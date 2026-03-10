Transferin işareti mi? Köln'ün Said El Mala, Florian Wirtz'i örnek alarak sürpriz bir adım attı

El Mala'nın bugüne kadar danışmanlığını yapan ve Köln çevresinden gelen, aynı zamanda ağabeyi Malek'in de danışmanlığını yapan kişi, Şubat ayı sonunda FC Chelsea'nin tesislerinde görülmüştü. The Blues, yaz transfer döneminde bu oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor. Ayrıca Sport Bild'in verdiği bilgiye göre, Newcastle United'ın scoutları da bu hücum oyuncusunu izlemek için BVB ile oynanan maçta stadyumdaydı.

Danışman değişikliği genellikle olası bir transferin işaretidir - El Mala'nın yaz aylarında Köln'den ayrılacağına dair söylentiler uzun süredir devam ediyor. Brighton & Hove Albion'un Ocak ayında 30 milyon euroluk bir teklifle reddedildiği bildirildi. Seagulls'un bu ay içinde teklifini iyileştireceği iddia ediliyor. Chelsea ve Newcastle ise sadece ön görüşme yapmış durumda.

Ayrıca, son zamanlarda BVB ve FC Bayern München'in El Mala ile ilgilendiğine dair spekülasyonlar da vardı. Ancak, iki Bundesliga kulübünün somut bir teklifte bulunduğu bilinmiyor.