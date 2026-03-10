Kicker'in haberine göre, 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ajansı Footfeel ISM'deki menajerinden oldukça şaşırtıcı bir şekilde ayrıldı. Bundan sonra, ebeveynleri Sabrina ve Mohammed onu temsil edecek.
Çeviri:
Transferin işareti mi? Köln'ün Said El Mala, Florian Wirtz'i örnek alarak sürpriz bir adım attı
El Mala'nın bugüne kadar danışmanlığını yapan ve Köln çevresinden gelen, aynı zamanda ağabeyi Malek'in de danışmanlığını yapan kişi, Şubat ayı sonunda FC Chelsea'nin tesislerinde görülmüştü. The Blues, yaz transfer döneminde bu oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor. Ayrıca Sport Bild'in verdiği bilgiye göre, Newcastle United'ın scoutları da bu hücum oyuncusunu izlemek için BVB ile oynanan maçta stadyumdaydı.
Danışman değişikliği genellikle olası bir transferin işaretidir - El Mala'nın yaz aylarında Köln'den ayrılacağına dair söylentiler uzun süredir devam ediyor. Brighton & Hove Albion'un Ocak ayında 30 milyon euroluk bir teklifle reddedildiği bildirildi. Seagulls'un bu ay içinde teklifini iyileştireceği iddia ediliyor. Chelsea ve Newcastle ise sadece ön görüşme yapmış durumda.
Ayrıca, son zamanlarda BVB ve FC Bayern München'in El Mala ile ilgilendiğine dair spekülasyonlar da vardı. Ancak, iki Bundesliga kulübünün somut bir teklifte bulunduğu bilinmiyor.
- Getty
Köln için para yağmuru mu? El Mala'nın çıkış maddesi yok
El Mala, geleceği hakkında artık sadece ailesiyle birlikte karar verecek ve böylece ünlü örnekleri takip edecek. Florian Wirtz de ebeveynlerinin tavsiyelerine uyuyor. Özellikle babası Hans, merkezi irtibat kişisi olarak kabul ediliyor ve yaz aylarında Uli Hoeneß ile FC Bayern'e olası bir transfer hakkında görüşmeler yapmıştı. Sonunda, bilindiği gibi, seçim FC Liverpool'a düştü.
El Mala'nın sözleşmesi, geçen yaz 2030'a kadar uzatılmıştı ve 2030'a kadar geçerli. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmadığından, Effzeh'nin bir satış durumunda büyük bir para yağmuru bekleyebilir. Ancak Bundesliga'dan düşmesi, pazarlık pozisyonunu önemli ölçüde kötüleştirecektir.
El Mala, neredeyse Köln'ün hayat sigortasıdır.
Beş maçtır galibiyet alamayan Köln, ligin alt sıralarına kaydı. 25 maçın ardından, 24 puanla 15. sıradaki Mainz 05 ve St. Pauli ile aynı puanda. Onların arkasında VfL Wolfsburg (20) ve çok geride kalan 1. FC Heidenheim (14) yer alıyor.
El Mala olmasaydı, Geißböcke'nin durumu şüphesiz daha da kritik olurdu. Sekiz golle genç oyuncu, Köln'ün en golcü oyuncusu olmasına rağmen, birçok taraftarın anlamasına rağmen, Julian Nagelsmann'ın anlayışıyla, teknik direktör Lukas Kwasniok tarafından genellikle yedek kulübesinden oyuna giriyor. Buna dört asist de ekleniyor. Milli takım teknik direktörü, Kasım ayındaki milli maçlar için onu kadroya çağırarak ödüllendirdi. Ancak ilk maçtan sonra U21 kadrosuna geri döndü ve ilk maçına çıkamadı.
Said El Mala: Bu sezonun performans verileri
Oyunlar 27 Gol 8 Asist 4 Oyun süresi 1.316