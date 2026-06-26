30 yaşındaki Guirassy’nin kardeşi ve aynı zamanda danışmanı olan Karamba Guirassy, geçtiğimiz günlerde Türk metropolü İstanbul’daki Fenerbahçe’ye transferinin çoktan kesinleştiğine dair ortaya atılan spekülasyonlara son verdi ve Sky’a şunları söyledi: “Açıklığa kavuşturmak gerekirse: Herhangi bir türde bir anlaşma yapılmadı. Serhou şu anda gelecek sezon için seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü bir anlaşma yapıldığına dair iddialar kesinlikle gerçeğe uymuyor."

Habere göre, BVB yetkilileri son görüşmelerde forveti sezon sonundan sonra da takımda kalmaya ikna etmeye çalıştı ve ona Signal Iduna Park’ta uzun vadeli bir gelecek vaadinde bulundu. Siyah-Sarılar için sorun şu: 30 yaşındaki oyuncunun futbol geleceğine ilişkin nihai kararını büyük olasılıkla Dünya Kupası’ndan sonra verecek.

Rakamlara bakıldığında, Gine’li oyuncunun neden bu kadar rağbet gördüğü ve BVB’nin onun için neden bu kadar ısrarcı olduğu anlaşılıyor. Guirassy, 2024 yılından bu yana Westfalen ekibi adına 96 resmi maçta forma giydi; forvetin hanesine 60 gol ve 15 asist yazıldı.