
T. Alexander-Arnold
FEATURES

Thomas Tuchel için nihayet karar zamanı geldi; Tuchel, 2026 Dünya Kupası için İngiltere’nin nihai kadrosunu açıklayacak. Tuchel, Mart 2025’te göreve başladığında kendisine verilen görev oldukça basitti: Üç Aslanlar’ın 60 uzun yılın ardından ilk kez kupayı kaldırmasını sağlamak. Şimdi, turnuva yaklaşırken Alman teknik direktör, Kuzey Amerika'da bu işi başarabileceğine inandığı 26 oyuncuyu seçmek zorunda.

Cuma günü Tuchel, 55 kişilik geçici kadroyu yarıdan fazla azaltacak ve son açıklamasına doğru zaman daralırken, hâlâ belirsizlikle örtülü pek çok önemli karar var.

Elbette bu aşamada, teknik direktör 15 aylık görev süresi boyunca seçeneklerini değerlendirdikten sonra kararını vermiş olacak ve birçok oyuncu kadroda yer almayacağını öğrenirken, uluslararası düzeyde hiçbir oyuncunun büyük bir turnuva öncesinde almak istemeyeceği telefon görüşmelerini yapma sürecine başlamış olacak.

Hemen hemen her pozisyonda sınırda kalan isimler olacak ve ne olursa olsun, teknik direktörün taraftarlar ve medya arasında şiddetli tartışmalara yol açacağı kesin. Aşağıda, Tuchel 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıklamaya hazırlanırken, GOAL en önemli kadro kararlarını ele alıyor....

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Palmer mı, Foden mi, yoksa ikisi de değil mi?!

    Cuma günü 26 kişilik kadro açıklandığında, tüm gözler 10 numara pozisyonu için rekabet edecek oyuncuların kimler olacağına çevrilecek. Jude Bellingham, Morgan Rogers ve Eberechi Eze gibi isimlerin kadroda yer alacağı kesin gibi görünüyor, peki ya Cole Palmer ve Phil Foden?

    Chelsea ve Man City'nin yıldızları bu sezon formda değiller; ilki sağlık sorunlarıyla boğuşurken, ikincisi formunu bulmaya çalışıyor. Her ikisi de Mart ayındaki kamp kadrosunda yer alsa da, Dünya Kupası kadrosunda yer kazanmak için daha çok çalışmaları gerektiği belirtilmişti.

    Ancak ikisi de pek etkileyici değildi ve o zamandan bu yana da ortalığı kasıp kavurmadılar. Palmer, ikisi arasında doğrudan bir seçim yapılacak olursa avantajlı olduğunu hissedecektir. Son maçta Tottenham karşısında da gösterdiği gibi, kendine güvenini yitirmiş görünen Foden'dan daha sık olağanüstü yeteneğinin parıltılarını sergiledi. Hatta ikisinin de kadroya girememesi gibi uzak bir ihtimal bile var.

    • Reklam
  • Morgan Gibbs-White EnglandGetty

    Gibbs-White ikilemi

    Palmer ve Foden'ın yaşadığı zorluklar, Morgan Gibbs-White'a kapı açabilir. Gibbs-White, yıl başından bu yana Premier Lig'de 11 gol atarak 2026 yılında ülkesinin en formda oyuncularından biri haline geldi; bu, sezonun büyük bir bölümünde küme düşme mücadelesi veren bir takımda orta saha oyuncusu için dikkate değer bir performans.

    Bununla birlikte, 26 yaşındaki oyuncu Tuchel yönetiminde hiçbir zaman ilk tercih olmamıştı ve Mart ayında kadroya alınmamıştı. Geçen yaz, Alman teknik direktör ve ekibinin Gibbs-White'ın mizacından, topu tutma yeteneğinden ve Kuzey Amerika'da takımı bekleyen kavurucu sıcağa uygunluğundan tam olarak ikna olmadıkları bildirilmişti.

