Correio da Manha Radio'nun genel müdürü Pedro Sousa, "Liga NOW" adlı televizyon programında, Lizbon'un iki büyük kulübü Sporting ve Benfica'nın Palhinha ile ilgilendiğini iddia etti.
Transferi "mutlak öncelik" olarak görülüyor! İki büyük kulübün Bayern Münih'ten Joao Palhinha'ya teklifte bulunduğu iddia ediliyor
Benfica yaz aylarında olası bir transfer için bilgi alırken, Sousa'ya göre Palhinha'nın Sporting'e geri dönüşü "mutlak öncelik" taşıyor. 30 yaşındaki oyuncu, çocuklarının yanında yaşayabilmek için Portekiz'e dönmeyi arzuluyor.
Palhinha şu anda FC Bayern'den Tottenham Hotspur'a kiralanmış durumda. Londralıların zorlu bir sezon geçirdiği bu dönemde, uzun süre en istikrarlı oyunculardan biri oldu. Ancak geleceği belirsiz.
Tottenham, Joao Palhinha için satın alma opsiyonuna sahip
Palhinha, eski teknik direktör Thomas Tuchel'in isteği üzerine 2024 yılında 51 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Fulham'dan FC Bayern'e transfer oldu. Sorun şu ki: Palhinha geldiğinde Tuchel çoktan ayrılmıştı. Vincent Kompany yönetiminde Palhinha sadece ikincil bir rol oynadı, bu yüzden bir sezonun ardından kiralık olarak Londra'ya geri döndü. Spurs, 5 milyon euro kiralama ücreti ödedi ve ayrıca 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da garantiledi.
Sezon başlangıcı umut vericiydi: Kasım ayına kadar Palhinha ilk 11'de yer aldı ve hatta düzenli olarak gol ve asist üretti; Tottenham, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralarda yer aldı. Ancak dramatik düşüşün ardından Palhinha ilk 11'deki yerini kaybetti ve rotasyon oyuncusu haline geldi.
"Tabii ki şu anda kulübünde genel olarak zor bir durum var. Ama Joao bir savaşçıdır," dedi Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund nisan ortasında. Gelecek sezon hangi ligde oynayacağının belirsizliği nedeniyle şu anda "geleceği hakkında somut bir şey söylemek zor" olduğunu vurgulayan Freund, "Ama Tottenham onun değerini biliyor," dedi.
Joao Palhinha, profesyonel kariyerine Sporting'de başladı
Sky'a göre Spurs, oyuncuyu kalıcı olarak kadroya katmayı gerçekten düşünebilir, ancak bu konuda 25 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu yeniden müzakere etmek isteyecek; FC Bayern de buna muhtemelen razı olabilir.
Ancak Palhinha'nın bakış açısından bu senaryo, Tottenham'ın ligde kalması durumunda gerçekçi görünüyor ve Münihli yöneticiler de bunu umut ediyor. Palhinha'nın FC Bayern ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Münih'te artık gerçek bir geleceği olmadığı için, 10 milyon euro olduğu söylenen maaşından tasarruf edilmesi planlanıyor.
Sporting'e geri dönmek, Palhinha için belli bir cazibeye sahip olabilir. Portekiz Ligi'nde üçüncü sırada yer alan takımda, kiralık transferler nedeniyle üç kez ara vererek 2013'ten 2022'ye kadar oynadı. Orada profesyonel olarak çıkışını yaptı ve Fulham'a yaklaşık 25 milyon avroya transfer olmadan önce, aralarında şampiyonluk unvanının da bulunduğu birçok başarıya imza attı.
FC Bayern'in rekor satışları
Oyuncular Pozisyon Satıldı Yıl Transfer ücreti Matthijs de Ligt Defans Manchester United 2024 45 milyon euro Lucas Hernandez Defans PSG 2023 45 milyon euro Robert Lewandowski Forvet FC Barcelona 2022 45 milyon euro Douglas Costa Forvet Juventus 2018 40 milyon euro Ryan Gravenberch Orta saha Liverpool FC 2023 40 milyon euro