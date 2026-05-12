Getty/GOAL
Çeviri:
Trent Alexander-Arnold kadroda yer aldı! Real Madrid'in savunma oyuncusu Dünya Kupası'na katılma şansını yakaladı; Danny Welbeck ve Alex Scott ise İngiltere'nin 55 kişilik ön kadrosuna dahil edildi
Trent’in turnuvadaki son şansı
BBC Sport’a göre, Real Madrid’in savunma oyuncusu Alexander-Arnold, son zamanlarda Alman teknik direktörün gözünden düşmüş gibi görünmesine rağmen, Tuchel’in ön kadrosuna dahil edilen en dikkat çekici isim oldu. Eski Liverpool yıldızı, Uruguay ve Japonya maçları kadrosunda yer almamış ve bu durum pek çok kişinin onun Dünya Kupası hayallerinin sona erdiğini düşünmesine neden olmuştu; ancak FIFA’nın 55 kişilik geniş kadro için belirlenen son başvuru tarihi Pazartesi günü dolduğunda, ona önemli bir şans daha tanındı.
Alexander-Arnold'u kadroya dahil etme kararı, Three Lions'ın sağ bek pozisyonunda yaşanan sakatlık krizi nedeniyle alındı. Tuchel daha önce Reece James, Tino Livramento ve Ben White'ı tercih ettiği oyuncular olarak belirtmiş ve hatta Bayer Leverkusen'den Jarrell Quansah'ın Madridli oyuncunun önünde olduğunu ima etmişti, ancak koşullar onu kararını yeniden gözden geçirmeye zorladı.
White'ın West Ham maçında dizinden sakatlanması ve Livramento'nun forma girebilmek için zamanla yarışması nedeniyle, eski Liverpool oyuncusu için kapı yeniden açıldı.
- Getty Images Sport
Welbeck ve Scott için beklenmedik geri çağırmalar
Geçici kadroda, Fabian Hurzeler yönetiminde verimli bir sezon geçiren deneyimli Brighton forveti Danny Welbeck de yer alıyor.
Welbeck, bu sezon Seagulls formasıyla 14 gol atarak düzenli bir golcü olduğunu kanıtladı, ancak tecrübeli oyuncu şu ana kadar Tuchel'in kadrolarına giremedi.
Listede ona eşlik eden isim ise hızlı yükselişini sürdüren Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott. Scott, Kasım ayında ilk kez İngiltere A Milli Takımı kadrosuna çağrılmıştı ancak Tuchel'in önceki kadrosunda yer almamıştı.
55 kişilik liste, menajerin kadroyu 26 kişilik nihai seyahat kadrosuna indirgemeye hazırlanırken, yüksek potansiyelli genç oyuncunun gündeminde kalmasını sağlıyor.
Luke Shaw’un uzun zamandır beklenen dönüşü
Listedeki en önemli isimlerden biri, Euro 2024 finalinden bu yana ilk kez milli takımda forma giymeye hazır olan Manchester United’dan Luke Shaw.
Shaw, çoğunlukla sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya yenildikten sonra İngiltere milli takımında forma giymemişti, ancak kulüpteki performansı nihayet Tuchel'in göz ardı edemeyeceği bir istikrar seviyesine ulaştı.
İngiltere milli takımında 34 kez forma giyen bu bek, United'da düzenli olarak oynuyor ve bu sezon kulübü için 36 maça çıktı. İngiltere'nin savunmanın sol kanadında tarihsel olarak doğal seçeneklerden yoksun olması nedeniyle, Shaw'un formuna kavuşması, 11 Haziran'daki turnuva açılış maçı öncesinde takımın taktiksel esnekliğine büyük bir katkı sağlıyor.
- Getty Images Sport
Son 26'ya giden yol
Tuchel, artık ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva için kadroyu 26 kişilik nihai kadroya indirgemek üzere çalışacak. Futbol Federasyonu (FA) tarafından geçici kadroya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak önümüzdeki haftalarda yıldız oyuncuların kendilerini kanıtlamaları yönündeki baskı giderek artıyor.
Yönetim kurulu, turnuva için İngiltere'nin nihai kadrosunu 22 Mayıs Cuma günü açıklamayı planlıyor.