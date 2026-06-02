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Trent Alexander-Arnold için kötü haber mi? Real Madrid’in transfer hedefinin kimliği ortaya çıktı – Beyazlar, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce sağ bek transferini tamamlamayı umuyor
Alexander-Arnold, Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor
Marca'ya göre Real Madrid, Alexander-Arnold'un inişli çıkışlı geçen ilk sezonunun ardından savunma seçeneklerini aktif olarak değerlendiriyor. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon sağ bek pozisyonunda kulüp efsanesi Dani Carvajal ile görev paylaşmıştı; ancak deneyimli İspanyol oyuncunun 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu. Alexander-Arnold 30 maça çıktı ve 1.794 dakikada 5 asist kaydetti, ancak tekrarlayan kas sakatlıklarıyla mücadele etti. Kulüpteki hayal kırıklığı yaratan sezonuna ek olarak, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel onu Dünya Kupası kadrosundan sansasyonel bir şekilde çıkardı ve yerine Tino Livramento'yu seçti. Sonuç olarak, Blancos güvenilir bir alternatif transfer etmenin gerekliliğini fark etti.
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Dumfries ideal rakip olarak öne çıkıyor
Bu zayıflığı gidermek ve Carvajal’ın büyük etkisini telafi etmek için Real Madrid, Dumfries’i hedefine koydu. Yaklaşan Dünya Kupası’nda ülkesini temsil edecek olan Hollanda milli takım oyuncusu, ilgi çekici bir seçenek sunuyor. Inter ile olan sözleşmesi 2028’e kadar sürse de, İtalyan kulübün düşük maliyetli bir transfer için görüşmeye hazır olduğu bildiriliyor. 30 yaşındaki oyuncu, 28 maçta 5 gol ve 2 asistle verimli bir sezon geçirdi. Dumfries, Serie A şampiyonu takımda toplamda 207 maça çıkmış, 27 gol atmış ve 28 asist yapmıştır. Madrid yönetimi, oyuncunun muazzam fiziksel özelliklerini ve engin tecrübesini, takımın mevcut savunma zaafiyetine karşı mükemmel bir çare olarak görüyor ve onun Alexander-Arnold'a hemen rakip olabileceğine inanıyor.
Mbappé, Konaté ile yeniden bir araya gelmek için bastırıyor
Bu arada Real Madrid, merkez savunmasını güçlendirmeye yoğun bir şekilde odaklanmaya devam ediyor ve Ibrahima Konate bu konuda en öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Liverpool’un stoper oyuncusu sözleşmesini yenilememe kararı aldı; bu durum, Madrid’in Şubat ayından beri süren görüşmeleri hızlandırmasına neden oldu. İlginç bir şekilde, bu transfer sürecine Kylian Mbappé de destek oluyor. İki oyuncu şu anda Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fransa milli takımında birlikte bulunuyor ve forvet, vatandaşını İspanya'ya gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Konate, Mbappe'nin ısrarlı çabalarını kabul ederek, "Mbappe beni iki saatte bir arıyor..." diye espri yaptı. Önerilen transfer, başkanlık seçimlerinin ardından teknik direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Jose Mourinho'dan şimdiden yeşil ışık aldı.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Real Madrid, ABD, Meksika ve Kanada'da Dünya Kupası başlamadan önce hem Dumfries hem de Konate'nin transferlerini resmi olarak sonuçlandırmak istiyor. Bu iki defans oyuncusunu erkenden kadroya katmak, İspanyol devinin transfer piyasasında yaşanabilecek olası aksaklıkları önlemesini sağlayacak ve yeni teknik direktörün gelecek sezon hakimiyet kurmaya hazır eksiksiz bir kadro devralmasını garanti edecektir.