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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Transferle güçlenen Juventus’un önünde, aralarında Spalletti’nin de bulunduğu üç büyük bilinmez var: Napoli’deki haline dönmeli, İtalya Milli Takımı’ndaki değil

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Juventus için çok sayıda gelişin ve çok sayıda ayrılığın yaşandığı bir transfer dönemi sona erdi: bundan sonra teknik direktörün çalışması belirleyici olacak

Juventus için çok sayıda sürpriz gelişmeyle geçen hareketli bir transfer dönemi sona erdi. Ortaya çıkan tablo, biraz daha fazla alternatife sahip, hâlâ belli eksikleri bulunan ve hepsinden önemlisi çok sayıda soru işareti taşıyan bir takım oldu.


Ancak sırayla gidelim. İlk sürpriz gelişme, geçen sezonun sonu ile transfer döneminin başlangıcı arasında, yönetimde yaşanan bir başka köklü değişimle geldi. Comolli ve Modesto gitti, Carnevali ile Massara geldi. Yeni yönetim fiilen süreç başladıktan sonra göreve geldi, çünkü büyük kulüpler yaz transfer dönemini kış aylarında planlamaya başlar; ayrıca UEFA uzlaşma anlaşmasının kısıtlamalarıyla uğraşırken son yönetimlerin verdiği zararı telafi etmeye çalıştı. Carnevali ve Massara’ya verilen not olumlu, ancak onları gerçekten değerlendirebilmek için kış transfer dönemini ve özellikle gelecek yazı, elbette yeni başlayan sezonun sonucuyla birlikte, beklemek gerekecek. Juventus’ta ilk yazında yalnızca Weah’ı kadroya katan Giuntoli’den farklı olarak ki bu operasyon da zaten Manna tarafından yürütülmüştü, Carnevali ile Massara çok yoğun hareket etti ve on bir gelişi (kiralıktan dönenler dâhil) ile on iki ayrılığı (sözleşmesi sona erenler dâhil) tamamladı.

  • KRİTİK DÖNÜM NOKTALARI

    Juventus'un transfer dönemi bazı temel dönüm noktalarından geçti: Spalletti'nin onaylanması, Şampiyonlar Ligi'ne kalınamamasına rağmen (teknik adam, nisan ayında Comolli ile 2028'e kadar uzatma imzalamıştı; haziranda göreve gelen Carnevali ise Spalletti ile devam etme kararını onayladı); Şampiyonlar Ligi'nin devre dışı kalması nedeniyle büyük oyunculara yönelme ihtimalinin suya düşmesi, tecrübe ve kalite sahibi isimler için (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski); Vlahovic'in sözleşme taleplerinin karşılanmaması yönündeki karar ve dolayısıyla onsuz devam edilmesi (ve burada muhtemelen yönetim ile yeniden Sırp oyuncuyu isteyen teknik direktör arasında bir görüş ayrılığı vardı); Kolo Muani dizisi, bir yıl boyunca takip edildi, ardından önemli bir bedelle bonservisiyle alındı ve son olarak ilk resmi maçta kaçırdığı bir golden sonra Spalletti tarafından iğnelendi; kaleci dizisi, Alisson'ın yanı sıra Dibu Martinez ve Svilar için de sonuçsuz kalan girişimlerin ardından Vicario ve Grabara'ya yönelindi; kötü bir sezonun ardından gelen oyuncuların kiralık olarak zor ve dezavantajlı biçimde gönderilmesi (Di Gregorio, David ve Openda); hücumdaki sürpriz isimler, Ekhator, Alajbegovic ve Woltemade transferleriyle giderek yükselen bir süreçte geldi.


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  • İki büyük soru işareti

    Özetle, yeni sona eren transfer dönemi (ancak önümüzdeki saatlerde ve günlerde Türkiye ile Arabistan'a olası ayrılıklara dikkat; oralarda transfer dönemi hâlâ açık) bize kalede kesinlikle gelişmiş, savunmada daha fazla kaliteli seçeneğe sahip bir Juventus bırakıyor (hem stoperde hem beklerde, Lucumì ve Celik ile), ve on numara bölgesiyle hücum kanatlarında da büyük kalite ve çok sayıda seçenek sunuyor (Nico Gonzalez'in önemi de hemen ortaya çıktı). En büyük soru işaretleri ise hücumun merkezinde sürüyor; çünkü hem Kolo Muani hem de Woltemade gezmeyi seviyor ve ikisi de Spalletti'nin çok sevdiği türden, ceza sahası içinde oynayan klasik bir santrfor değil. Özellikle de orta sahada, yıllardır eksik olan; oyunu yönlendiren üst düzey bir kurucu ile aynı anda hem yaratıcılık hem de dinamizm garanti eden bir oyuncu. Douglas Luiz'in dönüşü bir kumar (şimdilik doğru bir başlangıç yaptı), Sarr'ın gelişi ise Kessié hayal kırıklığının ardından geçici bir çözüm.


  • Gerçek Spalletti’ye ihtiyaç var

    Juventus’un sezonunun sonucunun büyük bölümünün, dolayısıyla birkaç ay sonra bu transfer dönemine hangi gözle bakılacağını da belirleyecek şekilde, büyük ölçüde Spalletti’nin çalışmasına bağlı olacağı hissi var; Spalletti’nin, Milli Takım’daki başarısızlığın geride kalan izlerini arkasında bırakması gerekiyor. Bu izler zaman zaman açıklamalarında ve kararlarında yeniden ortaya çıkıyor. Ayrıca, şampiyon Napoli’sindeki gibi en iyi sezgilerini yeniden bulması da şart. Bunun yanı sıra, teknik direktör ile yönetim arasında oluşacak ya da oluşmayacak uyum da belirleyici olacak; Spalletti’nin tercihleriyle Carnevali ve Massara’nın transfer piyasasındaki tercihleri arasındaki denge önem taşıyacak.

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  • Transfer özeti: gelenler ve gidenler

    TRANSFERLER: Nico Gonzalez (f, Atletico Madrid), Douglas Luiz (o, Aston Villa), Rugani (d, Fiorentina), Ekhator (f, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (f, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (f, Paris Saint-Germain), Lucumí (d, Bologna), Vicario (k, Tottenham), Grabara (k, Wolfsburg), Sarr (o, Tottenham), Woltemade (f, Newcastle).

    AYRILIKLAR: Holm (d, Bologna), Vlahovic (f, Beşiktaş), Kostic (o, PSV), Openda (f, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (o, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina), Arthur (o, sözleşme feshi), Di Gregorio (k, Bournemouth), Perin (k, Palermo), Miretti (o, Beşiktaş), David (f, Atletico Madrid).

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