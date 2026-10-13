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Trent Alexander-Arnold mı, Reece James mi? İngiltere'nin eski sağ beki tercihini yaptı, “yaş ortalaması 45” olan Hırvatistan'a karşı alınan galibiyete ise fazla anlam yüklemedi
İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.
Ülkesi adına 19 kez millî formayı giyen ve 2002'de FIFA'nın en önemli turnuvasında boy gösteren Mills, İngiltere'nin Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde kupa kazanmayı hedefleyen bir kimlik oluşturmaya çalışmasını uzaktan takip edenler arasında.
Üçüncü sırayı alarak 1966'dan bu yana en iyi derecesini elde etse de İngiltere'nin yaz aylarında Kuzey Amerika'da “çok büyük hatalar yaptığı” düşünülüyor. İlk golü attığı yarı final maçında Lionel Messi ve Arjantin'e yenilmesi, pek çok rahatsız edici sorunun sorulmasına yol açtı.
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Büyük galibiyetlere rağmen savunmadaki zaaflar endişe kaynağı olmaya devam ediyor
Bunların birçoğu Tuchel'e yönelikti. Eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü, rakibin işini bitirmeye çalışması gerekirken takımını savunmacılarla doldurmuştu. İngiltere ise son Uluslar Ligi macerasına başlarken daha hücumcu bir görüntü sergiledi.
Çekya ile oynadığı iki maçı da rahat kazanan İngiltere, Rijeka'da Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. Wembley'de dünya şampiyonu İspanya ile oynadığı heyecan verici maçta ise yenildi. Bu karşılaşmada savunmadaki başka zaafları da ortaya çıktı.
Mills, İngiltere'nin bazılarının öne sürdüğü kadar iyi olduğuna ikna olmuş değil. EURO 2028 Britanya'da düzenlenmeye hazırlanırken İngiltere hakkında şimdiden iddialı tahminler yapılıyor.
En iyi sağ bek seçeneği ve İngiltere'nin gelişmesi gereken alanlar
Manchester City ve Leeds United'ın eski savunmacısı, en iyi online casinolar rehberi Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e konuştu. İngiltere'nin sağ bek mevkisini ve takım olarak son dönemdeki performansını değerlendirmesi istendiğinde şunları söyledi: “Bence Reece James her yönüyle daha iyi bir oyuncu.”
“Avrupa Şampiyonası'na iki yıl, 18 ay var. Trent yeniden kadroya dahil oldu. Olağanüstü yetenekli olduğunu biliyoruz. Ama en üst düzeyde, yarı finallere, çeyrek finallere geldiğinizde belirleyici olan nasıl savunma yaptığınızdır. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Savunmacıysanız bire bir savunma yapabilmelisiniz.”
“Dört hücumcuya karşı savunmada altı kişiyle kalırsanız maçı kaybedersiniz. Bunu Dünya Kupası'nda gördük. Sahaya istediğiniz kadar savunmacı sürebilirsiniz, işe yaramaz. Bire bir savunma yapabilecek kadar iyi olmalısınız.”
“Oynadığımız takımlara gelince, tamam, çok gol attığımızı biliyorum ama dürüst olalım, ortalama yaşı 45 miydi neydi, öyle bir Hırvatistan takımını yendik. O oyunculardan bazıları o kadar uzun zamandır oynuyor ki benden yaşlı görünüyor!”
“Çek Cumhuriyeti'ni her zaman yenmemiz gerekir. O maçlar arasında kazanmamamız gerektiğini düşüneceğiniz tek bir maç yok. İnsanlar, ‘Evet, İspanya maçı harikaydı’ diyor. Evet ama kaleyi bulan ilk şutumuzu çekmeden önce 3-0 geriye düşebilirdik. Devre arasına 2-1'le girmemiz biraz şanslıcaydı. Tamam, penaltı kaçtı ama ardından onlar oyuna hükmetti. Oyunun genel dengesine bakarsanız, o maçın 6-2 biteceğini söyleseniz pek itiraz eden olmazdı. Kaliteli takımlara karşı bu kadar çok gol pozisyonu veremezsiniz.”
“Elbette sonuçlar harikaydı. Ama elemelerde sonuçlar hemen hemen her zaman böyledir. En son ne zaman katılma hakkı kazanamadık? Steve McClaren döneminde, 2008'de mi? Ne olursa olsun, neredeyse her zaman katılma hakkı kazanıyoruz. Önemli olan turnuvalarda ne olduğu.”
“Bence son turnuvada taktikler ve alınan kararlar yanlıştı. O son turnuvada çok büyük hatalar yaptık. Thomas Tuchel bu yüzden göreve getirildi. Bana kalırsa Avrupa Şampiyonası'na kadar her maçı 6-0 kazanabilirsiniz ama finali kazanamazsanız bunun ne anlamı var?”
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İngiltere'nin maçları: Uluslar Ligi çeyrek finaline doğru
İngiltere, son üç maçında kalesinde gol görmeden 12 gol attı. Takımın kilit ismi kaptan Harry Kane, rekorları altüst eden milli takım gol sayısını 91'e çıkardı ve Ballon d'Or yarışındaki yerini koruyor.
İngiltere 12 Kasım'da Hırvatistan karşısında yeniden sahaya çıktığında Kane, 126. kez milli formayı giyerek bir kez daha tarihe geçmeyi hedefleyecek. Uluslar Ligi'nde çeyrek final bileti neredeyse garantilenmişken, Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda İspanya ile oynanacak maç Tuchel'in yetkinliği açısından bir başka büyük sınav olacak.
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