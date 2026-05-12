BBC Sport’a göre, Real Madrid’in savunma oyuncusu Alexander-Arnold, son zamanlarda Alman teknik direktörün gözünden düşmüş gibi görünmesine rağmen, Tuchel’in ön kadrosuna dahil edilen en dikkat çekici isim oldu. Eski Liverpool yıldızı, Uruguay ve Japonya maçları kadrosunda yer almamış ve bu durum pek çok kişinin onun Dünya Kupası hayallerinin sona erdiğini düşünmesine neden olmuştu; ancak FIFA’nın 55 kişilik geniş kadro için belirlenen son başvuru tarihi Pazartesi günü dolduğunda, ona önemli bir şans daha tanındı.

Alexander-Arnold'u kadroya dahil etme kararı, Three Lions'ın sağ bek pozisyonunda yaşanan sakatlık krizi nedeniyle alındı. Tuchel daha önce Reece James, Tino Livramento ve Ben White'ı tercih ettiği oyuncular olarak belirtmiş ve hatta Bayer Leverkusen'den Jarrell Quansah'ın Madridli oyuncunun önünde olduğunu ima etmişti, ancak koşullar onu kararını yeniden gözden geçirmeye zorladı.

White'ın West Ham maçında dizinden sakatlanması ve Livramento'nun forma girebilmek için zamanla yarışması nedeniyle, eski Liverpool oyuncusu için kapı yeniden açıldı.