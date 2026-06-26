Artmotion medya şirketi için futbol yorumcusu olarak çalışan ve şu anda devam eden Dünya Kupası’ndan yerinde haberler veren Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, forvetin BVB’ye transferinin kesinleştiğini bildirdi. Buna göre, transferin tüm detayları çoktan kesinleşmiş durumda.
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Transferin çoktan kesinleştiği söyleniyor! BVB, Bundesliga’nın parlayan yıldızını kadrosuna katmak üzere olduğu anlaşılıyor
Kosovalı oyuncunun Hoffenheim ile imzaladığı ve 2029 yazına kadar geçerli olan sözleşmede, başarıya bağlı bir çıkış maddesi bulunmaktadır. Borussia, son üç sezonda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına istikrarlı bir şekilde katılmayı başardığı için, transfer ücretini tam olarak 30 milyon avro olarak belirleyen sözleşmede yer alan bir madde devreye giriyor.
23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon boyunca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 35 resmi maçta 11 gol ve 10 asistle Asllani, yeteneklerini kanıtladı ve ligin en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi.
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BVB kadrosu: BVB’de Guirassy ve Adeyemi’nin durumu ne olacak?
Son olarak, kicker dergisi de Asllani’nin Kraichgau’dan ayrılma olasılığını haber yapmıştı.
Bu santrforun yakında takıma katılması, Dortmund’un hücum hattındaki kadro değişikliklerini hızlandıracak gibi görünüyor. Bir başka üst düzey hücum oyuncusunun transferi, BVB’de forvet hattında bir ayrılığın sinyali olabilir. Bu durum, özellikle Serhou Guirassy ve Karim Adeyemi’nin durumlarını gündeme getiriyor.
Guirassy’nin BVB’deki geleceği belirsiz
30 yaşındaki Guirassy’nin kardeşi ve aynı zamanda danışmanı olan Karamba Guirassy, geçtiğimiz günlerde Türk metropolü İstanbul’daki Fenerbahçe’ye transferinin çoktan kesinleştiğine dair ortaya atılan spekülasyonlara son verdi ve Sky’a şunları söyledi: “Açıklığa kavuşturmak gerekirse: Herhangi bir türde bir anlaşma yapılmadı. Serhou şu anda gelecek sezon için seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü bir anlaşma yapıldığına dair iddialar kesinlikle gerçeğe uymuyor."
Habere göre, BVB yetkilileri son görüşmelerde forveti sezon sonundan sonra da takımda kalmaya ikna etmeye çalıştı ve ona Signal Iduna Park’ta uzun vadeli bir gelecek vaadinde bulundu. Siyah-Sarılar için sorun şu: 30 yaşındaki oyuncunun futbol geleceğine ilişkin nihai kararını büyük olasılıkla Dünya Kupası’ndan sonra verecek.
Rakamlara bakıldığında, Gine’li oyuncunun neden bu kadar rağbet gördüğü ve BVB’nin onun için neden bu kadar ısrarcı olduğu anlaşılıyor. Guirassy, 2024 yılından bu yana Westfalen ekibi adına 96 resmi maçta forma giydi; forvetin hanesine 60 gol ve 15 asist yazıldı.
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Adeyemi’nin BVB’deki geleceği de belirsiz
Adeyemi ise önümüzdeki sezon sözleşmesinin son yılına girecek; dolayısıyla, 2022'den beri Borussia Dortmund'da forma giyen bu forvetle BVB sözleşme uzatımı konusunda bir anlaşmaya varamazsa, 2027 yazında bedelsiz olarak ayrılabilecek.
Ancak Haziran başında Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, bu girişim zorlu geçecek ya da hatta başarısızlıkla sonuçlanacak gibi görünüyor; zira iddialara göre iki tarafın görüşleri şu anda birbirinden çok uzak. Adeyemi’nin şu anda yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro kazandığı, ancak 10 milyonun üzerinde bir ücret talep ettiği belirtiliyor.
Ayrıca Bild gazetesininhaberine göre, Adeyemi ve menajerleri bir çıkış maddesi de talep ediyor. 24 yaşındaki oyuncunun performansında defalarca görülen bariz dalgalanmalar göz önüne alındığında, BVB yetkililerinin bu talepleri tam olarak karşılaması pek olası görünmüyor.
Adeyemi, Niko Kovac yönetiminde as kadro oyuncusu olmaktan çok uzak. Ligde ortalama 42 dakika süreyle 28 maça çıktı; 2026 takvim yılında ise lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam dört gol attı.