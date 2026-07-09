İspanyol basında, Cadena Ser ve Marca da dahil olmak üzere birçok kaynağın uyumlu haberlerine göre, Barça bu transfer masraflarını karşılamak için, önümüzdeki sezonlara ait televizyon yayın haklarından elde edilecek gelirlerle teminat altına alınmış 210 milyon avroluk kefalet talebinde bulundu.
Çeviri:
Transferler için 210 milyon avro! FC Barcelona’nın yeni yıldızlar için alışılmadık bir önlemi uyguladığı iddia ediliyor
Bu büyük kulüp yıllardır likidite sorunları yaşıyor; bu nedenle Barcelona, yeni oyuncuların kayıt işlemlerinde defalarca zorluklar yaşadı ve kısa vadede para bulmak zorunda kaldı.
Ancak teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta’nın açıkça belirttikleri hedef, uluslararası arenada da yeniden zirveye çıkmaktır.
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Anthony Gordon’un ardından, FC Barcelona’ya başka üst düzey oyuncuların da transfer olacağı söyleniyor
Barcelona, Alman milli takım oyuncusu Adeyemi (24 yaşında, Borussia Dortmund ile 2027'ye kadar sözleşmesi var) ile sözlü olarak anlaşmaya varmış olsa da, SID’in verdiği bilgilere göre kulüplerin bu kanat forveti için talep ettikleri transfer ücreti konusunda görüşleri hâlâ çok uzak.
Barcelona, haftalardır Arjantinli dünya şampiyonu Alvarez’i agresif bir şekilde kadrosuna katmaya çalışıyor; ancak oyuncunun kulübü Atlético Madrid, 26 yaşındaki forveti (2030’a kadar sözleşmesi var) bırakmak istemiyor. Portekizli kanat bekçisi Cancelo, geçtiğimiz yarım yılda kiralık olarak Barcelona’da forma giydi; 32 yaşındaki oyuncunun asıl kulübü ise Suudi Arabistan’dan Al-Hilal.
Önümüzdeki sezon için Newcastle United’dan İngiliz milli oyuncu Anthony Gordon, yaklaşık 80 milyon avroya transfer edildi.
FC Barcelona’nın rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Hangi kulüpten transfer edildi Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet Borussia Dortmund 2017 148 milyon avro Philippe Coutinho Orta saha Liverpool FC 2018 135 milyon avro Antoine Griezmann Forvet Atlético Madrid 2019 120 milyon avro Neymar Forvet FC Santos 2013 88 milyon avro Frenkie de Jong Orta saha Ajax Amsterdam 2019 86 milyon avro Luis Suárez Forvet Liverpool FC 2014 81,72 milyon avro Anthony Gordon Forvet Newcastle United 2026 80 milyon avro Zlatan Ibrahimovic Forvet Inter Milano 2009 69,5 milyon avro Miralem Pjanić Orta saha Juventus 2020 60 milyon avro Raphina Orta saha Leeds United 2022 58 milyon avro
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