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Khaled Mahmoud

Çeviri:

‘Transferden pişman mı?’: Lucas Digne'in Paris Saint-Germain'e dönüşü, Luis Enrique'in savunmacıyı ‘sportif nedenlerle’ kadro dışı bırakmasının ardından krize sürüklendi

L. Digne
Paris Saint-Germain
Luis Enrique
Paris Saint-Germain - AS Monaco
AS Monaco
1. Lig

Lucas Digne'in Paris Saint-Germain'e merakla beklenen dönüşü kısa sürede tatsız bir hâl aldı; Fransız milli oyuncu kendisini hızla ilk takım planlarının dışında buldu. Bu yaz Aston Villa'dan gelen tecrübeli savunmacı, son maç kadrosuna sansasyonel biçimde alınmadı ve evine dönüş hikâyesi sendelemeyi sürdürdü.

  • Luis Enrique'den cesur kadro tercihi

    Digne'in Parc des Princes'e dönüşü, teknik direktör Luis Enrique'nin 33 yaşındaki oyuncuyu cuma günü Monaco'ya karşı oynanacak maçın kadrosuna almamayı tercih etmesinin ardından hemen bir engele takıldı. Aston Villa'dan yaz transfer döneminde geldikten sonra 2029'a kadar süren bir sözleşme imzalamasına rağmen, bek oyuncusunun ilk dönemdeki performans seviyesi kampanyanın açılış haftalarında İspanyol teknik adamı açıkça tatmin etmedi.

    L'Equipe'in haberine göre, eski Aston Villa oyuncusunu kadro dışı bırakma kararı, Paris'teki ikinci dönemine etkisiz bir başlangıç yapmasının ardından tamamen "sportif nedenlere" dayanıyor.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP

    Başkentte forma şansı bulmakta zorlanıyor

    Fransız oyuncunun düzenli olarak ilk 11'de forma giyme umutları, PSG'nin Rennes'e karşı Ligue 1 sezon açılışında kullanılmayan yedek olarak kalmasıyla daha en baştan ciddi bir darbe aldı. Her ne kadar bir sonraki hafta Lille karşısında sonunda resmi bir maçta süre almış olsa da, takım 2-0 gerideyken 71. dakikada oyuna girmesi, ne onun ne de kulüp taraftarlarının anlaşma yapıldığında hayal ettiği etki değildi.

    PSG, söz konusu maçta uzatma dakikalarının 1. ve 5. dakikalarında bulduğu gollerle geç bir geri dönüş yapıp dramatik bir puan kurtarmayı başarsa da, Digne'in bireysel katkısının açıkça yetersiz bulunduğu değerlendirildi. Teknik ekibin, o sınırlı dakikalardaki performansına ilişkin değerlendirmesi, bu hafta kadrodan tamamen dışlanmasının tetikleyicisi gibi görünüyor; bu da takım içindeki rolü konusunda derinleşen bir görüş ayrılığına işaret ediyor.

  • Savunmadaki tercih sıralaması ortaya çıktı

    Digne'in kadroya alınmamasını daha da endişe verici kılan şey, son Fransa şampiyonunun sol bekte yaşadığı mevcut oyuncu uygunluğu krizi. Bu mevkide tartışmasız ilk tercih olan Nuno Mendes, şu anda yurt içi bir cezayı çekiyor. Portekizli milli oyuncu, sezon başlamadan önce Trophee des Champions'ta Lens'e karşı doğrudan kırmızı kart görmüştü ve bu nedenle ligin ilk üç maçında forma giyemeyecek.

    Mendes'in yokluğunda, Digne'in ilk 11'deki yerini yeniden alması ve taraftarlara değerini kanıtlaması için kapının sonuna kadar açıldığı düşünülüyordu. Ancak Enrique, dörtlü savunmanın sol tarafında çok yönlü stoperler Lucas Beraldo ile Lucas Hernandez'i kullanmayı tercih etti.

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  • Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Villa, Digne ayrılığının ardından zorlanıyor

    Digne, Fransa'da kişisel krizini atlatmaya çalışırken, eski kulübü Aston Villa da yeni sezona adeta kâbus gibi bir başlangıç yaptı. Unai Emery'nin ekibi, Premier League açılış maçında Brighton'a 4-0 farklı yenildi ve ardından Arsenal'e 1-0'lık dar bir mağlubiyet aldı.

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