Sport Bild’in haberine göre, Tottenham Hotspur, önümüzdeki transfer döneminde 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini açıklayan üçüncü Premier Lig kulübü oldu.
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Transfer yarışında bir sonraki hamle: Yeni bir üst düzey kulübün, Köln’den Said El Mala için yarışa katıldığı iddia ediliyor
Spurs, ikinci lige düşmeyi kıl payı atlatmasının ardından bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve El Mala, yeniden şekillendirilen hücum hattının temel taşlarından biri olabilir.
Bu bağlamda, Tottenham’ın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin, Köln’lü forvet hakkındaki gözlem raporlarından oldukça memnun olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla, Londra ekibinin El Mala için bir hamle yapacağına dair “birçok işaret” var.
Köln kulübü, 19 yaşındaki genç oyuncunun gerçekten de kulüpten ayrılmak istemesi halinde, bu yaz El Mala'dan iyi bir gelir elde etmeyi umuyor.
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El Mala: Brighton ve Brentford’a transfer girişimleri sonuçsuz kaldı
İlk olarak Brighton & Hove Albion’un ilgisi sonuçsuz kaldı; Seagulls, bu hücum oyuncusunu geçen yaz ve kış aylarında da kadrosuna katmak istemişti. Son olarak, El Mala’nın, Premier Lig kulübü onun için 50 milyon Euro’ya kadar ödeme yapmaya hazır olmasına rağmen, FC Brentford’a transfer olmayı bizzat reddettiği iddia ediliyor.
Effzeh'in bu tutarı, 19 yaşındaki oyuncu için artık "kırılma noktası" olarak belirlediği söyleniyor. Ancak Köln kulübü, forvet oyuncusuna bir karar vermesi için kesin bir son tarih belirlemek istemiyor. Sonuçta, El Mala'nın transferden vazgeçip bir sezon daha Bundesliga'da oynama ihtimali hâlâ mevcut.
El Mala ise, Lennart Karl’ın sakatlığı sonrasında bile milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından Dünya Kupası kadrosuna sonradan çağrılmayınca şu anda tatilde. El Mala’nın yerine Assan Ouedraogo ABD’ye gitti.