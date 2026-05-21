Cuma günü 26 kişilik kadro açıklandığında, tüm gözler 10 numara pozisyonu için rekabet edecek oyuncuların kimler olacağına çevrilecek. Jude Bellingham, Morgan Rogers ve Eberechi Eze gibi isimlerin kadroda yer alacağı kesin gibi görünüyor, peki ya Cole Palmer ve Phil Foden?

Chelsea ve Man City'nin yıldızları bu sezon formda değiller; ilki sağlık sorunlarıyla boğuşurken, ikincisi formunu bulmaya çalışıyor. Her ikisi de Mart ayındaki kamp kadrosunda yer alsa da, Dünya Kupası kadrosunda yer kazanmak için daha çok çalışmaları gerektiği belirtilmişti.

Ancak ikisi de pek etkileyici değildi ve o zamandan bu yana da ortalığı kasıp kavurmadılar. Palmer, ikisi arasında doğrudan bir seçim yapılacak olursa avantajlı olduğunu hissedecektir. Son maçta Tottenham karşısında da gösterdiği gibi, kendine güvenini yitirmiş görünen Foden'dan daha sık olağanüstü yeteneğinin parıltılarını sergiledi. Hatta ikisinin de kadroya girememesi gibi uzak bir ihtimal bile var.