Trent Alexander-Arnold için geri dönüş yok mu? Wayne Rooney, Real Madrid yıldızının Thomas Tuchel yönetiminde İngiltere milli takımına geri dönemeyeceğini öne sürüyor
Rooney, Tuchel'e sürpriz kadro dışı bırakma konusunda soru sordu
Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık kampı için 35 kişilik genişletilmiş bir kadro açıklayarak futbol dünyasında şaşkınlık yarattı; ancak Alexander-Arnold’a kadroda yer ayırmadı. Geçen yaz Real Madrid’e transfer olan eski Liverpool yıldızı, 2018’den beri Three Lions’ın vazgeçilmez isimlerinden biri olduğu için, böylesine geniş bir kadroda yer almaması özellikle dikkat çekti.
BBC podcast'inde konuşan Rooney, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Rooney, "En büyük sürpriz, tabii ki Trent'ti" dedi. "35 kişilik kadroda yer almaması bana inanılmaz geliyor. Thomas Tuchel'in konuşma tarzına bakılırsa, Trent'in kadroya geri dönme şansı yok gibi görünüyor."
Rooney'nin söyledikleri
Savunma becerileriyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara rağmen Rooney, Alexander-Arnold’un başka hiçbir İngiliz oyuncunun taklit edemeyeceği benzersiz yeteneklere sahip olduğunu vurguluyor. Bernabeu’ya transferinin ardından bir adaptasyon döneminden geçen 27 yaşındaki oyuncu, İspanyol devinin kilit isimlerinden biri haline geldi.
"Ama o kadroda yer almalı. Yeteneklerine, kalitesine bakın – en iyi defans oyuncusu olmadığını biliyorum, muhtemelen kendisi de bunu kabul eder," diye ekledi Rooney. "Ama topla yaptığı şeyler, başka hiçbir İngiliz oyuncuda yok. Son zamanlarda Real Madrid'de oynuyor ve gerçekten çok iyi performans gösteriyor. Bazen oyuncuları çok çabuk yargılıyoruz ve ben de bu hataya düşmüşlüğüm var. Oraya gidip uyum sağlamasının ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz, ayrıca birkaç sakatlık da geçirdi."
Takım içi politikalar mı devreye giriyor?
Rooney, Alexander-Arnold gibi kaliteli bir oyuncuyu kadroya almama kararının, sadece form durumunun ötesindeki faktörlerden kaynaklanıyor olabileceğini öne sürerek daha da ileri gitti. Tuchel’in soyunma odası kültürünü yeniden şekillendirmek ve milli takım kadrosu içindeki yerleşik sosyal grupları dağıtmak istediğine dair bir imada bulundu.
"Onun İngiltere'de ilk 11'de oynaması gerektiği yönünde bir görüş var. Dolayısıyla onu kadroya almamak, Tuchel'in niyetinin biraz daha derin olduğunu hissettiriyor," diye açıkladı Rooney. "Jude [Bellingham] ile yakın olduğunu biliyorum ve son zamanlarda Jude'un kadroda olmamasıyla ilgili bazı sorunlar yaşandığı görülüyor. Belki de Tuchel orada bir klik olduğunu düşünüyor ve bunu parçalamaya çalışıyor. Bilmiyorum, nedenleri ne, bilmiyorum."
Tuchel zorlu kadro seçimlerini açıklıyor
Bu kararın nedeniyle ilgili sorulara yanıt veren İngiltere teknik direktörü, önümüzdeki günlerde Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçlarını göz önünde bulundurarak, bu kararın zor ama gerekli olduğunu belirtti.
"Bu bizim son kampımız. Etkilemek için son fırsat ve oyuncuların kadroda yer almak için rekabet edebilecekleri son fırsat," dedi Tuchel.
Özellikle Real Madrid'li oyuncuya değinen Tuchel, "Trent'in bize neler katabileceğini biliyorum ve yine de kadromuzdaki oyunculara sadık kalmaya karar verdim" diye ekledi.