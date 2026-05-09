Transferi "mutlak öncelik" olarak görülüyor! İki büyük kulübün Bayern Münih'ten Joao Palhinha'ya teklifte bulunduğu iddia ediliyor

Palhinha, eski teknik direktör Thomas Tuchel'in isteği üzerine 2024 yılında 51 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Fulham'dan FC Bayern'e transfer oldu. Sorun şu ki: Palhinha geldiğinde Tuchel çoktan ayrılmıştı. Vincent Kompany yönetiminde Palhinha sadece ikincil bir rol oynadı, bu yüzden bir sezonun ardından kiralık olarak Londra'ya geri döndü. Spurs, 5 milyon euro kiralama ücreti ödedi ve ayrıca 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da garantiledi.

Sezon başlangıcı umut vericiydi: Kasım ayına kadar Palhinha ilk 11'de yer aldı ve hatta düzenli olarak gol ve asist üretti; Tottenham, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralarda yer aldı. Ancak dramatik düşüşün ardından Palhinha ilk 11'deki yerini kaybetti ve rotasyon oyuncusu haline geldi.

"Tabii ki şu anda kulübünde genel olarak zor bir durum var. Ama Joao bir savaşçıdır," dedi Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund nisan ortasında. Gelecek sezon hangi ligde oynayacağının belirsizliği nedeniyle şu anda "geleceği hakkında somut bir şey söylemek zor" olduğunu vurgulayan Freund, "Ama Tottenham onun değerini biliyor," dedi.