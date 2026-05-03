Trent Alexander-Arnold için umut ışığı mı?! Real Madrid, altı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Dani Carvajal'ı serbest bırakacak

Real Madrid efsanesi Dani Carvajal, kulübün bu yaz tecrübeli sağ bek oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlaması nedeniyle yürek burkan bir ayrılıkla karşı karşıya. Kötü geçen ve kupa kazanamayan bir sezonda sakatlıklarla boğuşan ve teknik kadroyla ilişkilerinin bozulduğu iddia edilen Carvajal'ın ayrılması, Trent Alexander-Arnold'un Los Blancos'ta sağ bek pozisyonunda tartışmasız ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmasının önünü açabilir.

  • Deneyimli savunma oyuncusunun sözleşmesinin uzatılması gündemden kalktı

    Marca'ya göre, Real Madrid'in Haziran ayından sonra Carvajal'a sözleşme uzatımı teklif etmeme kararı alması nedeniyle, oyuncunun kulüpten ayrılması kaçınılmaz görünüyor. Bu karar, La Liga'da 74 puanla ikinci sırada yer alan, Barcelona'nın 14 puan gerisinde kalan ve üst üste ikinci sezonunu büyük bir kupa kazanamadan geçirme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulübün kötü geçen sezonundan kaynaklanıyor. Carvajal, tüm turnuvalarda sadece 20 maça çıkarak büyük zorluklar yaşadı. Tekrarlayan diz ve kas sakatlıklarının etkisiyle 34 yaşındaki bek, kulüp yönetimini en üst seviyede kalabileceğine ikna edemedi.

    Sakatlık felaketleri Dünya Kupası hayallerini sona erdirdi

    Carvajal’ın yakın zamanda geçirdiği ayak kırığı, oyuncunun ligin kalan maçlarında forma giyme şansını ortadan kaldırdı ve yaklaşan Dünya Kupası’nda İspanya milli takımına seçilme umutlarını fiilen suya düşürdü. Öte yandan Alexander-Arnold da Real Madrid’deki ilk yılında hamstring sakatlığı ve kas yırtılmasıyla boğuşarak hayal kırıklığı dolu bir sezon geçirdi. Bununla birlikte, İngiliz oyuncu La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 26 maça çıkarak 1.500 dakikadan fazla süre aldı. Tıbbi ekip, Carvajal'ın iyileşmesinin iki ila üç hafta süreceğini tahmin etse de, altı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncunun, sözleşmesi sona ermeden genç takım arkadaşından yerini geri alması için zaman kalmadı.

  • İlişkilerde ve sahada geçirdiği sürede yaşanan bozulma

    Carvajal’ın sözleşmesinin son yılı, ligde sadece sekiz kez ilk on birde yer alması ve uzun süreli sakatlık dönemleriyle damgalanarak son derece kötü geçti. Kulüp içindeki gerginlikler, bu hayal kırıklığı yaratan sonuca daha da ağırlık kattı. Medya tarafından oyuncu ile teknik ekip arasında olduğu iddia edilen sürtüşme hakkında sorgulandığında, teknik direktör Alvaro Arbeloa açıkça şöyle dedi: "Bu, yerinde olmayan bir soruydu." Bu iç gerilim, felaketle sonuçlanan lig sezonunda formunu koruyamamasıyla birleşince, efsanevi savunma oyuncusu projenin tamamen dışında kaldı.

    Alexander-Arnold'un önünü açmak

    Bu ayrılış, sadık bir oyuncunun acı bir sonunu işaret etse de, yeni bir dönemin kesin başlangıcını da müjdeliyor. Carvajal’ın resmi olarak ayrılmasıyla Real Madrid’de taktiksel bir boşluk oluştu. Kulüp gelecek sezon yeniden yapılanma sürecine girerken, Alexander-Arnold artık Real’in tartışmasız ilk tercih edilen sağ bek olması gibi büyük bir sorumluluğu üstlenecek.