    Ancak, menajer form ve liyakate göre oyuncu seçmeye karar verirse, son haftalarda ve aylarda gösterdiği performans tüm bunları anlamsız hale getirebilir.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Kane'in yedeği

    Kaptan Harry Kane, tam bir felaket yaşanmadığı sürece Dünya Kupası'nda forvet hattında kesin bir ilk 11 oyuncusu olacak; ancak yedeklerinden biri olmak için rekabet, bir grup forvetin uçaktaki sınırlı koltuklar için yarışması nedeniyle son derece açık görünüyor. Tuchel'in turnuvaya üç santrfor götürmeyi düşündüğü bildiriliyor.

    Euro 2024'te yedek olarak etkili bir performans sergileyen Ollie Watkins, Mart ayında kadro dışı kalması da dahil olmak üzere zorlu bir sezonun tam da doğru zamanda formunu yakaladı. Aston Villa'nın golcüsü, son 14 maçında 11 gol attı.

    Suudi Arabistan'da Ivan Toney, 40 gol barajını aşacak kadar inanılmaz bir gol hızıyla gol yağmuruna tuttu, ancak neredeyse bir yıldır milli takımda forma giymedi. Bu durum, 30 yaşındaki oyuncunun penaltı noktasındaki yeteneğine rağmen, Tuchel'in nispeten daha zayıf liglerde oynayanlara pek önem vermeyeceğini gösteriyor.

    Premier League'e dönersek, 15 gol atan Dominic Calvert-Lewin son kamp kadrosuna çağrılmıştı, bu yüzden şansı var. Dominic Solanke de öyle, ancak bu Tottenham oyuncusu bir sakatlıkla boğuşuyor. Ayrıca, 2025-26 sezonunda Brighton formasıyla 14 gol atan Danny Welbeck'in kadroya alınması için çağrılar var, ancak bu aşamada şansının zayıf olduğunu düşünmek zorundasınız.

  • Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL

    Genç yetenekler

    Tuchel’in kadrosuna alacağı 26 oyuncu arasında genç bir sürpriz isme yer olacak mı? Alman teknik adamın kadro seçimlerinde şimdiye kadar sergilediği oldukça pragmatik yaklaşım, bunun pek olası olmadığını gösteriyor; ancak özellikle iki genç yetenek, onun dikkatini çekmiş olmalı.

    Max Dowman, Everton'a karşı attığı coşkulu ve tarihi gol de dahil olmak üzere, Arsenal formasıyla çıktığı çeşitli maçlarda hayranlık uyandırdı. Premier League'in en genç şampiyonu, sınırsız bir potansiyele sahip gibi görünüyor, ancak İngiltere milli takımında sadece U19 seviyesine kadar oynamış ve bariz yeteneğine rağmen, anlaşılır bir şekilde Arsenal'de ilk takımda sınırlı sürelerde forma giymiş.

    Ancak Tuchel'in, göz kamaştırıcı bireysel performansları sayesinde Liverpool'un sol kanadında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmaya başlayan Rio Ngumoha'yı ciddi olarak değerlendirmiş olması daha az şaşırtıcı olurdu. Uluslararası alanda Dowman ile aynı yaş grubunda oynamış olsa da, Ngumoha Reds formasıyla bolca süre alıyor ve İngiltere için bir sorun teşkil eden bu pozisyonda etkili bir alternatif sunabilir; tabii ki bu kanatta Anthony Gordon ve Marcus Rashford da mevcut.

    Dowman'ın Arsenal'deki takım arkadaşı Myles Lewis-Skelly, 19 yaşındaki oyuncunun çok daha fazla deneyime sahip olması nedeniyle belki de farklı bir "wonderkid" kategorisinde yer alıyor. Sol bek ve orta saha oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımında son derece önemli olan son haftalarda gösterdiği etkileyici performansın ardından tekrar milli takıma çağrılmayı umut ediyor.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent için bir nefes alma fırsatı mı?

    Dikkatler ayrıca Trent Alexander-Arnold'a ve zor günler geçiren Real Madrid'in sağ bek oyuncusunun kadroya arka kapıdan girip girmeyeceğine de yönelecek. Tuchel'in 35 kişilik dev bir kadro oluşturmasına rağmen Mart ayında bir kez daha gözden kaçan eski Liverpool yıldızı, Dünya Kupası için hazırlanan 55 kişilik geniş kadroya dahil edildi.

