Juventus için çok sayıda sürpriz gelişmeyle geçen hareketli bir transfer dönemi sona erdi. Ortaya çıkan tablo, biraz daha fazla alternatife sahip, hâlâ belli eksikleri bulunan ve hepsinden önemlisi çok sayıda soru işareti taşıyan bir takım oldu.





Ancak sırayla gidelim. İlk sürpriz gelişme, geçen sezonun sonu ile transfer döneminin başlangıcı arasında, yönetimde yaşanan bir başka köklü değişimle geldi. Comolli ve Modesto gitti, Carnevali ile Massara geldi. Yeni yönetim fiilen süreç başladıktan sonra göreve geldi, çünkü büyük kulüpler yaz transfer dönemini kış aylarında planlamaya başlar; ayrıca UEFA uzlaşma anlaşmasının kısıtlamalarıyla uğraşırken son yönetimlerin verdiği zararı telafi etmeye çalıştı. Carnevali ve Massara’ya verilen not olumlu, ancak onları gerçekten değerlendirebilmek için kış transfer dönemini ve özellikle gelecek yazı, elbette yeni başlayan sezonun sonucuyla birlikte, beklemek gerekecek. Juventus’ta ilk yazında yalnızca Weah’ı kadroya katan Giuntoli’den farklı olarak ki bu operasyon da zaten Manna tarafından yürütülmüştü, Carnevali ile Massara çok yoğun hareket etti ve on bir gelişi (kiralıktan dönenler dâhil) ile on iki ayrılığı (sözleşmesi sona erenler dâhil) tamamladı.