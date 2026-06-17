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Trent Alexander-Arnold neden yine İngiltere milli takımına çağrılmadı? Real Madrid’in savunma oyuncusu, Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmayınca, Liverpool efsanesi Jamie Carragher bu konudaki görüşünü paylaştı
Tuchel, işlevsel savunma seçeneklerini tercih ediyor
İngiltere, Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçı öncesinde Dünya Kupası kadrosunda son anda bir değişiklik yaptı ve sakatlanan Tino Livramento’nun yerine Trevoh Chalobah’ı kadroya dahil etti. Birçok taraftar, dikkat çeken isimlerden biri olan Alexander-Arnold’un doğal yedeği olacağını beklerken, Tuchel kadrosundaki boşluğu doldurmak için daha çok yönlü ve defans odaklı bir oyuncuyu tercih etti.
Sky Sports'a konuşan Carragher, Tuchel'in felsefesinde Alexander-Arnold'un sunduğu özel yeteneklere yer olmadığını öne sürdü. Carragher, "Thomas Tuchel'in Trent konusundaki tutumunu artık biliyoruz," dedi. "Kadrodaki bazı oyunculara baktığınızda, sanki tam anlamıyla bir sağ bek yerine, sağ bek pozisyonunda görev alabilecek stoperleri seçiyormuş gibi görünüyor."
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Olumlu yönlerden ziyade olumsuz yönlere odaklanmak
Liverpool’dan Madrid’e geçiş, Alexander-Arnold’un dünya çapında bir üst düzey yetenek olduğu gerçeğini teyit etse de, milli takım kariyeri hâlâ yerinde sayıyor. Carragher, mevcut İngiltere milli takım teknik direktörünün, bu defans oyuncusunu Anfield’da bir efsane ve Los Blancos için kilit bir transfer haline getiren hücum yeteneği yerine, savunma sağlamlığı ve taktiksel disiplini öncelikli tuttuğuna inanıyor.
"Trent Alexander-Arnold'un sahip olduğu özel nitelikleri biliyoruz – Real Madrid'in onu kadrosuna katmasının nedeni budur, Liverpool taraftarlarının onu kaybetmekten bu kadar üzülmesinin nedeni de budur... ancak Trent'in sahip olduğu nitelikler – ve belki de eksiklikleri de, bunu da eklemeliyiz – Thomas Tuchel'in onu kadroya almamasının nedenidir," diye açıkladı Carragher. "Belki de (Tuchel) Trent'in olumlu yönlerinden çok olumsuz yönlerine odaklanmıştır."
Bireysel üstünlükten ziyade uyum
Tuchel’in, bireysel yıldız gücünden ziyade takım uyumuna dayalı bir kadro kurduğu yönündeki algı giderek güçleniyor. Alexander-Arnold’un kadroya alınmaması, eski Chelsea teknik direktörü tarafından taktiksel bir mesaj olarak değerlendiriliyor; Tuchel, kanat beklerinin son üçte bir sahada yaratıcı merkezler olmaktan ziyade daha geleneksel savunmacılar gibi hareket ettiği bir sistemi tercih ediyor gibi görünüyor.
Carragher şunları ekledi: "Takımını kurmak istediği şekle bakılırsa, belki de Trent'in güçlü yanları, Tuchel'in takımında Jürgen Klopp'un takımında ya da Real Madrid'de olduğu kadar ön plana çıkmayabilir. Trent'i kadroya almamasına çok da şaşırdığımı söyleyemem. Birkaç hafta önce bu programda, Tuchel'in kalite ve yetenekten ziyade takım uyumu, birliktelik ve ruhu ön planda tuttuğunu söylemiştim; bence bu da bunu kanıtlayan bir başka karar."
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Maguire de dışarıda bırakıldı
Alexander-Arnold, kadroda yer alamayan tek tanınmış isim değildi; Manchester United’ın tecrübeli oyuncusu Harry Maguire de kadroya giremedi. Maguire’ın Gareth Southgate yönetimindeki turnuva deneyimine rağmen, Tuchel savunmada bir boşluk oluştuğunda Chalobah’ı tercih etti ve bu da milli takımın savunma hattında yeni bir başlangıcın sinyalini verdi.
"Bir sağ bek kadrodan çıktı, bu yüzden Tuchel'in tam anlamıyla bir stoper seçeceğini sanmıyorum. Harry Maguire ise tam da öyle bir oyuncu," dedi Carragher. "Chalobah'ın bir sağ bek olduğunu söylemiyorum, ama acil bir durum olsa, Maguire gibi tipik bir stoperden daha iyi bir iş çıkarabilir mi? Muhtemelen evet derim. Son birkaç gündür Maguire’ın yorumlarını gördükten sonra bu anlaşılabilir bir durum. Her oyuncu fark yaratabileceğini düşünür. Eminim FaceTime üzerinden Tuchel’e sunduğu argüman, diğer tüm oyuncularınkiyle aynıydı. Yine, bu durum beni pek şaşırtmadı."