Bu arada Real Madrid, merkez savunmasını güçlendirmeye yoğun bir şekilde odaklanmaya devam ediyor ve Ibrahima Konate bu konuda en öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Liverpool’un stoper oyuncusu sözleşmesini yenilememe kararı aldı; bu durum, Madrid’in Şubat ayından beri süren görüşmeleri hızlandırmasına neden oldu. İlginç bir şekilde, bu transfer sürecine Kylian Mbappé de destek oluyor. İki oyuncu şu anda Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fransa milli takımında birlikte bulunuyor ve forvet, vatandaşını İspanya'ya gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Konate, Mbappe'nin ısrarlı çabalarını kabul ederek, "Mbappe beni iki saatte bir arıyor..." diye espri yaptı. Önerilen transfer, başkanlık seçimlerinin ardından teknik direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Jose Mourinho'dan şimdiden yeşil ışık aldı.