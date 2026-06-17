Trent Alexander-Arnold neden yine İngiltere milli takımına çağrılmadı? Real Madrid’in savunma oyuncusu, Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmayınca, Liverpool efsanesi Jamie Carragher bu konudaki görüşünü paylaştı

İngiltere, Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçı öncesinde Dünya Kupası kadrosunda son anda bir değişiklik yaptı ve sakatlanan Tino Livramento’nun yerine Trevoh Chalobah’ı kadroya dahil etti. Birçok taraftar, dikkat çeken isimlerden biri olan Alexander-Arnold’un doğal yedeği olacağını beklerken, Tuchel kadrosundaki boşluğu doldurmak için daha çok yönlü ve defans odaklı bir oyuncuyu tercih etti.

Sky Sports'a konuşan Carragher, Tuchel'in felsefesinde Alexander-Arnold'un sunduğu özel yeteneklere yer olmadığını öne sürdü. Carragher, "Thomas Tuchel'in Trent konusundaki tutumunu artık biliyoruz," dedi. "Kadrodaki bazı oyunculara baktığınızda, sanki tam anlamıyla bir sağ bek yerine, sağ bek pozisyonunda görev alabilecek stoperleri seçiyormuş gibi görünüyor."