Fransız oyuncunun düzenli olarak ilk 11'de forma giyme umutları, PSG'nin Rennes'e karşı Ligue 1 sezon açılışında kullanılmayan yedek olarak kalmasıyla daha en baştan ciddi bir darbe aldı. Her ne kadar bir sonraki hafta Lille karşısında sonunda resmi bir maçta süre almış olsa da, takım 2-0 gerideyken 71. dakikada oyuna girmesi, ne onun ne de kulüp taraftarlarının anlaşma yapıldığında hayal ettiği etki değildi.

PSG, söz konusu maçta uzatma dakikalarının 1. ve 5. dakikalarında bulduğu gollerle geç bir geri dönüş yapıp dramatik bir puan kurtarmayı başarsa da, Digne'in bireysel katkısının açıkça yetersiz bulunduğu değerlendirildi. Teknik ekibin, o sınırlı dakikalardaki performansına ilişkin değerlendirmesi, bu hafta kadrodan tamamen dışlanmasının tetikleyicisi gibi görünüyor; bu da takım içindeki rolü konusunda derinleşen bir görüş ayrılığına işaret ediyor.