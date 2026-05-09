Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier League
Falko Blöding

Transferi "mutlak öncelik" olarak görülüyor! İki büyük kulübün Bayern Münih'ten Joao Palhinha'ya teklifte bulunduğu iddia ediliyor

J. Palhinha

Joao Palhinha için gelecekte iki yeni seçenek ortaya çıktı: Anlaşılan, memleketinden iki kulüp de FC Bayern'in orta saha oyuncusuna ilgi göstermiş.

Correio da Manha Radio'nun genel müdürü Pedro Sousa, "Liga NOW" adlı televizyon programında, Lizbon'un iki büyük kulübü Sporting ve Benfica'nın Palhinha ile ilgilendiğini iddia etti.

  • Benfica yaz aylarında olası bir transfer için bilgi alırken, Sousa'ya göre Palhinha'nın Sporting'e geri dönüşü "mutlak öncelik" taşıyor. 30 yaşındaki oyuncu, çocuklarının yanında yaşayabilmek için Portekiz'e dönmeyi arzuluyor.

    Palhinha şu anda FC Bayern'den Tottenham Hotspur'a kiralanmış durumda. Londralıların zorlu bir sezon geçirdiği bu dönemde, uzun süre en istikrarlı oyunculardan biri oldu. Ancak geleceği belirsiz.

    Tottenham, Joao Palhinha için satın alma opsiyonuna sahip

    Palhinha, eski teknik direktör Thomas Tuchel'in isteği üzerine 2024 yılında 51 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Fulham'dan FC Bayern'e transfer oldu. Sorun şu ki: Palhinha geldiğinde Tuchel çoktan ayrılmıştı. Vincent Kompany yönetiminde Palhinha sadece ikincil bir rol oynadı, bu yüzden bir sezonun ardından kiralık olarak Londra'ya geri döndü. Spurs, 5 milyon euro kiralama ücreti ödedi ve ayrıca 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da garantiledi.

    Sezon başlangıcı umut vericiydi: Kasım ayına kadar Palhinha ilk 11'de yer aldı ve hatta düzenli olarak gol ve asist üretti; Tottenham, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralarda yer aldı. Ancak dramatik düşüşün ardından Palhinha ilk 11'deki yerini kaybetti ve rotasyon oyuncusu haline geldi.

    "Tabii ki şu anda kulübünde genel olarak zor bir durum var. Ama Joao bir savaşçıdır," dedi Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund nisan ortasında. Gelecek sezon hangi ligde oynayacağının belirsizliği nedeniyle şu anda "geleceği hakkında somut bir şey söylemek zor" olduğunu vurgulayan Freund, "Ama Tottenham onun değerini biliyor," dedi.

    Joao Palhinha, profesyonel kariyerine Sporting'de başladı

    Sky'a göre Spurs, oyuncuyu kalıcı olarak kadroya katmayı gerçekten düşünebilir, ancak bu konuda 25 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu yeniden müzakere etmek isteyecek; FC Bayern de buna muhtemelen razı olabilir. 

    Ancak Palhinha'nın bakış açısından bu senaryo, Tottenham'ın ligde kalması durumunda gerçekçi görünüyor ve Münihli yöneticiler de bunu umut ediyor. Palhinha'nın FC Bayern ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Münih'te artık gerçek bir geleceği olmadığı için, 10 milyon euro olduğu söylenen maaşından tasarruf edilmesi planlanıyor.

    Sporting'e geri dönmek, Palhinha için belli bir cazibeye sahip olabilir. Portekiz Ligi'nde üçüncü sırada yer alan takımda, kiralık transferler nedeniyle üç kez ara vererek 2013'ten 2022'ye kadar oynadı. Orada profesyonel olarak çıkışını yaptı ve Fulham'a yaklaşık 25 milyon avroya transfer olmadan önce, aralarında şampiyonluk unvanının da bulunduğu birçok başarıya imza attı.

  • FC Bayern'in rekor satışları

    OyuncularPozisyonSatıldıYılTransfer ücreti
    Matthijs de LigtDefansManchester United202445 milyon euro
    Lucas HernandezDefansPSG202345 milyon euro
    Robert LewandowskiForvetFC Barcelona202245 milyon euro
    Douglas CostaForvetJuventus201840 milyon euro
    Ryan GravenberchOrta sahaLiverpool FC202340 milyon euro