    Trent'in kadroya girme umutları, Arsenal'den Ben White'ın zamansız sakatlığıyla arttı. White'ın turnuvaya yetişme şansı en iyi ihtimalle zayıf görünüyor. Tekrar forma giren Reece James muhtemelen ilk tercih olacak, ancak Tino Livramento'nun form sorunu onun arkasında bir boşluk açabilir; Newcastle'ın savunma oyuncusu, uyluk problemi nedeniyle nisan ortasından beri sahalardan uzak.

    Jarell Quansah ve Djed Spence de adaylar arasında yer alabilir, ancak Spence'in Tottenham'da Roberto De Zerbi tarafından süre alması sınırlı.

    Taktiksel çeşitlilik açısından Tuchel, Three Lions'ın top hakimiyetine sahip olacağı ve dolayısıyla düşük blokları aşmanın yollarını ararken daha az savunma yapmak zorunda kalacağı maçlarda, Trent'i potansiyel bir silah olarak görecektir.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    Deneyimli savunma oyuncuları

    Diğer pozisyonlarda ise savunma, gençlik ve tecrübenin birleşiminden oluşacak gibi görünüyor; ancak asıl soru, bu tecrübenin ne kadar olacağı. Ezri Konsa ve Marc Guehi kadroda yerlerini garantilemiş durumda ve muhtemelen ilk on birde stoper ikilisini oluşturacaklar; Harry Maguire ise Manchester United’daki yeniden yükselişiyle kadroya geri dönmeyi başardı.

    Ancak, bu sezon Man City formasıyla Premier League'de sadece dört kez ilk 11'de yer alan John Stones'un durumu soru işareti yaratıyor. Tuchel daha önce 31 yaşındaki oyuncunun liderlik grubunun bir parçası olduğunu iddia etmişti, ancak Etihad'da geçirdiği bir başka sakatlıklarla dolu sezonun ardından yeri kesinlikle tehlike altında.

    İngiltere teknik direktörü, Newcastle'dan 34 yaşındaki Dan Burn'ü çok yönlü bir sol ayaklı seçenek olarak değerlendiriyor gibi görünüyor. Kalan stoper pozisyonları için ise Quansah ile, ön çapraz bağ sakatlığından döndükten sonra Chelsea'de çok formda görünen Levi Colwill arasında bir rekabet yaşanabilir.

    Sol bek pozisyonunda, Luke Shaw, Man Utd'de zamanında formuna kavuşmasının ardından geçici kadroya dahil edildi. O, savunmanın o tarafındaki bir yer için Newcastle'dan Burn ve Lewis Hall ile Lewis-Skelly ile rekabet edecek, Nico O'Reilly'nin kadroda yer alması ise kesin gibi görünüyor.

  • Alex Scott England 2025Getty

    Scott - Henderson

    Orta saha kadro seçimi mücadelesinde ilginç bir alt hikâye var; Tuchel, liderlik ve tecrübe ile gençliğin coşkusu ve – dürüst olmak gerekirse – liyakati arasında bir denge kurmak zorunda kalıyor.

    Alman teknik adam, Brentford'da güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra biraz düşüşe geçen 35 yaşındaki Jordan Henderson'ı kadroya almaya devam ederken, Bournemouth'tan Alex Scott, Kasım ayında kadroya çağrılmış ancak sahaya çıkamamış olmasına rağmen, Cherries'in Avrupa kupalarına katılma yolunda gösterdiği istikrarlı ve olağanüstü performansa rağmen Mart ayında garip bir şekilde göz ardı edildi.

    Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo ve Bellingham orta saha pozisyonları için kesin adaylar, Adam Wharton da muhtemelen kadroya çağrılmayı hak edecek kadar iyi bir performans sergiledi. Bu durumda fazla yer kalmıyor, bu yüzden teknik direktörün Henderson'ın soyunma odasındaki etkisinin ne kadar değerli olduğuna karar vermesi gerekecek, zira Scott, etkili ve ileri görüşlü bir box-to-box oyuncusu olarak Bellingham'ın ideal alternatifi olabilir.

Hazırlık Maçları
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Yeni Zelanda crest
Yeni Zelanda
NZL