Transfer yarışında bir sonraki tur: Yeni bir üst düzey kulübün, Köln’den Said El Mala için yarışa katıldığı iddia ediliyor

İlk olarak Brighton & Hove Albion’un ilgisi sonuçsuz kaldı; Seagulls, bu hücum oyuncusunu geçen yaz ve kış aylarında da kadrosuna katmak istemişti. Son olarak, El Mala’nın, Premier Lig kulübü onun için 50 milyon Euro’ya kadar ödeme yapmaya hazır olmasına rağmen, FC Brentford’a transfer olmayı bizzat reddettiği iddia ediliyor.

Effzeh'in bu tutarı, 19 yaşındaki oyuncu için artık "kırılma noktası" olarak belirlediği söyleniyor. Ancak Köln kulübü, forvet oyuncusuna karar vermesi için kesin bir son tarih belirlemek istemiyor. Sonuçta, El Mala'nın transferden vazgeçip bir sezon daha Bundesliga'da oynama ihtimali hâlâ mevcut.

El Mala ise, Lennart Karl’ın sakatlığı sonrasında bile milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından Dünya Kupası kadrosuna sonradan çağrılmadığı için şu anda tatilde. El Mala’nın yerine Assan Ouedraogo ABD’ye gitti.