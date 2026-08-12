Transferde sürpriz gelişme: Chelsea ve Manchester United, Arsenal'in Myles Lewis-Skelly için yaptığı 45 milyon sterlinlik teklife şaşırtıcı bir yanıt verdi

Premier League’de şaşırtıcı bir gelişme yaşanırken, Arsenal’ın en parlak genç yeteneklerinden birini doğrudan rakiplerine gönderme ihtimalini değerlendirdiği bildirildi. Haberlere göre aracı kişiler, Lewis-Skelly’nin hizmetlerini 45 milyon sterlin civarında bir bedelle sunmak için hem Chelsea hem de United’la temasa geçti.

Ancak oyuncunun yükselen değerine rağmen, yerel rakipler farklı yönlere gitti. The Telegraph’a göre Chelsea, çok yönlü 19 yaşındaki oyuncuyu transfer etme fırsatını geri çevirdi ve bunun yerine kaynaklarını Rayo Vallecano’nun Pep Chavarria’sına odaklamayı tercih etti. Haberde ayrıca United’ın teklifi "kesin bir dille reddettiği" de eklendi.



