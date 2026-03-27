Trent Alexander-Arnold ile İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel arasındaki ilişkiler bozuldu mu?! Milli takım kadrosuna alınmaması üzerine Real Madrid yıldızının Instagram'da paylaştığı gizemli gönderinin ardından gerçek ortaya çıktı
Rift ile ilgili söylentiler yalanlandı
İngiltere milli takımının son kadrosuna alınmayan Alexander-Arnold, Instagram'da "Madrid, başka bir şey yok" başlıklı bir paylaşım yaptı ve bu durum, ikili arasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde söylentilere yol açtı. Ancak Sky Sports'tan Rob Dorsett, X'te oyuncu ile Tuchel arasında herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Dorsett, bu başlığın sadece ünlü bir Real Madrid şarkısına atıfta bulunduğunu ve kadroya alınmamasına bir tepki olarak yazılmadığını belirtti ve eski Liverpool oyuncusunun Dünya Kupası kadrosunda yer almaya kararlı olduğunu vurguladı.
Tuchel, Trent'in sosyal medya paylaşımlarına yanıt verdi
İngiltere’nin Uruguay ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde basına konuşan Tuchel, 27 yaşındaki oyuncunun son dönemde kadroda yer almaması üzerine ortaya çıkan ilişkilerinin bozulduğu yönündeki spekülasyonları yatıştırmaya çalıştı. Tuchel, savunma oyuncusunun sosyal medyada paylaştığı gönderinin yarattığı hayal kırıklığını “Eh, haklısın” diyerek kabul ederken, ikilinin doğrudan görüştüğünü doğruladı. İngiltere teknik direktörü, “Trent gibi bir oyuncuyu kadro dışında bırakmanın gürültü kopardığını biliyorum” dedi. “Bir telefon görüşmesi yaptık. Durumu açıklamaya çalıştım ama o bunu kabul etmek zorunda. Aldığımız çok zor bir karardı. Yeteneği konusunda hiç şüphe yok, ancak bu sportif bir tercihti. Belki bir dereceye kadar haksızlık olabilir, ama bu tür seçimler yapılmak zorunda."
Tuchel, Alexander-Arnold yerine White'ı tercih ediyor
Tuchel, son 35 kişilik kadrosunda, Reece James'in yokluğuna ve Kyle Walker ile Kieran Trippier'in milli takımdan emekli olmalarına rağmen, İngiltere'nin sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Tino Livramento, Djed Spence ve Ben White'ı tercih etti. Jarell Quansah'ın kadrodan çekilmesinden sonra bile Real Madrid'in yıldızı yerine White'ı kadroya çağırma kararını açıklayan Tuchel, "Seçimim Ben White'dan yana oldu çünkü onu burada Man City ile oynanan kupa finalinde izledim... Hemen eski haline dönmüştü. Bu, onunla şahsen tanışmam ve grupla nasıl etkileşim kurduğunu görmem için bir fırsattı." dedi.
Dünya Kupası hayali için kapı hala açık
Şu anki kadro dışı kalmasına rağmen Tuchel, Alexander-Arnold’un Dünya Kupası kadrosu için hâlâ aday olduğunu vurgulayarak, Real Madrid’in önemli maçlarında onu bizzat izlemeyi planladığını açıkladı. Teknik direktör, “Son izlenimlerimi edinmek için bazı maçları izleyeceğim… belki Şampiyonlar Ligi’nde,” diyerek sözlerini tamamladı ve diğer oyuncuların şu anda bir adım önde olmasına rağmen kapının hâlâ açık olduğunu belirtti. 34 kez milli forma giyen ve büyük turnuvalarda kenara itilme geçmişi olan savunma oyuncusu, milli takımdaki yerini geri kazanmak için tanıdık bir mücadeleyle karşı karşıya.