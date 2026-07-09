Barcelona, Alman milli takım oyuncusu Adeyemi (24 yaşında, Borussia Dortmund ile 2027'ye kadar sözleşmesi var) ile sözlü olarak anlaşmaya varmış olsa da, SID’in verdiği bilgilere göre kulüplerin bu kanat forveti için talep ettikleri transfer ücreti konusunda görüşleri hâlâ çok uzak.

Barcelona, haftalardır Arjantinli dünya şampiyonu Alvarez’i agresif bir şekilde kadrosuna katmaya çalışıyor; ancak oyuncunun kulübü Atlético Madrid, 26 yaşındaki forveti (2030’a kadar sözleşmesi var) bırakmak istemiyor. Portekizli kanat bekçisi Cancelo, geçtiğimiz yarım yılda kiralık olarak Barcelona’da forma giydi; 32 yaşındaki oyuncunun asıl kulübü ise Suudi Arabistan’dan Al-Hilal.

Önümüzdeki sezon için Newcastle United’dan İngiliz milli oyuncu Anthony Gordon, yaklaşık 80 milyon avroya transfer edildi.