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Transferde sürpriz gelişme: Chelsea ve Manchester United, Arsenal'in Myles Lewis-Skelly için yaptığı 45 milyon sterlinlik teklife şaşırtıcı bir yanıt verdi
Rakipler, şaşırtıcı transfer davetini reddetti
Premier League’de şaşırtıcı bir gelişme yaşanırken, Arsenal’ın en parlak genç yeteneklerinden birini doğrudan rakiplerine gönderme ihtimalini değerlendirdiği bildirildi. Haberlere göre aracı kişiler, Lewis-Skelly’nin hizmetlerini 45 milyon sterlin civarında bir bedelle sunmak için hem Chelsea hem de United’la temasa geçti.
Ancak oyuncunun yükselen değerine rağmen, yerel rakipler farklı yönlere gitti. The Telegraph’a göre Chelsea, çok yönlü 19 yaşındaki oyuncuyu transfer etme fırsatını geri çevirdi ve bunun yerine kaynaklarını Rayo Vallecano’nun Pep Chavarria’sına odaklamayı tercih etti. Haberde ayrıca United’ın teklifi "kesin bir dille reddettiği" de eklendi.
- Getty Images Sport
Arteta'dan genç yıldıza büyük övgü
Mikel Arteta'nın genç oyuncunun gelişimine verdiği açık desteğe rağmen, bu gencin rakiplere teklif edilmesi kararı özellikle merak uyandırıyor. Bir önceki sezonun sonunda konuşan İspanyol teknik adam, 19 yaşındaki oyuncunun karakterini övmekte gecikmedi. Arteta, "Ona karşı sert oldum. Geçen yıl A takıma çıktığında harika bir sezon geçirdi" dedi. "Bundan sonra bazı zor anlar yaşadı ama çok mütevazı kaldı, odağını hiç kaybetmedi, yapmak istediklerimizle tamamen uyumlu kaldı ve onun hazır olduğunu biliyordum.
"Antrenmanlarda her gün, forma şansı bulduğu anları nasıl değerlendirebileceğini gösteriyordu. Bunu yaptı ve bugün gerçekten sorumluluk aldı; bence inanılmaz bir performans sergiledi."
Lewis-Skelly, Kuzey Londra'ya odaklanmayı sürdürüyor
Olası ayrılığı etrafındaki söylentilere rağmen oyuncu, Arsenal formasıyla kendini kanıtlamaya kararlı. The Athletic'e göre oyuncu, şu anda bir transfer arayışında olmadığını ve Arteta yönetiminde ilk 11'e girmeye tamamen odaklandığını belirtiyor.
Hale End altyapısından yetişen oyuncu, kariyeri için büyük hedeflerini zaten ortaya koydu ve bu da lig genelindeki teknik ekipleri etkileyen bir olgunluk seviyesi sergilediğini gösterdi. Lewis-Skelly, uzun vadeli hedeflerine değinirken daha önce şöyle demişti: "Bir miras bırakmak istiyorum. Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazanmak istiyorum. En büyük sahnelerde kupalar kazanmak istiyorum, bunu yaparken de her zaman öğrenen ve ayakları yere basan biri olmak istiyorum; bu çok önemli."
- Getty Images Sport
United ve Chelsea başka seçeneklere yöneliyor
Manchester United açısından 45 milyon sterlinlik anlaşmaya yanaşmama kararının arkasında, Michael Carrick yönetimindeki belirli bir transfer stratejisi yatıyor. Manchester United, Luke Shaw'un fiziksel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle sol tarafta görev yapan bir savunmacı arıyor, ancak kulübün çabasını Newcastle'ın Lewis Hall'u üzerine yoğunlaştırdığı bildiriliyor.
Chelsea'nin durumu da benzer; kulüp, mevcut sportif yapılanması doğrultusunda kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor. Değerlendirilen bir İngiliz genç yeteneği kadroya katma ihtimali çoğu zaman Chelsea'nin profiline uysa da, Chavarria'nın transferi savunma seçeneklerinde denge kurmak için farklı bir deneyim türü aradıklarını gösteriyor.
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