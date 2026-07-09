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SID

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Transferler için 210 milyon avro! FC Barcelona’nın yeni yıldızlar için alışılmadık bir önlemi uyguladığı iddia ediliyor

La Liga
Transfers
Barcelona

Julian Alvarez, Joao Cancelo, Karim Adeyemi: İspanya futbol şampiyonu FC Barcelona’nın transfer listesi yıldızlarla dolu, ancak bu transferlerin gerçekleşmesi pahalıya mal olacak.

İspanyol basında, Cadena Ser ve Marca da dahil olmak üzere birçok kaynağın uyumlu haberlerine göre, Barça bu transfer masraflarını karşılamak için, önümüzdeki sezonlara ait televizyon yayın haklarından elde edilecek gelirlerle teminat altına alınmış 210 milyon avroluk kefalet talebinde bulundu.

  • Bu büyük kulüp yıllardır likidite sorunları yaşıyor; bu nedenle Barcelona, yeni oyuncuların kayıt işlemlerinde defalarca zorluklar yaşadı ve kısa vadede para bulmak zorunda kaldı. 

    Ancak teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta’nın açıkça belirttikleri hedef, uluslararası arenada da yeniden zirveye çıkmaktır.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Anthony Gordon’un ardından, FC Barcelona’ya başka üst düzey oyuncuların da transfer olacağı söyleniyor

    Barcelona, Alman milli takım oyuncusu Adeyemi (24 yaşında, Borussia Dortmund ile 2027'ye kadar sözleşmesi var) ile sözlü olarak anlaşmaya varmış olsa da, SID’in verdiği bilgilere göre kulüplerin bu kanat forveti için talep ettikleri transfer ücreti konusunda görüşleri hâlâ çok uzak.

    Barcelona, haftalardır Arjantinli dünya şampiyonu Alvarez’i agresif bir şekilde kadrosuna katmaya çalışıyor; ancak oyuncunun kulübü Atlético Madrid, 26 yaşındaki forveti (2030’a kadar sözleşmesi var) bırakmak istemiyor. Portekizli kanat bekçisi Cancelo, geçtiğimiz yarım yılda kiralık olarak Barcelona’da forma giydi; 32 yaşındaki oyuncunun asıl kulübü ise Suudi Arabistan’dan Al-Hilal.

    Önümüzdeki sezon için Newcastle United’dan İngiliz milli oyuncu Anthony Gordon, yaklaşık 80 milyon avroya transfer edildi.

  • FC Barcelona’nın rekor transferleri

    OyuncularPozisyonHangi kulüpten transfer edildiYılTransfer ücreti
    Ousmane DembeleForvetBorussia Dortmund2017148 milyon avro
    Philippe CoutinhoOrta sahaLiverpool FC2018135 milyon avro
    Antoine GriezmannForvetAtlético Madrid2019120 milyon avro
    NeymarForvetFC Santos201388 milyon avro
    Frenkie de JongOrta sahaAjax Amsterdam201986 milyon avro
    Luis SuárezForvetLiverpool FC201481,72 milyon avro
    Anthony GordonForvetNewcastle United202680 milyon avro
    Zlatan IbrahimovicForvetInter Milano200969,5 milyon avro
    Miralem PjanićOrta sahaJuventus202060 milyon avro
    RaphinaOrta sahaLeeds United202258 milyon avro

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