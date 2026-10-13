Manchester City ve Leeds United'ın eski savunmacısı, en iyi online casinolar rehberi Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e konuştu. İngiltere'nin sağ bek mevkisini ve takım olarak son dönemdeki performansını değerlendirmesi istendiğinde şunları söyledi: “Bence Reece James her yönüyle daha iyi bir oyuncu.”

“Avrupa Şampiyonası'na iki yıl, 18 ay var. Trent yeniden kadroya dahil oldu. Olağanüstü yetenekli olduğunu biliyoruz. Ama en üst düzeyde, yarı finallere, çeyrek finallere geldiğinizde belirleyici olan nasıl savunma yaptığınızdır. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Savunmacıysanız bire bir savunma yapabilmelisiniz.”

“Dört hücumcuya karşı savunmada altı kişiyle kalırsanız maçı kaybedersiniz. Bunu Dünya Kupası'nda gördük. Sahaya istediğiniz kadar savunmacı sürebilirsiniz, işe yaramaz. Bire bir savunma yapabilecek kadar iyi olmalısınız.”

“Oynadığımız takımlara gelince, tamam, çok gol attığımızı biliyorum ama dürüst olalım, ortalama yaşı 45 miydi neydi, öyle bir Hırvatistan takımını yendik. O oyunculardan bazıları o kadar uzun zamandır oynuyor ki benden yaşlı görünüyor!”

“Çek Cumhuriyeti'ni her zaman yenmemiz gerekir. O maçlar arasında kazanmamamız gerektiğini düşüneceğiniz tek bir maç yok. İnsanlar, ‘Evet, İspanya maçı harikaydı’ diyor. Evet ama kaleyi bulan ilk şutumuzu çekmeden önce 3-0 geriye düşebilirdik. Devre arasına 2-1'le girmemiz biraz şanslıcaydı. Tamam, penaltı kaçtı ama ardından onlar oyuna hükmetti. Oyunun genel dengesine bakarsanız, o maçın 6-2 biteceğini söyleseniz pek itiraz eden olmazdı. Kaliteli takımlara karşı bu kadar çok gol pozisyonu veremezsiniz.”

“Elbette sonuçlar harikaydı. Ama elemelerde sonuçlar hemen hemen her zaman böyledir. En son ne zaman katılma hakkı kazanamadık? Steve McClaren döneminde, 2008'de mi? Ne olursa olsun, neredeyse her zaman katılma hakkı kazanıyoruz. Önemli olan turnuvalarda ne olduğu.”

“Bence son turnuvada taktikler ve alınan kararlar yanlıştı. O son turnuvada çok büyük hatalar yaptık. Thomas Tuchel bu yüzden göreve getirildi. Bana kalırsa Avrupa Şampiyonası'na kadar her maçı 6-0 kazanabilirsiniz ama finali kazanamazsanız bunun ne anlamı var?”