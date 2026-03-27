Trent Alexander-Arnold için geri dönüş yok mu? Wayne Rooney, Real Madrid yıldızının Thomas Tuchel yönetiminde İngiltere milli takımına geri dönemeyeceğini öne sürüyor

Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık kampı için 35 kişilik genişletilmiş bir kadro açıklayarak futbol dünyasında şaşkınlık yarattı; ancak Alexander-Arnold’a kadroda yer ayırmadı. Geçen yaz Real Madrid’e transfer olan eski Liverpool yıldızı, 2018’den beri Three Lions’ın vazgeçilmez isimlerinden biri olduğu için, böylesine geniş bir kadroda yer almaması özellikle dikkat çekti.

BBC podcast'inde konuşan Rooney, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Rooney, "En büyük sürpriz, tabii ki Trent'ti" dedi. "35 kişilik kadroda yer almaması bana inanılmaz geliyor. Thomas Tuchel'in konuşma tarzına bakılırsa, Trent'in kadroya geri dönme şansı yok gibi görünüyor."